Gesponsord Fleur Klanderman, winnares Young Talent Award: 'Ik ging voor niks anders dan de overwinning'

'Wat me vooral opviel in het traject naar de Vastgoedmarkt Young Talent Award is hoeveel mensen meeleven. Iedereen kent de prijs. Alle deuren openen zich!' Dat zegt een opgetogen winnares Fleur Klanderman. Ze hoeft geen seconde na te denken in het interview met Dionne Toenbreker, binnen het bestuur van NVM Business verantwoordelijk voor de sponsoring van de Young Talent Award, over de vraag wat haar het meeste is bijgebleven. De steun die ze van iedereen kreeg bij haar gedegen voorbereidingen voor de razend spannende 18e editie!

Zo sprak de 31-jarige investment manager van kantorenspecialist Edge met tientallen mensen binnen en buiten haar bedrijf. Gevraagd naar namen en rugnummers noemt zij onder andere: Robert-Jan Foortse, hoofd Europese vastgoedbeleggingen bij pensioenbelegger APG; NEPROM-directeur en oud-Tweede Kamerlid Fahid Minhas; en oud-YTA-winnaars Hugo Roosjen, Director Transactions bij CBRE Investment Management; en Abigail van de Port, Fund & Investment Manager bij Schroders Capital.

Toonaangevende deals

Zij gaat dan ook nooit over één nacht ijs. Ondanks haar jeugdige verschijning is Klanderman de drijvende kracht achter een aantal toonaangevende vastgoedtransacties van Edge. Onder meer bij de acquisities van kantoortoren Cross Towers op de Amsterdamse Zuidas (deal van het jaar 2024) en kantorencomplex nieuwAmsterdam (deal van het jaar 2025) leverde zij beslissende inbreng. Dat geldt evenzeer voor de aankoop en verkoop van het Rotterdamse kantoorgebouw Blaak 555. Ze combineert sterke analytische vaardigheden met doorzettingsvermogen en executiekracht. Vaardigheden die haar tijdens de strijd om de prestigieuze Award goed van pas kwamen, zo bleek.

Wat maakt grote vastgoeddeals eigenlijk zo interessant voor haar? ‘Dan komt alles samen. Ook wat ik tijdens mijn studie heb geleerd. Niks leukers dan dat’, zegt ze met schittering in haar ogen. ‘Wij regelen niet alleen de aankoop, maar schrijven ook het businessplan. Wat gebeurt er over vier jaar? Op wat voor type huurders en huurniveaus richten we ons? Maar ook: hoe structureren we de deal? Welke kapitaalpartners willen dit samen met ons oppakken? En hoeveel financiering kunnen we aantrekken?’

Fleur Klanderman (links), winnares van de Vastgoedmarkt Young Talent Award 2026. Foto: Eyesmile Photography

Snelheid

Tegenwoordig zijn het hoofdzakelijk family offices die kapitaal inbrengen, maar toen zij acht jaar geleden begon bij Edge, waren het vooral internationale institutionele beleggers, vertelt zij. ‘Family offices schakelen sneller, durven meer risico’s te nemen. Dat kunnen ze ook mede omdat ze de lokale markt vaak beter kennen. Een zekere vaart vind ik zelf wel prettig. Ooit zag ik mezelf echt de uitvoerende projectontwikkelaar worden. Maar de projecten die Edge realiseert zijn vaak zo groot qua omvang, dat je snel drie tot vijf jaar verder bent. Door die omvang en complexiteit focus je je ook meestal op één project tegelijk. Bij acquisities is de snelheid hoger en diversiteit groter, maar moet wel vanaf dag één een visie gevormd worden over de gehele doorlooptijd. Dat past beter bij mij.’

Als Klanderman deelneemt aan een wedstrijd dan is het om te winnen, laat daar geen misverstand over bestaan. ‘Ik heb ook zoveel werk gestopt in de Young Talent Award. Ik ging voor niks anders dan de overwinning. Dat is gelukt!’ sprak ze dolblij na het in ontvangstnemen van de Award op de stand van Vastgoedmarkt, tijdens de slotdag van de Provada.

Breder kijken

‘Ik ben competitief, maar natuurlijk deed ik niet alleen mee om te winnen. Ook en bovenal om mezelf te ontwikkelen’, voegt ze daar een weekje later aan toe in het interview met de NVM Business -bestuurder. ‘Het fijne van deze competitie was wat mij betreft vooral de uitdaging breder te kijken dan mijn dagelijkse werk.’

Daarnaast houdt zij er zelf altijd van te focussen op de inhoud. ‘Maar hier kwam veel meer bij kijken dan alleen dat’, licht het toptalent van 2026 desgevraagd toe. ‘Daar leer je veel van. Dat hoop ik vast te houden. Die verbreding zocht ik ook altijd al via mijn studie zelf, en later ook door actief te worden bij verschillende netwerkclubs. Ik ben actief in redelijk veel netwerkclubjes zoals FRESH, INREV, ULI, WIRE en Den Haag Nieuw Centrum. Ik houd ervan mensen uit het vak te spreken en te ontmoeten. Vastgoed is en blijft ook een enorme mensen business.’

Kennisoverdracht

Hoe kan de vastgoedsector voor jonge mensen aantrekkelijker worden? ‘Er wordt steeds gezegd dat AI een heel belangrijke rol gaat spelen. Dat het veel taken zal overnemen en standaardiseren. Dat zal vast ook wel’, spreekt ze bedachtzaam. ‘Maar ik hoop wel dat vastgoedbedrijven blijven begrijpen hoe belangrijk het is via kennisoverdracht een nieuwe generatie op te leiden en daarvoor ook budget vrij te maken. Want de jonge generatie is cruciaal voor de toekomst van deze mooie sector.’

Netwerkclubs kunnen bij de kennisoverdracht een cruciale rol vervullen, vervolgt Klanderman haar gedreven beschouwingen. ‘De grotere vastgoedorganisaties zoals INREV, de in Amsterdam gevestigde Europese branchevereniging voor niet-beursgenoteerd vastgoed, en ULI, het Urban Land Institute, hebben allemaal een jongerenafdeling. Zoek welke clubs het beste bij je passen zou ik tegen jonge mensen willen zeggen. Het hebben van een netwerk wordt volgens mij alleen maar belangrijker.’

Klanderman: 'Ik hoop wel dat vastgoedbedrijven blijven begrijpen hoe belangrijk het is via kennisoverdracht een nieuwe generatie op te leiden en daarvoor ook budget vrij te maken.' Foto: Eyesmile Photography

Liefde voor het vak

Liefde voor het vastgoed is deze van oorsprong Brabantse met de paplepel ingegoten. Haar opa was aannemer, haar vader zit nog altijd in het logistieke vastgoed. Ze behaalde twee mastertitels aan de Technische Universiteit Eindhoven, een MSc in Construction Management & Engineering en een MSc in Urban Systems & Real Estate. Daarnaast heeft zij zich aanvullend gespecialiseerd in Real Estate Finance.

In het slotdebat analyseerde zij de oorzaak van het huidige woningtekort en presenteerde een gedetailleerde oplossing. Kern van het probleem vormt volgens haar het gebrek aan betaalbare middenhuurwoningen, doordat vooral private en buitenlandse investeerders zich hebben teruggetrokken. Zij pleitte voor het optuigen van een staatsinvesteringsfonds, het Dutch Investment Fund. Dat miljardenfonds zou niet alleen een fonds zijn – ‘maar de keuze om als overheid weer een serieuze speler te worden. En daarmee het verschil te maken.’

Investeringsfonds

Krijgt haar idee voor het investeringsfonds nog een concreet vervolg? Wil Toenbreker graag weten. ‘Dit is redelijk groots, dit kan ik niet morgen toepassen’, reageert ze prompt. ‘Zeker niet in m’n eentje. Maar er ligt hier nu wél een kant en klaar beleidsstuk. Om het te realiseren is politiek draagvlak nodig. Ik hoop dat voldoende parlementariërs getriggerd zijn hier eens naar te kijken en het gesprek over te voeren. Want we zeggen met z’n allen wel dat we een enorm woningprobleem hebben, maar er wordt op dit moment bepaald niet naar gehandeld.’

Dan was er natuurlijk ook nog haar andere interessante idee, dat zij lanceerde in april, bij de halve finale op het NVM-hoofdkantoor in Utrecht: stimuleer netbewuste verduurzaming van de bestaande kantorenvoorraad en laat het meewegen als gunningscriterium bij tenderprocedures in de omgeving. Want zo ontstaat volgens haar een mechanisme waardoor marktpartijen die investeren in verduurzaming de druk op het net verlichten en daardoor voorrang zouden moeten krijgen op schaarse ontwikkelkansen in het gebied. ‘Zo trekt dit de tenderprocedures die vanwege het overbelaste stroomnet stil liggen, weer vlot.’

Onbenutte waarde

‘Hier sta ik vol achter!’ reageert ze monter als het onderwerp ter tafel komt. ‘Dit idee ligt ook dichter bij mijn dagelijkse werkzaamheden.’ Ze legt uit dat op veel van de beste locaties kantoorpanden staan die ooit prominent waren, maar inmiddels verouderd. ‘Juist deze panden bevatten veel onbenutte waarde; niet alleen voor de kantorenmarkt, maar voor de stad als geheel.’

Ik hoop dat voldoende parlementariërs getriggerd zijn hier eens naar te kijken en het gesprek over te voeren”

Gevraagd naar een concreet voorbeeld noemt ze de toekomstige woonbuurt Ravel, een nu braakliggend terrein op de Zuidas, tussen kantorencomplex Cross Towers en de Valley van Edge. ‘Daar moeten duizenden woningen komen, maar die ontwikkeling is ‘on hold’ gezet door de gemeente Amsterdam, onder andere vanwege netcongestie. Als je naar de eigenaren in het omliggende gebied kijkt, durf ik te stellen dat er oprechte interesse is om samen niet alleen de bestaande voorraad te verbeteren, maar ook Ravel van de grond te krijgen. Nu is het aan de gemeente om dergelijke partijen ook die voorkeurspositie te geven in de tenderprocedure in plaats van de boel helemaal dicht te gooien.’

Coen van Oostrom

Door wie heeft deze ambitieuze, jonge vastgoedvrouw zich het meest laten inspireren in de sector? ‘Oh, dat zijn er velen’, spreekt ze luchtig. ‘Ik probeer altijd het beste van mensen te combineren.’

Maar als zij na enig aandringen toch één naam moet noemen dan is het haar vroegere hoogste baas, vastgoedondernemer Coen van Oostrom, oprichter van OVG Real Estate, later hernoemd tot Edge Dit befaamde bedrijf draagt duurzaamheid en innovatieve technologieën hoog in het vaandel. The Edge op de Amsterdamse Zuidas werd bij oplevering in 2014 zelfs uitgeroepen tot het duurzaamste kantoorgebouw ter wereld. Van Oostrom werd per 1 mei 2026 voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Geweldig voor Nederland

‘Wat ik zo inspirerend aan Coen vind, is dat hij je uitdaagt om een stapje verder te gaan’, licht ze met duidelijke bewondering in haar stem toe. ‘Hij triggert je altijd weer door vragen te stellen, waarvan je denkt, “shit, waarom had ik dat zelf niet bedacht”. Jammer voor Edge…maar geweldig voor Nederland dat hij deze keuze heeft gemaakt!’

Ziet zij zichzelf nog eens de overstap maken naar de politiek of een maatschappelijke organisatie? ‘Ik heb altijd gezegd van niet’, beklemtoont Klanderman. ‘Maar dit traject triggert me wel een beetje om ook eens wat breder te kijken. Want als je écht iets groots voor het land wil bereiken, heb je vaak toch de politiek nodig.’

Dit artikel is gesponsord door NVM .