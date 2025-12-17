Gesponsord Oplossing woningtekort: 'Een waardevast alternatief voor starters en migranten'

De woningmarkt staat onder druk. Niet alleen door schaarse locaties, stijgende bouwkosten en trage besluitvorming, maar ook door een structurele mismatch tussen de huidige woonvraag en het traditionele bouwaanbod. Circle Living, een circulair woonconcept, biedt vastgoedontwikkelaars en investeerders een modulair woonconcept dat meebeweegt met de markt.

Circle Living is een modulair woonconcept gebaseerd op herbruikbare betoncasco’s met losmaakbare afbouw. ‘Een robuust systeem, industrieel gestandaardiseerd, maar flexibel in toepassing dat zich leent voor zowel tijdelijke als permanente woonoplossingen’, zegt Rob Hogendoorn, commercieel directeur CascoTotaal en De Hoop Pekso. ‘Van flexwoningen en middenhuur tot startersappartementen of sociale huurprojecten.’

‘Voor vastgoedbeleggers biedt Circle Living een antwoord op de stijgende druk om flexibel en duurzaam te investeren: woningen die kunnen meebewegen met locatie, doelgroep en beleid’, zegt Hogendoorn. ‘Voor projectontwikkelaars betekent het minder risico’s, meer voorspelbaarheid en een versnelling in realisatie, zonder concessies aan kwaliteit of ontwerpvrijheid. Circle Living wordt al toegepast door woningcorporaties en commerciële partijen. De interesse neemt toe, vooral vanuit regio’s waar planvorming onder druk staat maar de woonvraag urgent is.’

Vier pijlers

Volgens Hogendoorn ligt de kracht van het concept in vier pijlers die aansluiten op de kernbehoeften van vastgoedprofessionals:

1. Verplaatsbaar en aanpasbaar

‘Of het nu gaat om een tijdelijke invulling, gebiedsontwikkeling in fases, of een strategische grondpositie: de woningen van Circle Living kunnen worden verplaatst of aangepast zonder verlies van waarde. Ideaal voor flexibele exploitatie of toekomstig hergebruik.’

2. Waardevast en herbruikbaar

‘Doordat het casco keer op keer kan worden ingezet en de afbouw modulair is opgebouwd, ontstaat een vastgoedproduct dat zijn waarde behoudt, ook als de functie verandert. Renovatie, functiewijziging of herbestemming kan zonder ingrijpende verbouwingen.’

3. Snelle realisatie en voorspelbare uitvoering

‘De modulaire aanpak zorgt voor tijdwinst in het bouwproces. Met een uitgewerkt technisch fundament en bewezen configuraties wordt de ontwikkeltijd verkort en wordt bouwen voorspelbaar, ook onder druk van beleid, vergunningen of tijdelijke exploitatie.’

4. Duurzame positionering

‘Circle Living stelt beleggers en ontwikkelaars in staat om te voldoen aan de groeiende maatschappelijke en beleidsdruk rondom duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit, zonder afhankelijk te zijn van experimentele oplossingen of lange ontwikkeltrajecten.’

Risicovermindering en restwaarde als strategisch voordeel

Traditionele woningbouwprojecten kennen hoge aanvangsinvesteringen en lange terugverdientijden, waarbij veranderende regelgeving, locatiebeperkingen of marktverschuivingen direct impact hebben op het rendement. ‘Circle Living doorbreekt dit patroon’, zegt Hogendoorn. ‘Door de verplaatsbaarheid en herbruikbaarheid van het casco wordt de restwaarde van het vastgoed aanzienlijk verhoogd en het risico op afschrijving of leegstand verlaagd. Dat maakt het woonconcept niet alleen relevant voor exploitatie, maar aantrekkelijk als flexibele en waardevaste belegging.’

Versneller voor samenwerking en vergunningstrajecten

Circle Living sluit aan op de toenemende vraag vanuit gemeenten naar flexibele woonconcepten die passen binnen tijdelijke omgevingsvergunningen, transformatiezones of herontwikkelingsgebieden, zegt Hogendoorn. ‘De circulaire en aanpasbare aard van het concept maakt het aantrekkelijk voor woningcorporaties. Daarmee fungeert Circle Living niet alleen als woonconcept, maar ook als versneller in gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking.’

In praktijk: van tijdelijk project tot structurele portefeuille

Het concept is al toegepast in verschillende woningbouwprojecten, op basis van tijdelijke als permanente vergunningen. ‘Door de slimme configuratie is het concept geschikt voor uiteenlopende locaties en faseringen: tijdelijke woonvormen (arbeidsmigranten, statushouders, jongerenhuisvesting), permanente sociale en middenhuurprojecten, flexibele invulling van transformatielocaties of gronden met onzeker bestemmingsperspectief en snelle woningproductie binnen gemeentelijke woningbouwversnelling.’

Het modulaire systeem biedt projectontwikkelaars de mogelijkheid om met beperkte ontwikkelkosten snel op te schalen, terwijl beleggers profiteren van een investering die zich blijft aanpassen aan de marktvraag. ‘Met Circle Living hebben we een waardevast alternatief ontwikkeld voor de huisvesting van starters, sociale huurders, arbeidsmigranten en statushouders. Een praktische en duurzame oplossing voor een vastgelopen woning- en verhuurmarkt’, sluit Hogendoorn af.

Dit artikel is gesponsord door Circle Living .