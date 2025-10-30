Gesponsord Laden zonder investeren: 'laat je locatie renderen'

De toekomst van mobiliteit is dichterbij dan ooit. In 2025 rijdt één op de drie zakelijke auto's elektrisch, in 2030 meer dan drie miljoen. Vastgoed wordt niet langer alleen beoordeeld op locatie, maar ook op laadinfrastructuur.

Tijdens het recente webinar over de toekomst van elektrisch rijden werd duidelijk dat de elektrificatie sneller verloopt dan veel vastgoedeigenaren voorzien. Eneco eMobility: ‘Wie laadpunten aanbiedt, trekt meer bezoekers en verhoogt direct de waarde van zijn pand. Toch kan dat ook zonder grote investering: Laden zonder Investeren .’

Nieuwe regels, nieuwe verwachtingen

De Europese richtlijn EPBD III is al van kracht en verplicht bij nieuwbouw met meer dan tien parkeerplaatsen minimaal één laadpunt. Vanaf mei 2026 volgt EPBD IV, die de eisen verder aanscherpt. De verplichting geldt dan al vanaf vijf parkeerplaatsen, en bestaande gebouwen moeten minimaal tien procent van hun plekken voorzien van een laadpunt. Bovendien wordt slimme voorbereiding verplicht gesteld: parkeervoorzieningen moeten klaar zijn voor smart charging en integratie met energiebeheer.

‘Voor vastgoedeigenaren betekent dit dat verduurzamen niet langer vrijblijvend is. Laadinfrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor waardebehoud en steeds vaker een bron van meerwaarde.’

De uitdagingen voor vastgoedeigenaren

‘Hoewel de wil om te verduurzamen groot is, blijkt de uitvoering complex’, zegt Eneco eMobility. ‘Investeren in laadinfra vraagt meer dan het plaatsen van laadpalen. Denk aan vergunningen, installatie, beheer, onderhoud en voldoende netcapaciteit. In veel regio’s is het uitbreiden van aansluitingen kostbaar of zelfs niet mogelijk. Daarnaast ontbreekt bij veel organisaties de tijd of expertise om een exploitatiemodel op te zetten. De wet en de markt vragen om laadpunten, maar de praktijk houdt vaak tegen.’

Eneco eMobility plaatste, exploiteerde en onderhoudt de laadpunten bij de Belgische themaparkengroep Plopsa.

Slim laden zonder investeren

Dankzij slimme energiesturing kan de bestaande netaansluiting optimaal worden benut. Daardoor zijn vaak meer laadpunten mogelijk zonder een zwaardere aansluiting. Zo wordt laden schaalbaar en toekomstbestendig, ook in gebieden met beperkte capaciteit.

Eneco eMobility financiert, installeert en beheert de laadinfra volledig: inclusief onderhoud, service en klantenondersteuning. ‘De vastgoedeigenaar stelt enkel de locatie beschikbaar en deelt mee in de opbrengsten. Zo ontstaat een rendabel exploitatiemodel dat waarde toevoegt aan het vastgoed.’

Laden als verdienmodel

Elektrische mobiliteit opent een nieuw perspectief voor vastgoed. Eneco Emobility: ‘Waar laden vroeger werd gezien als het aanbieden van een service, is het nu een kans om waarde te creëren. Laadinfrastructuur verhoogt de servicegraad, de BREEAM-score en het duurzame imago van een gebouw. Daarmee groeit niet alleen het rendement, maar ook de aantrekkelijkheid voor huurders, bezoekers en beleggers.’

Bovendien hoeft de expertise niet bij de vastgoedeigenaar te liggen, maar bij de exploitant van de laadpalen. Eneco eMobility monitort de prestaties en het gebruik van de laadinfra en kan die inzichten delen met de eigenaar.

Praktijkvoorbeeld: Plopsa Plopsa, exploitant van themaparken in Nederland en België, wilde zijn bezoekers laadmogelijkheden bieden zonder zelf te investeren of beheren. Via Laden zonder Investeren verzorgde Eneco eMobility de installatie, exploitatie en het onderhoud. Dieter Deketelaere, investment director bij Plopsa: ‘Wat eerst uitzonderingen waren, is nu dagelijkse realiteit. Dat gaf ons het signaal dat het tijd was om vooruit te denken.’ Lees de volledige klantcase

Van verplichting naar kans

De elektrificatie van mobiliteit is onvermijdelijk. ‘Door slim te anticiperen op de groei van elektrisch rijden, ontstaat waardecreatie in plaats van investeringsdruk. “Laden zonder Investeren” maakt verduurzaming haalbaar, rendabel en strategisch zinvol: een investering in toekomstwaarde, zonder kapitaal’, sluit Eneco eMobility af.

Dit artikel is gesponsord door Eneco eMobility .