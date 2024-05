Gesponsord ESG-adviseurs Savills: onze rol is om voor én met de klant vooruit te kijken

Van projectontwikkelaars, beleggers en grondeigenaren tot zakelijke huurders, logistieke ondernemingen en overheidsinstanties; alle klanten van Savills zien intussen het belang in van ESG, zeggen ESG-adviseurs Iris Kampers en Bart Oosterhuis van Savills in Nederland. Maar het kennis- en ambitieniveau verschilt. De ene klant kent de regelgeving van binnen en buiten en investeert al flink in duurzame maatregelen, terwijl de ander (nog) niet weet waar te beginnen.

Delen

Oosterhuis: ‘Het maakt niet uit waar je staat; we helpen iedereen op weg. Op de Provada vertellen we er graag over.’ ESG staat voor Environmental, Social en Governance, oftewel milieu, maatschappij en bestuur. Steeds meer bedrijven en organisaties integreren ESG-factoren in hun bedrijfsstrategie. Geld verdienen is belangrijk, maar er is meer: energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

Toegevoegde waarde creëren

Bij Savills in Nederland geloven ze al jaren dat ESG en duurzaamheid niet louter gaat over het voldoen aan de regelgeving, maar juist over het creëren van toegevoegde waarde voor beleggers en gebruikers. Kampers: ‘In de wereld van vastgoed werd tot voor kort vooral vanuit financieel perspectief gekeken, maar daar is een laag bij gekomen: naast financiële doelstellingen zijn milieukundige en maatschappelijke doelstellingen ook belangrijk geworden.’

Qua ESG wet- en regelgeving komt er heel veel op ons af” — Iris Kampers, ESG-adviseur van Savills

ESG is geïntegreerd onderdeel

ESG vormt dan ook een geïntegreerd onderdeel van de dienstverlening van Savills, waarbij de commercieel vastgoedadviseur het belang van de duurzaamheidsdoelen van de klant centraal stelt. Ook adviseert Savills op het gebied van sociale en beleidsvraagstukken. De vastgoedadviseur geeft bovendien strategisch advies over het verduurzamen van vastgoedportefeuilles. Daarbij wordt gekeken naar commerciële, technische en financiële haalbaarheid. Ook kan Savills helpen bij het maken van green leases: een huurcontract waarin concrete afspraken vastgelegd kunnen worden tussen verhuurder en huurder over duurzaam beheer en gebruik van een vastgoedobject en hoe ze duurzaamheid samen willen verbeteren. Dat gaat onder meer over thermisch comfort, afvalverwerking en veiligheid op de werkvloer.

Duurzaamheidsscore standaard bij taxaties

Een van de meest gestelde vragen in de markt is wat verduurzaming doet met de waarde van vastgoed. Daarom vormt de duurzaamheidsscore een standaard onderdeel van een taxatierapport. En, niet in de laatste plaats, Savills kan vastgoedeigenaren of gebruikers helpen op het gebied van huidige en toekomstige regelgeving op het gebied van ESG. Kampers: ‘Qua ESG wet- en regelgeving komt er heel veel op ons af, zoals SFDR en CSRD. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers volledig op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Bart heeft een overzichtelijke tijdlijn gemaakt met alle wet- en regelgeving die er tot 2050 aan zit te komen. Het past net op een A4tje. We zullen het overzicht meenemen naar de Provada, want veel mensen vragen er om. En het is echt heel verhelderend.’

Iris Kampers: ‘Met vastgoed kun je op een hele concrete manier iets bijdragen.’

Voor en met klant vooruitkijken

Oosterhuis knikt: ‘Onze rol is om voor én met de klant vooruit te kijken. Samen moeten we de gebouwde omgeving duurzaam en toekomstbestendig maken. Wij kennen de regels en weten met onze producten en diensten hoe we verduurzaming van gebouwen handen en voeten moeten geven.’

ESG-scan

Zo heeft Savills de ESG-scan geïntroduceerd: een rapport waarin een vastgoedobject of -portefeuille wordt beoordeeld op basis van meer dan 100 ESG-indicatoren. Oosterhuis: ‘We kijken onder meer naar de huidige status van het pand en het energielabel.’ Ook wordt gekeken naar factoren als stikstofproblematiek, overstromingsrisico, bereikbaarheid en certificering. Een ESG-scan kan voor opdrachtgevers een mooie eerste stap zijn om te verduurzamen en/of andere maatregelen te nemen. De Savills ESG-scan is intussen een standaard onderdeel van de dienstverlening vanuit de taxatieafdeling, zegt Kampers. ‘We hebben vorig jaar 1387 scans uitgevoerd, dat worden er alleen maar meer.’

Bevlogenheid op werkvloer Savills

Practice what you preach, dat is het adagium bij Savills. Met andere woorden: duurzaamheid en klimaatbewustzijn zitten in het DNA van het bedrijf. Oosterhuis: ‘Toen onze ESG-scan werd gelanceerd, werden alle medewerkers uitgedaagd om een ESG-scan voor hun eigen huis te maken. De ene collega was nog fanatieker dan de ander. Natuurlijk was iedereen er op zijn of haar eigen manier mee bezig, maar het geeft wel aan dat het leeft.’

Kampers knikt. ‘Die bevlogenheid op de werkvloer is heel mooi om te zien. Ik ben bioloog en was als kind vooral in het zand aan het wroeten, terwijl veel collega’s vroeger waarschijnlijk dingen hebben gebouwd met Legoblokjes. Ik krijg regelmatig verbaasde blikken als ik zeg dat ik bij een vastgoedadviseur werk, maar ik ben afgestudeerd op financiering van duurzaamheidsmaatregelen. En zo ben ik vrij snel de vastgoedwereld in gerold.’

SG-adviseurs Iris Kampers en Bart Oosterhuis

Bootje varen en afval prikken

Vastgoed is volgens Kampers concreet en tastbaar, bovendien valt er nog veel te winnen op het gebied van ESG. ‘Met vastgoed kun je op een hele concrete manier iets bijdragen. Mijn rol binnen Savills is om te helpen bij het opstellen van de ESG-strategie, intern en extern. Zo hield ik me bezig met de overgang naar elektrische auto’s. Ik voorzag weerstand, maar die transitie verliep ongelooflijk soepel. Dit is een relatief jonge organisatie. Neem de net afgestudeerden die hier werken; ze denken duurzaam en zijn maatschappelijk betrokken. Zo gingen we laatst met een groep collega’s bootje varen en daarna afval prikken. En kaartjes schrijven voor eenzame ouderen. Hier wordt echt nagedacht over afvalscheiding en meedoen aan vrijwilligersdagen. Het valt me op dat iedereen die hier werkt de intrinsieke motivatie heeft om de wereld iets mooier achter te laten. We gunnen onze kinderen allemaal een betere toekomst. En ik zal eerlijk toegeven: de intrinsieke motivatie is hoger dan ik van tevoren had gedacht.’

Duidelijke visie

Met andere woorden: Savills Nederland heeft ESG hoog in het vaandel staan en heeft een duidelijke visie hoe je een positieve bijdrage kan leveren aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Sterker, duurzaamheid is essentieel voor iedereen die waarde en kwaliteit wil toevoegen aan de vastgoedportefeuille. Oosterhuis: ‘We kunnen iedereen van advies voorzien, ongeacht het kennis- en ambitieniveau van de klant. Je hoeft echt niet de meeste duurzame ontwikkelaar of belegger te zijn om bij ons terecht te kunnen. Je moet ergens beginnen, toch? Je hoeft niet gelijk een marathon te lopen,loop eerst maar eens die eerste kilometer.’

Prominente vastgoedadviseur Savills Nederland is onderdeel van Savills, een van oorsprong Brits bedrijf, opgericht in 1855. Savills staat anno 2024 bekend als een van ’s werelds meest prominente vastgoedadviseurs, met 700 vestigingen in Amerika, Europa, Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten. Bij Savills Nederland – met hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam – werken zo’n 160 mensen. De commercieel vastgoedadviseur werkt onder meer voor projectontwikkelaars, beleggers, grondeigenaren, zakelijke huurders, logistieke ondernemingen en overheidsinstanties. Het om diensten op verschillende terreinen: verhuur, beleggingen (aankoop en verkoop), taxaties, beheer en ontwikkeling.

Dit artikel is gesponsord door Savills .