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Groen als versneller van woningbouw: 'Zie het niet als doel, maar als middel'

Groen als versneller van woningbouw: 'Zie het niet als doel, maar als middel'
Albert Jan Kerssen (rechts), manager Impact & Specialismen bij Idverde NL en lid van het Expertteam Woningbouw van de RVO. Foto: Kerry-Lynn Prince

Kan groen de woningbouw juist versnellen? Die vraag staat centraal in de podcast On Air die tijdens de Provada werd opgenomen met Albert Jan Kerssen, manager Impact & Specialismen bij Idverde NL en lid van het Expertteam Woningbouw van de RVO.

Volgens Kerssen wordt groen nog te vaak als sluitpost behandeld, terwijl het juist kan bijdragen aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven. ‘Groen is niet meer het doel, maar het middel’, zegt hij. Door al in de initiatiefase de samenhang tussen gebouw en leefomgeving mee te nemen, kunnen ontwikkelaars volgens hem grote stappen zetten.

Groen als technische oplossing

Tijdens het gesprek schetst Kerssen hoe thema’s als wateroverlast, hitte, biodiversiteit en klimaatverandering steeds nadrukkelijker onderdeel worden van gebiedsontwikkeling. Juist daar kan vergroening een concrete bijdrage leveren. Minder afvoer van regenwater, minder koelingsbehoefte en een gezondere leefomgeving zijn volgens hem geen bijzaak, maar factoren die direct invloed hebben op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van een project.

Dat vraagt om een andere manier van denken. Niet pas aan het einde van een plan ruimte zoeken voor groen, maar vanaf de eerste schetsfase groenexpertise aan tafel brengen. ‘Het begint eigenlijk al helemaal vooraan bij het initiatief’, aldus Kerssen.

Kerssen: ‘Het begint eigenlijk al helemaal vooraan bij het initiatief.’ Foto: Kerry-Lynn Prince
Kerssen: ‘Het begint eigenlijk al helemaal vooraan bij het initiatief.’ Foto: Kerry-Lynn Prince

Waarde die verder gaat dan euro’s

Hoewel sommige effecten, zoals besparingen op riolering en energielasten, relatief eenvoudig inzichtelijk te maken zijn, wijst Kerssen ook op minder tastbare opbrengsten. Gebruikers ervaren meer welzijn, woonomgevingen worden aantrekkelijker en vastgoed is volgens hem beter verkoopbaar wanneer groen integraal onderdeel is van de ontwikkeling. Wetenschappelijke kennis en datamodellen maken die effecten steeds beter inzichtelijk.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Kerssen zien hoe natuurinclusieve gebiedsontwikkeling inmiddels vorm krijgt, maar ook waarom er nog veel missiewerk nodig is om opdrachtgevers en ontwikkelaars vroegtijdig mee te krijgen. Wie wil weten hoe groen volgens hem woningbouw juist kan versnellen, hoort in de volledige podcast welke kansen er nog onbenut liggen.

Dit artikel is gesponsord door Idverde NL.

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