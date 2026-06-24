Gesponsord 'Biobased bouwen vraagt om meer kennis en kunde'

Biobased bouwen. Bijna iedereen vindt het een goed idee, maar toch gebeurt het nog weinig. Wat is er nodig om biobased bouwen echt te versnellen? Tijdens Provada gingen Wietse Walinga van de klimaattop gebouwde omgeving (KTGO) en Rikkert Besselse, business development manager bij Rabobank hierover in gesprek bij Vastgoedmarkt On Air.

De KTGO is de belangrijkste jaarlijkse ontmoetingsplek in Nederland voor publieke en private partijen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Rabobank lanceerde samen met BPD een fonds van 100 miljoen om biobased en waterzuinig bouwen te stimuleren. Er gebeurt dus genoeg om biobased bouwen te stimuleren, maar hoe staan we er echt voor?

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Volgens Walinga en Besselse wordt er nog steeds vooral veel over biobased bouwen gepraat en moet er gewoon worden gestart met opschalen. Het proof of concept is er, de techniek staat en toch durven te weinig ontwikkelaars, beleggers en corporaties de stap te zetten. Walinga: ‘Aan de andere kant was biobased bouwen vijf jaar geleden echt nog geen topic. Nu is elke zichzelf respecterende ontwikkelaar bezig met biobased bouwen. Dat is natuurlijk geweldig, maar nu moet het ook nog echt in de praktijk worden gebracht.’

Wietse Walinga van de klimaattop gebouwde omgeving (KTGO). Foto: Eyesmile Photography

Kennis en kunde

In de sector liggen er duidelijke kansen om op te schalen. Hoewel er soms obstakels zijn, zoals materialen die nog niet overal beschikbaar zijn of productieprocessen die nog in ontwikkeling zijn, zit de grootste uitdaging volgens Besselse in het verder versterken van kennis en expertise. ‘Dat is vooral een kans om te versnellen. Door gerichte toepassing en het opbouwen van praktijkervaring en data groeit het vertrouwen in materialen vanzelf. Veiligheid, brandveiligheid en constructieve betrouwbaarheid blijven daarbij altijd het uitgangspunt. Vanuit die basis werken we stap voor stap toe naar bredere, grootschalige toepassing.’

Walinga beaamt dit: ‘ Ik denk dat de sector per definitie wat conventioneel is als het gaat om innovaties. Wij bouwen voor de toekomst. Dat betekent dat je echt wel zeker moet zijn van de materialen die je toepast. Gelukkig zijn er ook innovatiepartijen die meters maken op dit gebied.’

Rikkert Besselse, business development manager bij Rabobank. Foto: Eyesmile Photography

Besselse kijkt bovendien naar manieren om de transitie financierbaar en schaalbaar te maken. ‘Wat met name opvalt is dat biobased niet per se als doel wordt genoemd, maar als middel om de impact op CO2 vanuit de bouw- en vastgoedsector te beslechten. Hoe kunnen we dat dan schalen naar het gewenste niveau en toch betaalbaar blijven bouwen. Daarvoor moet grootschalige vraag ontstaan. Wij willen daarom investeren in een portefeuille waarbij de CO2-impact goed aan te tonen is. Dan gaan geldstromen zich ook hier omheen organiseren.’

In deze aflevering van Vastgoedmarkt On Air hoor je waarom geld niet het enige knelpunt is voor het opschalen van biobased bouwen, hoe verschillende partijen de markt proberen te versnellen en waarom sturen op CO2 belangrijker is.

Dit artikel is gesponsord door KTGO .