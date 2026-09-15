Gesponsord Hörmann: van industriedeur tot service en onderhoud

Van deuren tot dockequipment en toegangscontrole: Hörmann biedt vastgoedprofessionals een totaaloplossing, inclusief onderhoud. Bert Verrips legt uit waarom dat in de huidige markt relevant is.

Hörmann wordt vaak nog gezien als dé partij voor garagedeuren. Begrijpelijk, want het bedrijf is Europees marktleider in dat segment. Maar voor de vastgoedmarkt is dat maar een fractie van het verhaal, zegt Bert Verrips, Head of Sales B2B bij Hörmann. ‘We hebben wereldwijd meer dan veertig gespecialiseerde fabrieken, die samen tientallen verschillende productgroepen maken. In de Nederlandse industriële markt en logistiek vastgoed zijn we vooral sterk in docksystemen, shelters, snelloopdeuren en overheaddeuren, maar het portfolio is breder dan die productgroepen alleen.’

Binnen Hörmann is een aparte afdeling industrie verantwoordelijk voor de projectmarkt: aannemers, vastgoedpartijen en projectontwikkelaars met grote en kleinere werken. Daarnaast werkt Hörmann met een dealerkanaal voor regionale bedrijventerreinen, terwijl grote, landelijke klanten en overkoepelende accounts rechtstreeks door Hörmann zelf worden bediend.

Van product naar concept

Voor vastgoedprofessionals is Hörmann een aanbieder van geïntegreerde oplossingen in plaats van leverancier van losse producten. ‘We zijn veel meer in concepten gaan denken. Logistiek is daar een goed voorbeeld van’, zegt Verrips. Zo komt een speedgate met kentekenherkenning voor een parkeergarage uit een andere fabriek dan het docksysteem voor een distributiecentrum, maar voor de klant moet dat samenkomen tot één ­herkenbaar aanbod. ‘Dan denkt een aannemer of ontwikkelaar: voor dit type pand kan ik bij Hörmann terecht, want die hebben alles al uitgewerkt, inclusief BIM-tekeningen en IFC-bestanden.’

Daarbij wordt onderhoud steeds belangrijker, ziet Verrips. ‘De markt voor logistiek vastgoed is de afgelopen jaren flink veranderd en duidelijk afgekoeld’. Minder nieuwbouw betekent minder nieuwe deuren, maar wel meer aandacht voor het langer in stand houden van bestaand vastgoed. ‘Revitalisering wordt belangrijker: hoe zorg je dat het bestaande pand langer meedraait, in plaats van automatisch nieuw te bouwen?’

Kwaliteit en levensduur van de producten

Producten die lang meegaan, zijn daarbij dus relevanter geworden. En dat is volgens Verrips echte duurzaamheid. Hij illustreert dit met twee praktijkvoorbeelden. ‘Een nieuwe klant bleek twaalf docks te hebben van een concurrent. Toen één leveller begon te lekken, adviseerde de monteur direct alle twaalf pompen te vervangen, uit voorzorg. Dat is wel erg opportunistisch. Het is niet logisch dat als een pomp lekt, dan binnen een afzienbare termijn alle pompen zouden gaan lekken. Maar de klant volgde toch het advies.’

Hetzelfde patroon ziet hij bij kabels: ‘Bij veel fabrikanten moeten de stalen kabels van een industriedeur iedere vijf tot zes jaar verplicht vervangen worden, volgens de voorschriften van de fabrikant. Bij vijftig docks op een rij gaat het dan in twintig jaar om honderden kabels die weggegooid worden, terwijl ze ­technisch nog prima zijn.’

Over Hörmann Hörmann is een Duits familiebedrijf, opgericht in 1935 en inmiddels geleid door de vierde generatie. Het bedrijf groeide uit tot Europa’s grootste aanbieder van deuren en garagedeuren, met meer dan veertig gespecialiseerde fabrieken in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wereldwijd werken er ruim zesduizend medewerkers. Hörmann levert garagedeuren, voordeuren, aandrijvingen, industriedeuren, veiligheidsdeuren, hekwerken, toegangscontrole- en opbergsystemen voor particuliere en zakelijke markten, vanuit meer dan honderd eigen verkoopvestigingen in ruim veertig landen.

Bij Hörmann geldt een andere praktijk: onderdelen worden alleen vervangen als dat daadwerkelijk nodig is, niet preventief volgens een vast schema. ‘Dat is precies waar onze toegevoegde waarde en onze meerprijs in zit. In de kwaliteit en de levensduur van onze producten.’

Om de onderhoudskant goed te bedienen, werkt Hörmann inmiddels met serviceadviseurs: monteurs met meer dan vijftien jaar ervaring die zich specifiek richten op vervanging en revitalisering. ‘Dat vraagt andere competenties dan een accountmanager die bij nieuwbouw zit. Bij vervanging gaat het echt om technisch advies.’ Voor vastgoedbeheerders en -beleggers betekent dat een aanspreekpunt dat niet zozeer verkoopt, alswel meedenkt over wanneer onderhoud, vervanging of toch vernieuwing het beste past bij de levenscyclus van een gebouw.

Groeisegmenten naast logistiek

Naast de afkoelende markt voor nieuw logistiek vastgoed ziet Verrips ook groeisegmenten. ‘Food is interessant voor Nederland, en kritische infrastructuur ook, omdat veiligheid, continuïteit en weerbaarheid steeds belangrijker worden.’ Voor dat laatste levert Hörmann onder meer stalen veiligheidsdeuren met CE-markeringen, geschikt voor kritische infrastructuur en andere gevoelige locaties. Bij dergelijke projecten gaat het vaak om tientallen specifieke stalen deuren in één gebouw, voorzien van CE-markeringen, Europese certificeringen en soms speciale sloten voor extra beveiliging. Hörmann leverde dergelijke deuren bijvoorbeeld voor een grote energiecentrale, waar uitgebreide veiligheidseisen gelden.

Het totaalaanbod van Hörmann strekt zich daarmee uit van garagedeur tot veiligheidsdeur, van docksysteem tot slagboom en hekwerk, met onderhoud als verbindende factor gedurende de

hele levensduur van het vastgoed. Verrips: ‘We bieden misschien niet de goedkoopste oplossing, maar een oplossing die over de gehele levensduur de meeste zekerheid en de laagste gebruikskosten biedt’.



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