'Ondanks netcongestie kan logistieke sector blijven verduurzamen'

Elektrificatie van de logistieke sector en netcongestie leven op gespannen voet met elkaar. Vormt overbelasting van het stroomnet de kritieke rem op de verduurzamingsopgave en economische groei? Daarover gingen Niek Poppelaars en Maarten Bulstra van commercieel vastgoedadviseur Savills in gesprek met Eva Klein Schiphorst (SADC), Alexander van Gastel (Logicor) en Tom van Ginkel (Joulz).

Tijdens deze kennissessie van Savills op de Provada 2025 kwamen de gesprekspartners tot de volgende conclusie: ondanks een overbelast stoomnet kan de logistieke sector blijven verduurzamen, want er zíjn oplossingen.

Om aan te stippen hoe urgent het probleem is: ruim 10.000 bedrijven in Nederland staan momenteel op de wachtlijst voor een stroomaansluiting, zegt commercieel directeur Tom van Ginkel van Joulz, totaalaanbieder van energie-infrastructuur en vermogenssystemen. Terwijl er aan de andere kant 7.000 bedrijven zijn die vermogen willen leveren, maar het niet kunnen. Van Ginkel: ‘Iedereen die wil groeien of ontwikkelen wordt geconfronteerd met het congestieprobleem: van kleine en grote bedrijven, van logistieke centra tot woningbouwprojecten.’

Creatief zijn en samenwerken

In de zoektocht naar oplossingen moet je dus creatief zijn, vult Alexander van Gastel van Logicor aan. Hij is directeur Nederland en België van de eigenaar en exploitant van hoogwaardig logistiek vastgoed in Europa. ‘Normaal zie je dat het energiecontract bij de huurder ligt, maar we zien dat de relatie tussen huurder en verhuurder op dit vlak verandert, minder traditioneel wordt. Je hebt elkaar echt nodig als het gaat om stroomvoorziening. Het is complexe materie, je moet samenwerken.’

Joulz heeft verschillende oplossingen om de netcongestie het hoofd te bieden, zegt Van Ginkel. ‘Afhankelijk van de situatie zijn er meerdere varianten. De meest eenvoudige oplossing klinkt misschien een beetje vreemd, maar het begint met de reductie van de vraag: breng in kaart wat de reële vraag is en ga vervolgens slimmer gebruiken. Ook kun je gebruik maken van een eenvoudige batterij. Een andere oplossing is het creëren van een ecosysteem van energie dat dagdagelijks gemonitord wordt en waar vraag een aanbod worden gebalanceerd.’ Hij doelt op geavanceerde energiesystemen die moeten leiden tot energiezekerheid en bedrijfscontinuïteit.

Virtueel net voor Schiphol Trade Park

Gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC) – actief in de Metropoolregio Amsterdam – heeft voor Schiphol Trade Park de eerste innovatieve collectieve oplossing in Nederland voor netcongestie gelanceerd: het virtueel net. Binnen het Energie Collectief Schiphol Trade Park worden partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit samengebracht in een virtueel net (een laag over het bestaande net). Zij delen de beschikbare capaciteit met elkaar. Vraag en aanbod worden door software in real time optimaal op elkaar afgestemd. Het systeem leest continu de slimme meters uit en stuurt de energiesystemen (zoals zonnepanelen, energieopslag en generatoren) achter de meter aan.

Directeur Eva Klein Schiphorst van SADC: ‘Vier bedrijven hebben een eigen stroomaansluiting gekregen, terwijl er intussen zestien bedrijven op het bedrijventerrein zitten. De crux is dat de bedrijven gebruikmaken van elkaars gecontracteerde capaciteit. In het collectief nemen dus ook bedrijven deel die weinig of geen netcapaciteit hebben. Alle bedrijven kunnen gewoon fulltime draaien. En er kunnen nog meer bedrijven bij. De vier partijen met een eigen aansluiting hoeven niks in te leveren: ze houden gewoon hun eigen hoeveelheid stroom waar ze recht op hebben.’

Maak stroomgebruik inzichtelijk

De netcongestie is voorlopig niet opgelost, maar de panelleden zien genoeg praktische oplossingen zodat de logistieke sector kan blijven verduurzamen. Maarten Bulstra, bij Savills verantwoordelijk voor verhuur van logistieke ruimte in Nederland, roept gebruikers van logistiek vastgoed op om het stroomgebruik inzichtelijk te maken. ‘Wanneer je dat in kaart brengt, krijg je er een bepaald gevoel bij en kun je makkelijker kijken naar manieren om het gebruik te reduceren.’

Zijn collega Niek Poppelaars - Head of Logistics & Industrial bij Savills – vult aan. ‘We kennen allemaal wel de kaartjes van netcongestie waarop alles rood kleurt, in plaats van groen. Maar zowel technisch als juridisch zijn er allerlei tussenvormen. Met andere woorden: het is niet of rood of groen, er zit genoeg tússen rood en groen. Het loont zeker de moeite om verder in die materie te duiken, voor iedereen die het aan gaat. Zo hoeft netcongestie de ontwikkeling van logistiek vastgoed niet in de weg te zitten.’

Van Ginkel van Joulz: ‘Mijn advies zou zijn: neem controle, en partner met bedrijven die de kennis hebben over de oplossingen die er zijn. Je kunt simpelweg niet meer rekenen op een netbeheerder. En ga vooral kijken naar integratie van oplossingen.’

Alexander van Gastel knikt. ‘We hebben op dit moment vier projecten lopen met een batterij-oplossing. Enkele jaren geleden proefde ik bij onze achterban enige twijfel, maar de batterijen zijn succesvol geïmplementeerd. We zien dat het geen showstopper meer is voor beleggers, dus daarin hebben we wel een slag geslagen.’

Eva Klein Schiphorst roept netbeheerders op om creatief mee te denken. ‘Verder nodig ik iedereen uit om bij Schiphol Trade Park te komen kijken naar onze oplossing. Het werkt, en dat al drie jaar lang.’

