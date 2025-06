Gesponsord Institutionele beleggers gaan steeds verder in circulaire aanpak

Steeds meer institutionele beleggers kiezen ervoor om bij renovatieprojecten de keukens en de apparatuur circulair te laten verwerken. 'Wij merken dat hun duurzaamheidsteams ambitieus zijn en willen pionieren. En dát is precies wat wij ook graag doen', zegt Harry Zonnebelt, key accountmanager bij Keller Keukens.

Hij is met zijn team verantwoordelijk voor alle keukenprojecten voor institutionele beleggers en vastgoedbeheerders in Nederland. Het gaat dan om projecten vanaf 25 appartementen. ‘Wij willen als Keller pionier zijn en het gewoon doen. Door te doen leren we. Daarom hebben wij nu een circulair keukenconcept staan dat klopt als een bus’, vertelt Zonnebelt.

Zeven jaar geleden introduceerde Keller Keukens dit concept. ‘Als je op een traditionele manier de keuken laat afvoeren, wordt wat gerecycled kan worden, er bij de afvalwerker tussenuit gevist, maar ongeveer 85 procent verbrand. Wat hebben wij gedaan? Wij leveren een container waar de keukens ingaan, met uitzondering van bijvoorbeeld stelpoten en bestekbakken. Zodra de container vol is, gaat deze naar de dichtstbijzijnde afvalverwerker. Die verspaant het materiaal en dat leveren wij weer toe aan de spaanplaatverwerkingsindustrie in Duitsland. Daar worden er weer nieuwe platen van gemaakt waar wij vervolgens nieuwe keukens van maken.’

Het mes snijdt daarbij volgens Zonnebelt aan twee kanten. ‘Sowieso aan de duurzaamheidskant, want dit draagt bij aan CO2-reductie. Bovendien kiezen aannemers steeds vaker voor circulair, omdat het qua kosten vaak nog voordeliger is dan traditioneel afvoeren.’

En goed voorbeeld doet volgen. ‘Wij zijn gestart met de grootste institutionele belegger van Nederland, waardoor andere grote partijen geïnspireerd zijn geraakt en dit concept nu uniform uit gaan rollen voor al hun projecten. Bovendien kregen wij van bestaande klanten de vraag of we nog meer konden doen. Want als je het over de keuken hebt, heb je het ook over handgrepen, het werkblad en de apparatuur’, vertelt Zonnebelt.

Daarom is vorig jaar het eerste pilotproject gedaan waarbij ook de apparatuur is gewerkt. ‘Dat hebben wij in partnership gedaan met een van onze stakeholders ATAG. Want bij apparatuur werkt het net even anders. Je moet bijvoorbeeld weten wat de staat van dienst is van een apparaat en welk typenummer het heeft. De apparatuur moet eerst in een doos worden gedaan en vervolgens in een container. Zodra die vol is, gaat deze naar een gespecialiseerde verwerker, waar de apparatuur wordt gerefurbished of gerecycled.’

Alle inspanningen worden in ieder geval beloond. In 2023 werd 350.000 kilo hout circulair verwerkt. In 2024 was dit al verdubbeld en is meer dan 700.000 kilo hout teruggenomen en verwerkt tot nieuwe spaanplaat. Zonnebelt: ‘Door volume gaat het ook waarde creëren. Wekelijks verlaten ongeveer 18.000 kasten onze fabriek. Dan heeft het ook impact. Wij zijn bovendien al sinds 2023 CO2-Prestatieladder niveau 5 gecertificeerd, het hoogst haalbare. En in 2024 was de CO2-uitstoot per geproduceerde kast gemiddeld slechts 1,7 kilogram.’

Des te meer reden voor Keller Keukens om steeds een stap verder te gaan. Bijvoorbeeld met de enduura®-keuken, een biobased keuken, gemaakt van herwonnen hout met een biobased bindmiddel en plantbased HPL. ‘Verder kunnen wij handgrepen leveren van gerecycled oceaanplastic en gebeurt er ook veel op het gebied van duurzame werkbladen. Cosmolite is een werkblad dat is vervaardigd uit mineralen, volledig afkomstig van industriële reststoffen, en CentoTop bestaat uit een mix van kwarts en gerecyclede PET-flessen’, besluit Zonnebelt.

