De mantelzorgwoning van de toekomst: multifunctioneel en energiezuinig

De manier waarop we wonen verandert snel. En mantelzorgwoningen spelen daarin een steeds grotere rol. 'Waar deze woningen voorheen vooral werden gezien als tijdelijke oplossingen, zijn ze tegenwoordig volwaardige toevoegingen aan het erf', zegt Geldersche Houtbouw. 'Voor wie interesse heeft in vastgoed, is dit een boeiende ontwikkeling om scherp in de gaten te houden.'

De vergrijzing en de groeiende wens om zorg dichtbij huis te organiseren, zorgen voor een duidelijke trend: de mantelzorgwoning zit in de lift. Geldersche Houtbouw: ‘Ouders trekken in bij hun kinderen of juist andersom. Niet in huis, maar in de tuin. Met behoud van privacy en voldoende vrijheid. Deze vorm van samenwonen biedt niet alleen praktische voordelen, maar vergroot ook het gevoel van veiligheid en verbondenheid. Daarbij is het voor vastgoedbezitters een slimme manier om meerwaarde aan het perceel toe te voegen.’

Bouwen met hout

Hout speelt een hoofdrol in de nieuwe generatie mantelzorgwoningen. ‘Het is niet alleen warm van sfeer, maar ook een hernieuwbare grondstof met een kleine ecologische voetafdruk’, zegt Geldersche Houtbouw. ‘Zeker als het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, draagt het bij aan een circulaire bouweconomie. Daarnaast biedt houtbouw flexibiliteit en snelheid in realisatie, beide van groot belang bij zorggerelateerd wonen.’

Prefab en maatwerk

‘Prefab is dé manier om efficiënt te bouwen zonder in te leveren op kwaliteit’, gaat Geldersche Houtbouw verder. ‘Bij ons wordt deze methode gecombineerd met maatwerk. Dit betekent dat elke mantelzorgwoning niet alleen snel geplaatst kan worden, maar ook volledig wordt afgestemd op de wensen van bewoners en de stijl van het bestaande woonhuis.’

Na de zorgsituatie kan de woning een nieuwe functie krijgen als gastenverblijf, thuiswerkplek, atelier of zelfs als vakantiewoning”

Van zorgwoning naar multifunctionele ruimte

Wat mantelzorgwoningen extra interessant maakt, is hun flexibiliteit op de lange termijn. ‘Na de zorgsituatie kan de woning een nieuwe functie krijgen als gastenverblijf, thuiswerkplek, atelier of zelfs als vakantiewoning. Dit maakt het tot een slimme investering die meebeweegt met de levensfase van de bewoners.’

Duurzaamheid als prioriteit

Ook in de wereld van mantelzorgwoningen groeit de aandacht voor duurzaamheid. ‘Naast het gebruik van duurzame materialen is er steeds meer oog voor isolatie, energiezuinigheid en toekomstbestendige technologie. Denk aan het toepassen van zonnepanelen op het dak, het gebruik van warmtepompen en ventilatiesystemen die bijdragen aan een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik. Met slimme keuzes in ontwerp, materiaal en techniek groeit de mantelzorgwoning uit tot een duurzaam vastgoedconcept’, sluit Geldersche Houtbouw af.

