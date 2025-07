Gesponsord Van pakketchaos naar Pick Up-rust: MyPup helpt de vastgoedsector

Tien ronkende busjes van bezorgdiensten per dag, één hal van een appartementencomplex vol met pakketten, nul overzicht. Welkom in de wereld van de bezorgchaos. Dit kan allemaal slimmer, veiliger en duurzamer. De oplossing die MyPup biedt, draagt bij aan de duurzame ambities van vastgoedpartijen.

Het lijken trends die elkaar bijten. Aan de ene kant willen we met zijn allen hard werken aan een duurzamere en leefbaardere wereld. Denk alleen maar aan de sterk in opkomst zijnde autoluwe of zelfs -vrije wijken, waar fiets en benenwagen de norm zijn. Aan de andere kant wordt er nog steeds vaker en meer online besteld. Gevolg: meer bestelbusjes op straat, meer CO 2 -uitstoot en meer chaos in woonwijken. Een urgente vraag is dan ook: hoe kunnen we onze steden leefbaar houden in tijden van continu groeiende pakketbezorging?

Onbemande postkantoren

Zo is het idee voor MyPup (My Pick Up Point) ontstaan, vertelt CEO Luke van der Wardt in een speciale Provada-podcastaflevering. Tien jaar geleden richtte hij MyPup op vanwege een individueel probleem. ‘Ik werkte bij een kantoor waar men in de postkamer gek werd van al die busjes die elke dag privépakketten van werknemers kwamen bezorgen. Het bedrijf besloot daarmee te stoppen. Toen dacht ik: ‘Laat iedereen zijn pakketjes maar bij mij bezorgen, dan lever ik ze wel af. Zo is MyPup ontstaan. KLM werd een van de eerste klanten en die eerste jaren zijn we hard gegroeid in de markt van het commercieel vastgoed. Daar fungeerden we als onbemande postkantoren.’ In coronatijd kwamen daar residentiële woningen en studentencomplexen bij. MyPup is er voor bedrijven en voor wooncomplexen vanaf ongeveer 75 woonunits.

Bezorging via hubs

Van der Wardt legt uit hoe MyPup precies werkt. ‘Bij het aanmaken van een account geven medewerkers en bewoners van panden die klant bij ons zijn, aan dat ze hun pakketjes willen laten bezorgen op een van onze hubs.’ Die hubs zijn verzamelplaatsen aan de randen van grote en kleine steden. ‘Koeriersdiensten – intussen zijn dat er 25, van DHL en PostNL tot Amazon en Shein – leveren daar de bestelde pakketjes af. Wij bundelen en sorteren ze. Eén vaste bezorger brengt ze vervolgens veilig en snel naar een onbemand Pick Up Point, zoals een lockermuur in een appartementencomplex. Dat gebeurt duurzaam, met een elektrische auto, cargoscooter of bakfiets.’ Direct daarna ontvangen gebruikers een bericht van aflevering op hun telefoon. Een fijne extra van deze service is dat eindgebruikers ook pakketten via deze Pick Up Points kunnen retourneren en verzenden.

Luke van der Wardt, CEO van MyPup. Foto: Eyesmile Photography

Gemak, veiligheid en duurzaamheid

Voor die eindgebruikers levert MyPup vooral gemak op. ‘Het online bestellen en bezorgen wordt nu ook echt comfortabel. Dat is dan ook waar MyPup voor staat: gemak, veiligheid en duurzaamheid. Geen gedoe met een lobby die vol staat met pakketjes. Geen kans op diefstal. Geen chaos in je straat en alles in één emissievrije rit per dag bezorgd.’

Volgens Van der Wardt zijn niet alleen de eindgebruikers, maar ook de koeriersdiensten gelukkig. ‘De ene dienst is extreem kostengedreven. MyPup biedt dan uitkomst: het bedrijf kan 1.000 pakketten in één keer bij ons afleveren, dat is een stuk voordeliger dan wanneer je 1.000 pakketten door heel Amsterdam moet verspreiden. Je spaart bezorgers uit. De andere dienst is juist weer enorm klantgericht. Ook die zijn blij omdat wij hun pakketten diezelfde dag nog bezorgen. Zo zien ook de koeriers de meerwaarde van MyPup.’

De voordelen voor vastgoedbeheerders zijn evident. MyPup is bijvoorbeeld een duurzame oplossing voor de logistiek naar een gebouw. Geen tientallen koeriers per dag meer, maar slechts één. Zo draagt MyPup bij aan de duurzame ambities van vastgoedpartijen. ‘Verder vergroot je het gemak van de bewoners en reduceer je het aantal diefstallen.’

Kwaliteit en kwantiteit

Hoe gaat MyPup al deze partijen ook in de toekomst tevreden houden? Van der Wardt zet uiteraard in op kwaliteit, door het verbeteren van de dienstverlening van MyPup. Daarnaast op kwantiteit. ‘Op dit moment hebben we 600 Pick Up Points in Nederland, 50 in Dublin en zijn we startend in Londen. Dat aantal willen we uitbreiden in binnen- en buitenland, voor zover het aansluit bij de schaal en logistieke behoefte van een plaats. Voor kleinere plaatsen is onze dienst minder geschikt dan voor een stad als bijvoorbeeld Amsterdam of Groningen.’

Impact op autoluwe wijken

Tot slot wil MyPup meer impact hebben op de nieuwe ontwikkeling van de autoluwe wijken. ‘Denk aan nieuwbouwwijken in Utrecht en Amsterdam. Daar zie je dit soort wijken ontstaan, waar ze de auto steeds verder weren. Het wordt steeds lastiger om er met een busje of een auto te komen.’ Tegelijkertijd willen bewoners natuurlijk wel blijven bestellen. En niet veel moeite hoeven doen om hun pakketjes op te halen. ‘Wij kunnen hierop inspelen met een Pick Up Point op buurtniveau, waar één enkele bezorger met elektrisch vervoer dagelijks veilig en duurzaam de pakketten aflevert en ophaalt. Dit scheelt ook weer vervoersbewegingen van en naar pakketpunten toe.’

Het is volgens Van der Wardt wel van belang om MyPup in een vroeg stadium te betrekken. ‘Liefst al bij de tekentafel, bij de ontwikkeling van een wijk. Dan voegen wij de meeste waarde toe, omdat we kunnen monitoren waar een locatie het best tot zijn recht komt en zo optimaal bijdragen aan een autoluwe wijk. Gelukkig gebeurt dit ook steeds vaker, omdat steeds meer vastgoedontwikkelaars de voordelen en toegevoegde waarde van MyPup aan hun project inzien.’

Dit artikel is gesponsord door MyPup .