Young Talent Award: uitstekende kans om je als goede werkgever te profileren

Dat zegt Paul Oligschläger, manager real estate advisory bij KPMG. Hij won vorig jaar de begeerde prijs en is jurylid van de Vastgoedmarkt YTA 2022/2023, powerd by NVM Business .

Belangrijke thema’s voor de nieuwe editie zijn innovatie en verduurzaming. Zaken die Oligschläger aan het hart liggen. Zo is hij intensief betrokken bij het jaarlijkse onderzoek van KPMG naar innovatieve producten in de bouw- en vastgoedsector. En veel klantvragen bij de vastgoedadviespraktijk van deze internationale advies- en accountancyorganisatie hebben betrekking op verduurzaming van organisaties en producten.

Verduurzaming

Duurzaamheid leeft volgens dit jeugdige jurylid ‘enorm’ onder jonge mensen. Dat heeft volgens Oligschläger alles te maken met de klimaatverandering, waarvan de negatieve gevolgen steeds tastbaarder worden, maar waarvan de ergste consequenties waarschijnlijk nog moeten komen. ‘Jongeren zijn daar terecht erg mee bezig’, licht Oligschläger toe. ‘Waarom? Je moet het nuanceren, maar logisch is het wel, want zij hebben nog de meeste tijd voor zich en zullen dus het hardst met de gevolgen worden geconfronteerd.’

‘Ik zou de toptalenten die meedoen aan de YTA ook graag willen uitdagen verduurzaming breder in te vullen dan alleen CO2-reductie en te kijken naar het volle spectrum van ESG. Dus ook de sociaal-maatschappelijke kant en zaken als biodiversiteit en circulariteit.’

Goed werkgever

Wat heeft het winnen van de YTA 2021 hem gebracht? ‘Ik ben daardoor veel zichtbaarder geworden, zowel binnen als buiten het bedrijf’, zegt Oligschläger. ‘Het gaf me een podium om te laten zien waar ik voor sta. Ook kon ik mijn netwerk uitbreiden en bestendigen. Ik snap dat bedrijven weleens bang zijn om in deze krappe arbeidsmarkt hun toppers aan te melden. Maar ik zou dat toch graag willen omdraaien: de YTA biedt een prachtige kans om je als goede werkgever te profileren, een werkgever die meedenkt in de groei van zijn talenten en dus aantrekkelijk is om bij te komen werken.’

Aanmelden

Organisaties kunnen hun kandidaten tot vrijdag 10 februari aanmelden via de website van Vastgoedmark. De jury kiest vervolgens vijf genomineerden. Kandidaten moeten hun kennis en kunde tonen door vlogs en blogs te maken over innovatie en verduurzaming in de commercieel vastgoedsector. De halve finale is medio april in het nieuwe NVM-kantoor in Utrecht. Het slotdebat van de drie finalisten vindt plaats in juni tijdens de vakbeurs Provada 2023 in de Rai te Amsterdam.

Jury

De onafhankelijke jury staat onder leiding van Servaas van der Laan, hoofdredacteur van Vastgoedmarkt. Paul Oligschläger, vastgoedtalent van 2021, heeft in de jury het stokje overgenomen van winkeltaxateur Hugo Roosjen, de winnaar van 2020.

Criteria

Harde eisen voor de kandidaten zijn: tenminste vijf jaar werkervaring in de sector; leeftijd tot 37 jaar; bewezen prestaties geleverd; hoog opgeleid, minimaal hbo-niveau; de werkgever en kandidaat staan achter de kandidering.

Historie

De Vastgoedmarkt Young Talent Award is veertien jaar geleden in het leven geroepen als tegenhanger van, maar ook als aanvulling op, de prestigieuze Vastgoedmarkt Award voor vastgoedman/vrouw van het jaar. De onderscheiding moet vooral een stimulans zijn voor jongere vastgoedprofessionals om hun carrière verder vorm te geven. De genomineerden zijn voorgedragen door de bedrijven waar zij werken.

Eerste winnaar

In 2008 vond de eerste uitreiking van Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award plaats op de Expo Real in München. Winnaar was Jeroen Lokerse, de huidige topman van Cushman & Wakefield Nederland. Lokerse werd twee jaar geleden uitgeroepen tot Vastgoedman van 2020.