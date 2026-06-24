Gesponsord Leegstandbeheer als springplank voor duurzame herbestemming

Een leegstaand pand trekt al snel overlast aan. Maar wat als dat pand een levendige broedplaats kan worden, die waarde creëert op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch vlak en daarmee de basis wordt gelegd voor een duurzame herbestemming? Hierover gingen Karen Hulshof, managing director Leegstandbeheer en Mark van de Haterd, commercieel directeur Site Security Vastgoed van VPS in gesprek tijdens Provada bij Vastgoedmarkt On Air.

VPS Nederland is al ruim 30 jaar actief op het gebied van leegstandbeheer, beveiliging en onderhoud. Hulshof: ‘Met VPS Leegstandbeheer proberen wij leegstaand vastgoed dat gesloopt of herontwikkeld gaat worden zo goed mogelijk te beschermen door er tijdelijk bewoners of bedrijven in te plaatsen tegen kraak, maar ook om verloedering te voorkomen.’

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Het leuke is volgens Hulshof en Van de Haterd dat dit een gebied werkelijk kan activeren. ‘Het houdt het levendig en het biedt vaak kansen voor toekomstige ontwikkelingen. Aan de ene kant geeft het mensen en bedrijven een woon- of werkplek, vaak op unieke locaties. Aan de andere kant kunnen eigenaren van panden zien welke functies ergens goed zouden passen’, vertelt Hulshof.

Schieblock

Een mooi voorbeeld hiervan biedt het Schieblock in Rotterdam, een groot kantoorgebouw net achter Rotterdam Centraal Station. ‘Toen wij het in 2015 in beheer kregen, was het een plek waar veel overlast was, waar mensen rondhingen, het was een beetje onguur. Samen met de gemeente en met de ondernemers die wij geplaatst hebben, is er een bruisende en creatieve plek ontstaan, die in verbinding staat met de directe omgeving. Dit is het beste voorbeeld van wat tijdelijk beheer voor een gebied kan betekenen.’

Hulshof: 'Samen met de gemeente en met de ondernemers die wij geplaatst hebben, is er in Rotterdam een bruisende en creatieve plek ontstaan, die in verbinding staat met de directe omgeving.' Foto: Eyesmile Photography

Van de Haterd vult aan: ‘ Het leuke van dit project is ook dat alle typen dienstverlening van VPS hier samenkomen. Naast dat er tijdelijk ondernemers werken, hebben we ook gezorgd voor de veiligheid van het gebouw door een brandmeld- en ontruimingsinstallatie te plaatsen en huismeesterdiensten te leveren. Bovendien hebben we twee ruimtes in het pand getransformeerd tot vergaderlocaties onder ons label FlexLabs. Voor ontwikkelaars is dit uiteraard van belang omdat zij erop zijn gericht om waarde te behouden en de juiste zakelijke partijen aan te trekken. Als je kijkt naar gemeenten en woningcorporaties, ligt de nadruk veel meer op leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijke impact.’

In het geval van het Schieblock zorgde dit alles ervoor dat investeerders opeens anders naar de plek gingen kijken omdat ze zien wat er mogelijk is. Hulshof: ‘In dit geval blijft een deel van het Schieblok ook in de definitieve herbestemming een creatieve broedplaats. Ik denk zeker dat dat komt omdat we hebben laten zien wat er nu gebeurt.’

Luister de hele podcast Vastgoedmarkt On Air met Karen Hulshof en Mark van de Haterd om precies te weten te komen aan hoe VPS per plek kijkt wat er nodig is, waar eigenaren de behoefte aan hebben, maar ook waar de directe omgeving behoefte aan heeft.

Dit artikel is gesponsord door VPS Leegstandbeheer .