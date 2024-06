Gesponsord Bouwers en ontwikkelaars maken impact met Build to Connect

Met een deelname aan Build to Connect is jouw team klaar voor de tweede helft van het jaar. Op 20 september gaan inmiddels al zestien teams bouwen aan een levensgrote kettingreactie tijdens het vastgoedevenement van het jaar: Build to Connect.

Op 20 september draait het allemaal om samenwerken, verbinden en impact maken bij Eemklooster Amersfoort. Deze middag gaan bouwers, ontwikkelaars, architecten en beleggers samen aan de slag met een levensgrote kettingreactie. Ontdek de ware organizer, techneut, creatieveling, communicator, caretaker en reporter binnen jouw team tijdens het bouwen van de kettingreactie.

Gekke en geredde materialen

Elk team bouwt een schakel met behulp van gekke en geredde materialen. Naast de waardevolle teambuilding, maak je deze dag ook een enorme impact. De opbrengst van Build to Connect komt ten goede aan Stichting HomePlan, waardoor jouw deelname niet alleen bijdraagt aan teambuilding, maar ook aan een huis, thuis en toekomst voor mensen in extreme armoede in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika.

Teamwork & network

Naast teambuilding is Build to Connect de ideale plek om jouw netwerk uit te breiden. Zo bouw je niet alleen aan jouw eigen onderdeel van de kettingreactie, maar is het ook essentieel om deze aan te sluiten op het bouwwerk van een van jouw concullega’s. Tijdens de barbecue wordt de middag afgesloten waarbij uiteraard het opgehaalde totaalbedrag bekend wordt gemaakt. Het moment om elkaar te ontmoeten tijdens een hapje en drankje in het schitterende decor van Eemklooster Amersfoort.

Teambuilding met impact

Met een deelname aan Build to Connect bouw je niet alleen aan jouw team, maar maak je ook een concrete impact. Per deelnemer wordt bijgedragen aan een huis, thuis en toekomst voor mensen in extreme armoede. Stichting HomePlan, het goede doel achter het evenement, bouwt huizen in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika voor mensen die leven zonder degelijke huisvesting. Dankzij het succes van de eerste editie worden momenteel acht huizen gebouwd in Zimbabwe, die eind mei opgeleverd worden.

Deelnemende teams De eerste zestien teams staan inmiddels al in de startblokken: Achmea Real Estate, Bot Bouw, BPD Gebiedsontwikkeling, Capital Value, Corporate Housing Factory, Fris, Heembouw, ING, PRSC Vastgoedcommunicatie, REBO, Savills, Stebru, TGM, Van Omme & De Groot, Vastgoedforum Midden-Nederland en Volg je Woning. Ook impact maken. Praktische informatie Datum: 20 september 2024

Tijd: 14:00 – 19:00 uur

Locatie: Eemklooster Amersfoort Programma 14:00 – 14:30 uur: Inloop

14:30 – 15:00 uur: Aftrap van de dag

15:00 – 17:00 uur: Bouw aan een levensgrote kettingreactie

17:00 – 19:00 uur: Barbecue & bekendmaking van het opgehaalde bedrag

Dit artikel is gesponsord door Stichting Homeplan .