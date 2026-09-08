Gesponsord Energieplein maakt elektrificatie rendabel én pand couranter

Een logistiek distributiepand van 60.000 vierkante meter in Haps draait sinds dit jaar op zonne-energie, batterij en snelladers. Willems Logistics en Greenchoice Integrated tonen hoe je elektrificatie in logistiek vastgoed praktisch handen en voeten geeft.

Verzwaring van de stroomaansluiting van het pand aan de A73 zat er niet in, terwijl op het dak in theorie 8 tot 9 megawattpiek aan zonnepanelen past. Door netcongestie is zo’n omvang niet rendabel te maken. ‘Dan beoordeel je de omvang van het systeem, het verbruik in het pand en de mogelijkheid om terug te leveren’, vertelt Roger Holterman, sales- en new business-manager bij Greenchoice Integrated. Uiteindelijk kwam er een pv-installatie van 2,2 megawattpiek op het dak.

Toen Willems Logistics hoofdhuurder werd, lag het elektrificatievraagstuk al op het bureau van algemeen directeur Arie van Rijn. ‘Wij wilden zo breed mogelijk kijken: van elektrische voertuigen naar pv-systeem, naar accu’s en terugleveren’, zegt hij. De gesprekken met Greenchoice Integrated , dat eerder al met de pandeigenaar in overleg was over de zonnedakplannen, kregen daardoor een nieuwe richting. Van enkel een pv-systeem groeide het project uit tot een integraal energieplein met batterijopslag en snellaadpunten.

Drie componenten, één regisseur

WaardeLaden , zoals Greenchoice Integrated het concept noemt, koppelt drie componenten: laadinfrastructuur, energielevering en sturing. Onder één dak. ‘Als je niet uitkijkt, heb je twee handjesvol leveranciers nodig: een installateur, een energiemanagementsysteem, een onderhoudspartij, een laadprovider’, legt Holterman uit. ‘Wij proberen die zorg uit handen te nemen.’ Een energie-managementsysteem (EMS) van Zympler is het intelligente brein dat real-time op stroomprijzen en beschikbaar vermogen reageert.

Op het energieplein staan vier laadpunten verdeeld over twee palen, met een totaalvermogen van 720 kilowatt. Een batterij van ruim 1.000 ­kilowattuur vangt pieken op en buffert zonnestroom. ‘Heb je negatieve stroom van het net en een auto aan de lader, dan laad je vanuit het net’, schetst de sales- en new business-manager bij Greenchoice Integrated. ‘Levert de zon op een moment niets op, dan stop je de ­opgewekte energie in de auto of de batterij — niet op het net. Doordat de energiemarkt op kwartierniveau schakelt stuurt het slimme EMS van Zympler real time op de komende kwartieren. Wanneer er een prijsprikkel op onblans ontstaat kan het systeem daarop acteren en de kans verzilveren.’

Brownfield als vastgoedkans

Voor de logistieke vastgoedsector verandert het speelveld in hoog tempo. ‘De bouw zit redelijk op slot door stikstofproblematiek en netcongestie’, signaleert hij. Hij adviseert ontwikkelaars aan de voorkant na te denken over het type huurder dat ze binnenhalen. ‘Wil je een transportlocatie realiseren, dan moet je voorsorteren op elektrificatie. Wat is wel en wat is niet mogelijk?’ Dat raakt fysieke ruimte, beschikbaar vermogen én de hardware die al bij oplevering klaar kan staan.

Brownfield-locaties verdienen extra aandacht. Sommige oude bedrijfsterreinen beschikken nog over forse aansluitingen, een gegeven dat steeds schaarser wordt. ‘Maar je hebt ook oude locaties met een wat kleinere aansluiting. Dan ben je gelimiteerd en moet je vaker naar ontwikkeling in combinatie met opslag op de locatie kijken.’ De combinatie van opwek, opslag en slimme sturing maakt het verschil tussen een logistiek pand dat alleen op papier elektrificatie-ready is en een pand dat huurders in de praktijk helpt om concurrerend te blijven. Door energie slim op te wekken, op te slaan en te benutten, blijven de energiekosten beheersbaar en wordt elektrificatie ook op locaties met beperkte netcapaciteit haalbaar.

Couranter, niet vanzelfsprekend duurder

Wordt een pand met deze infrastructuur ook meer waard? Holterman is voorzichtig. ‘Of het pand significant meer waard wordt, weet ik niet. Het wordt wel couranter om te verhuren.’ Daar zit voor de eigenaar de winst: een transportbedrijf dat thuis tegen een gunstige kilowattuurprijs kan laden, is geneigd tot lange huurcontracten. ‘Een pandeigenaar denkt mee als de huurder bereid is te committeren. Zeker met de hoge leegstandscijfers in Nederland is dat een win-win.’

Bij Willems Logistics deed de huurder zelf de investering. ‘Wij hebben een lang huurcontract. Dat maakt voor ons de investering rendabel’, vertelt Van Rijn. De verhuurder reageerde positief; financiële medewerking kwam er niet — maar dat hoefde ook niet. Voor de transporteur was de bedrijfsvoering het zwaarste argument: met transportlanes naar Duitsland waar een dieseltruck 34,8 cent wegbelasting per gereden kilometer telt, voor elektrisch geldt die niet. Bij 150.000 kilometer per jaar scheelt dat 50.000 euro. Daarbovenop komen oplopende accijnzen, een CO2-toeslag per liter diesel, het aanstaande rekening rijden in Nederland kent een minder groot verschil tussen diesel en elektrisch, dit bedraagt nu 16 cent per kilometer.

Vier trucks, vier op komst

Willems Logistics rijdt nu met vier elektrische trucks, in juni komen er vier bij. ‘Ik denk niet dat wij nog diesel kopen’, stelt de directeur. ‘Het levert ons een goede kilowattuurprijs op en alles is zoals

gehoopt.’ Een gesprek met collega-vervoerders over wederzijds laden op elkaars terrein ligt op tafel. ‘Wij hebben hier al bedrijven die lossen en stroom laden. Een oplegger aan het dok wordt geladen en gelost — en de truck staat ondertussen aan de stekker.’ Voor het vastgoed betekent dat: een pand dat ook andermans truck kan voeden, wordt vanzelf interessanter.

Dit artikel is gesponsord door Greenchoice Integrated .



