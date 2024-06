Gesponsord Lichting van achttien MSRE-studenten afgestudeerd

Achterste rij van links naar rechts: Roderick Verspagen, Dewi Anakram, Hans Hoekstra, Harm Hogendoorn, Kristian Gabrielse, Dennis Borst, Alexander Joordens, Daniel van Til, Mike van Esdonk. Voorste rij van links naar rechts: William Kon, Stefan Groot, Caspar Croughs, Julian Neerincx, Nishall Bhagai, Guusje Rypma, Dominique Wandel, Sander Middelkoop, Hendrik van Arem.

Tijdens een feestelijke uitreiking in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam hebben op 6 juni 2024 achttien Master of Science in Real Estate-studenten hun diploma ontvangen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het MSRE-alumninetwerk bestaat nu uit 610 afgestudeerden.