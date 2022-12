NVM Business nieuwe sponsor Vastgoedmarkt Young Talent Award

NVM Business hecht aan diversiteit in het ledenbestand

en ledenbelang, legt ze uit. Een bijzondere focus gaat daarbij uit naar de Young Professionals. De groep treedt als ambassadeur op om jongeren binnen, maar zeker ook buiten het vakgebied, voor de commercieel vastgoedsector te enthousiasmeren. In die focus past het exclusief partnership met Vastgoedmarkt voor de bekende Young Talent Award (YTA) ‘perfect’.

Volgens Toenbreker sluiten de criteria van de Award ook goed aan op die van NVM Business. Belangrijk is bovendien dat de prestigieuze prijs een onafhankelijke jury heeft met kennis en kunde van de vastgoedsector.

Veel vacatures

Net als veel andere sectoren worstelt de vastgoedsector met een groot aantal vacatures. Vreest Toenbreker niet dat vastgoedbedrijven in de ‘battle for talent’ hun kaarten liever tegen de borst houden en hun toptalent dit jaar niet aanmelden voor de prijs?

‘Dat is inderdaad wel besproken toen we besloten de Award te sponsoren’, verklaart Toenbreker bedachtzaam. ‘Maar je kunt talentvolle mensen niet op hun stoel vastbinden. Het risico dat zij vertrekken is altijd aanwezig. Dat voorkom je zoveel mogelijk door een goed team te bouwen, waarin mensen zich thuis voelen met een goede balans tussen werk en privé.’

Uitstraling

Wat krijgen bedrijven er zelf voor terug? ‘Ze mogen best trots zijn dat zo’n talent voor hen werkt’, antwoordt zij prompt. ‘Maar er zit een dubbelzijdig belang. Want de organisatie heeft ook de juiste voorwaarden geschapen dat de young professional kan uitgroeien tot een topper. Die goede werkomgeving straalt af op zo’n onderneming.’ Wat verwacht NVM Business zelf van een potentiële winnaar? ‘In ieder geval geen 9 tot 5 mentaliteit!, aldus deze makelaar. ‘Wat maakt iemand succesvol? Ik denk nieuwsgierig, breed georiënteerd, operationeel en strategisch sterk, sensitief, bedreven in stakeholdermanagement, inlevingsvermogen en gewend om op uiteenlopende niveaus te kunnen werken en schakelen.’

Procedure

De YTA 2022/2023 is afgetrapt op donderdag 24 november tijdens het Nationaal Vastgoed Diner. Vanaf dan kunnen organisaties hun kandidaten tot begin februari opgeven via de website van Vastgoedmarkt. De jury kiest vervolgens vijf genomineerden. Kandidaten moeten hun kennis en kunde tonen door vlogs en blogs te maken over een onderwerp in de commercieel vastgoedsector. De halve finale is medio april op het nieuwe NVM-kantoor in Utrecht. Het slotdebat van de drie finalisten vindt plaats in juni tijdens de Provada 2023 in de Rai te Amsterdam.

NVM Business NVM Business is de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. De vereniging geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed -kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca- en bestaat uit ruim 950 makelaars en taxateurs, die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek.

Dit artikel is gesponsord door NVM Business.