Met één klik huurinformatie aanleveren via SBR Nexus

Met één druk op de knop alle huurgegevens naar de bank versturen, dat kan vanaf nu met SBR Huurinformatie. SBR Nexus zorgt daarmee voor het veilig, snel en foutloos uitwisselen van de benodigde informatie voor de (her)financiering van vastgoed. 'Geen losse pdf- of Excelbestanden meer exporteren, maar data rechtstreeks delen vanuit het al gebruikte vastgoedbeheersysteem', zegt projectmanager Rutger Vinke van SBR Nexus.

SBR Nexus , een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank, ontwikkelt samen met partners uit het bedrijfsleven, de overheid en de financiële sector werkbare standaarden voor zakelijke data-uitwisseling. Met de introductie van SBR Huurinformatie komt er een praktische oplossing beschikbaar die direct toepasbaar is in de vastgoedpraktijk.

Al negen grote softwareleveranciers doen mee, waaronder Aareon REMS, Bloxs, Informant, Realite en Wunderbricks. ‘Onze intentie is om de komende periode nog meer softwareleveranciers aan te sluiten, zodat uiteindelijk de hele markt standaardisatie omarmt. Zo kan informatie op een eenduidige en snelle manier uitgewisseld worden’, zegt Vinke.

Geen typefouten of verkeerde bedragen

Projectmanager Rutger Vinke van SBR Nexus

Banken vragen vastgoeddata zoals de maandelijkse huurinformatie niet alleen op bij nieuwe financieringsaanvragen, maar vaak ook jaarlijks of tweejaarlijks bij revisiemomenten. Dan moet de eigenaar of beheerder alle portefeuilledata in één keer aanleveren. Via SBR Huurinformatie kan dat nu dus heel eenvoudig door gebruik te maken van de standaarden.

‘Een eigenaar of beheerder kan direct vanuit zijn eigen vastgoedbeheersysteem alle relevante huurinformatie aanleveren’, legt Vinke uit. ‘Vervolgens valideren wij de data op basis van een vaste set regels – vastgelegd in de vastgoedtaxonomie – voordat de inhoud doorgaat naar de bank. Het volledige aanleverproces gebeurt veilig en snel. Dat betekent: niet meer handmatig overtikken, knippen en plakken. En dus ook geen typefouten of verkeerde bedragen.’

Steeds hogere eisen aan kwaliteit

Financiers stellen vanzelfsprekend steeds hogere eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van aangeleverde vastgoeddata. Toch zagen bankmedewerkers volgens Vinke vaak dat er fouten zaten in de cijfers, of namen gegevens zelf per ongeluk verkeerd over. ‘Dat is echt onnodig. Waarom zou je informatie exporteren naar een ander bestand, als diezelfde data al correct in je beheersysteem staat? Het is tijd voor een andere manier van werken.’

Zolang je de data goed bijhoudt in je eigen vastgoedbeheersysteem, kun je de aanlevering binnen een paar seconden regelen”

Sneller, betrouwbaarder en makkelijker

De voordelen van SBR Huurinformatie zijn voor de vastgoedmarkt groot. De aanlevering van gegevens wordt niet alleen sneller en betrouwbaarder, maar ook veel makkelijker. ‘Zolang je de data goed bijhoudt in je eigen vastgoedbeheersysteem, kun je de aanlevering binnen een paar seconden regelen.’

Toch kan de nieuwe werkwijze in het begin even wennen zijn, geeft Vinke toe. Sommige eigenaren zijn bijvoorbeeld terughoudend om de huurinformatie automatisch en niet handmatig te delen. Maar volgens Vinke is de nieuwe werkwijze niet alleen makkelijk, maar ook voordelig. ‘Hoe vollediger en betrouwbaarder de data, hoe sneller je door het aanvraagproces komt en hoe groter de kans op een gunstige financiering.’

Samen aan de slag

De techniek is er, de drie grootbanken en grootste softwareleveranciers zijn aangesloten en ook de voordelen zijn duidelijk. Nu is het moment om ook de vastgoedsector mee te krijgen in dit nieuwe tijdperk: ‘We hebben hard gewerkt aan een robuuste, veilige en laagdrempelige oplossing. Nu is het aan de markt om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Hoe meer partijen meedoen, hoe sterker de vastgoedketen wordt. Dus: laten we het samen doen.’

