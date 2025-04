Gesponsord SPRILA-subsidie: hoe vastgoedondernemers hiervan profiteren

Veel bedrijven zien de opkomst van elektrisch vervoer en voelen de noodzaak om hier in mee te gaan. Terecht ook wel, vindt Geert Hoekzema, Business Developer & Adviseur van Elix. "Vroeg of laat moet je aan de slag met zakelijke laadinfrastructuur." Ondernemers en warehouse professionals hebben de uitdaging om logistieke processen te verduurzamen en zich klaar te stomen voor een toekomst met elektrische voertuigen.

Hoekzema: “Gelukkig kun je bij de investering in zakelijke laadinfrastructuur profiteren van de SPRILA-subsidie .” SPRILA staat voor Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur. Het is een nieuwe regeling vanuit de overheid die de investering in zakelijke laadinfrastructuur een stuk aantrekkelijker maakt, weet de Business Developer. “Je kunt de nieuwe ronde van de SPRILA-subsidie meepakken door je aan te melden. Aanmelden kan sinds 25 maart 2025.”

De SPRILA-subsidie bestaat uit twee onderdelen: SPRILA Advies en SPRILA Aanschaf. Hoewel de namen al redelijk weergeven waar ze voor zijn, legt Hoekzema uit wat ze precies inhouden.

Subsidie vanuit de SPRILA Advies

“Voordat je zakelijke laadinfrastructuur aanschaft, heb je heel wat keuzes te maken. Hoeveel voertuigen laden er tegelijk? Welke voertuigen hebben snelladers nodig? Je moet goed in beeld hebben hoe jouw laadbehoefte eruitziet en nagaan welk type en aantal laadpunten daarbij past. En terwijl je in kaart brengt of je voldoende capaciteit beschikbaar hebt voor jouw optimale laadplein, moet je ook alvast nadenken over je toekomstige laadbehoefte.”

De SPRILA-subsidie maakt het voor ondernemers eindelijk haalbaar om een slim laadplein te realiseren, zonder meteen alles zelf te moeten financieren” — Geert Hoekzema, Business Developer & Adviseur van Elix

Samengevat betekent dit dat bij een investering in zakelijke laadinfrastructuur advies vragen een onmisbare stap is. Want, laat Hoekzema weten, ook al heb je enige kennis over zakelijke laadpalen en zakelijke energie, het kan alsnog een ingewikkeld verhaal worden. "De SPRILA-subsidie maakt het voor ondernemers eindelijk haalbaar om een slim laadplein te realiseren, zonder meteen alles zelf te moeten financieren.”

SPRILA-subsidie Om de SPRILA-subsidie in ontvangst te mogen nemen, moeten in ieder geval de volgende onderwerpen in het advies terugkomen: huidige laadbehoefte of verwachte toekomstige laadbehoefte; type en aantal benodigde laadpunten; elektriciteitsverbruiksoverzicht van de locatie; mogelijke laadlocaties; situatietekening met potentiële opstelling van de laadinfrastructuur; verwachte investeringskosten; benodigde capaciteit; beschikbare capaciteit. Heeft je onderneming last van netcongestie? In dat geval, voeg ook de verwachte duur van aanpassing netaansluiting toe.

Hoeveel subsidie ontvang je vanuit de SPRILA Advies?

“Als ondernemer kun je maximaal 3500 euro subsidie ontvangen vanuit de SPRILA Advies. Daarnaast geldt wel dat je subsidie ontvangt voor maximaal 50 procent van de kosten die je maakt voor advies”, vertelt Hoekzema.

Subsidie vanuit de SPRILA Aanschaf

Klaar om te investeren? Dan kan je voor het aanschaffen van een laadinfrastructuur SPRILA-subsidie ontvangen vanuit de SPRILA Aanschaf. “Welk type laders je nodig hebt, hangt af van jouw laadbehoefte. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor AC-laders voor bedrijfswagens en personenauto’s, DC-laders voor elektrische vrachtwagens en heftrucks en een batterij in combinatie met een laadplein.”

Een belangrijk voordeel van SPRILA is dat het gericht is op gedeeld gebruik. Dus als je pand meerdere huurders heeft, kun je het laadplein collectief benutten” — Geert Hoekzema, Business Developer & Adviseur van Elix

Hoeveel subsidie ontvang je vanuit de SPRILA Aanschaf?

Het type laders waarin je investeert, bepaalt voor een groot deel hoeveel subsidie je ontvangt vanuit de SPRILA Aanschaf. Voor AC-laadpalen is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar. Voor DC-laadpalen ligt het budget hoger, namelijk ruim 35 miljoen euro.

Hoekzema: “Om zichtbaar te krijgen wat de hoogte van de subsidie wordt, kijk je naar verschillende aspecten. De grootte van je bedrijf en het vermogen van je stroomtoevoer naar je laadpalen spelen onder andere een rol.”

Waarom een laadplein voor vastgoedondernemers?

Waarom zou je als vastgoedondernemer investeren in een laadplein? “Een belangrijk voordeel van SPRILA is dat het gericht is op gedeeld gebruik. Dus als je pand meerdere huurders heeft, kun je het laadplein collectief benutten,” zegt de expert van Elix. “Daarnaast profiteer je op lange termijn ook van je investering in een laadplein. Als je als vastgoedpartij nu begint, heb je niet alleen een subsidievoordeel, maar ook een concurrentievoordeel op de langere termijn. Dat is een dubbele stimulans. Juist voor vastgoedondernemers is de SPRILA-subsidie dus een buitenkans om slim én voordelig te verduurzamen.”

Hoe vraag je de SPRILA-subsidie aan? Overweeg je de SPRILA-subsidie aan te vragen? Dan is het belangrijk om te controleren of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor SPRILA-subsidie. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje: Je bent ondernemer in Nederland Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) De oplaadinfrastructuur wordt op het terrein van je eigen onderneming geplaatst Daarnaast is het belangrijk om voldoende contractcapaciteit te hebben. Deze eis is vooral belangrijk voor DC-laders. Het RVO wil dat de capaciteit van je elektriciteitsaansluiting minimaal twee keer zo groot is als het vermogen dat je laadoplossing nodig heeft. Als dit allemaal is geregeld, kun je de SPRILA-subsidie aanvragen. Het is belangrijk dat die aanvraag goed in elkaar zit, want als er iets ontbreekt of niet klopt, loop je het risico dat je de subsidie misloopt.

Een sterke businesscase met de SPRILA-subsidie

Hoekzema: “Voor warehouse professionals en logistieke bedrijven is een laadplein niet alleen een verplichting, maar ook een kans om processen efficiënter en duurzamer te maken. Wil je je kans op een succesvolle aanvraag vergroten? Laat je subsidieaanvraag regelen door Elix. We zorgen dat je alle technische en financiële specificaties goed aanlevert, zodat jij je kans op toewijzing vergroot, zonder dat je er zelf uren aan kwijt bent.”

Dit artikel is gesponsord door ELIX .