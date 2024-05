Gesponsord Eerste teams voor Build to Connect 2024 bekend

Op 20 september gaat de tweede editie van Build to Connect van start. De eerste teams zijn inmiddels bekend. Boris van der Gijp, bestuurslid van Stichting HomePlan, vertelt over het evenement en stelt de eerste teams die gaan bouwen aan een levensgrote kettingreactie op 20 september voor.

' Build to Connect is meer dan alleen een ontzettend leuke dag om te bouwen aan een kettingreactie', vertelt Van Der Gijp. Het is een kans om te netwerken, te bouwen aan teambuilding en om heel concreet samen met elkaar maatschappelijke impact te maken. 'Mooi om te zien dat verschillende teams zich nu al weer opnieuw hebben aangemeld én dat we ook nieuwe teams mogen verwelkomen, zo breidden we het netwerk steeds verder uit en maken we onze impact steeds groter. Samen maken we het verschil voor mensen die ons heel hard nodig hebben.'

De volgende teams staan momenteel ingeschreven: Volgjewoning, Bot Bouw, Stebru, Van Omme & De Groot, Capital Value, REBO, Heembouw, ING, Vastgoedforum Midden-Nederland, Savills en mijn eigen Achmea Real Estate.

'Met deze teams aan boord, ben ik ervan overtuigd dat Build to Connect een onvergetelijke dag gaat worden. Vind je dat je niet op deze lijst met deelnemers mag ontbreken? Er is nog ruimte voor meer teams om zich aan te sluiten, deel te nemen en impact te maken', vertelt Van Der Gijp verder.

Housing Partners

De Housing Partners van Build to Connect maken de impact heel concreet. Met een bijdrage als Housing Partner wordt een volledig huis in de armste delen van Zuidelijk Afrika gebouwd. 'Hiermee zorgen we samen voor een huis, thuis en een toekomst voor gezinnen die dit het meest nodig hebben. Het evenement is geslaagd als het ons samen met de Housing Partners en deelnemers lukt om zoveel mogelijk huizen op de allerarmste plekken op de aarde te bouwen.'

Iedere deelname betekent dat een bedrag naar het goede doel achter Build to Connect wordt overgemaakt: Stichting HomePlan. Van der Gijp: 'Als bestuurslid van Stichting HomePlan ben ik ontzettend blij dat de eerste Housing Partners al bevestigd hebben. Van Omme & De Groot en Stebru zijn, net als vorig jaar, weer partner van het event en doen daarnaast ook met een team mee. Het is ontzettend mooi dat deze organisaties voor de tweede keer op rij als partner zijn aangesloten en opnieuw impact maken voor gezinnen die dit ontzettend hard nodig hebben.'

Van Omme & de Groot: 'Als Founding Partner hebben wij bijgedragen aan de realisatie van acht van deze woningen dankzij de opbrengst van Build to Connect. Reden te meer om ook dit jaar de handen weer uit de mouwen te steken. Op vrijdag 20 september zullen wij wederom een levensgrote kettingreactie van creatieve materialen gaan maken. Een mooi teambuildingmoment waarmee wij Stichting HomePlan steunen.'

Ook bijdragen als Housing Partner? Aanmelden kan via deze link.

Bouwen aan je team en netwerk

Na de zomerperiode is september het moment om je team weer klaar te stomen. 'Binnen jouw team ontdek je de ware organiser, techneut, creatieveling, communicator, caretaker en reporter tijdens het bouwen van de kettingreactie. Kom je niet met een team, maar ben je wel geïnteresseerd in het netwerk van Build to Connect? Meld je dan aan voor een netwerkteam en bouw samen met andere deelnemers aan één van de schakels van de kettingreactie.'

Housing Partner

Naast een deelname aan het evenement is ook de mogelijkheid om heel concreet bij te dragen aan huisvesting voor mensen in extreme armoede. Met een donatie van €5.000 wordt je Housing Partner van het event en bouw je een huis met watertank en toilet in Zuidelijk Afrika. Deze gift gaat direct naar Stichting HomePlan en is daarom fiscaal aftrekbaar. Zo maakt jouw organisatie een enorme impact voor een gezin. Naast Housing Partner is er ook de mogelijkheid om een vakopleiding te sponsoren voor jongeren in de bouw, hiermee hebben zij meer kans op een baan en een inkomen.

Over Build to Connect Op 20 september 2024 gaat het vastgoedevenement weer van start. Verschillende teams uit de vastgoed – en bouwbranche bouwen samen aan een levensgrote kettingreactie voor het goede doel. Na het bouwen van deze kettingreactie is het tijd voor ontspanning met een borrel en barbecue op de mooie locatie van Eemklooster Amersfoort, waar het opgehaalde bedrag voor Stichting HomePlan bekend wordt gemaakt. Dankzij het succes van de eerste editie worden momenteel acht huizen gebouwd in Zimbabwe, deze huizen worden eind mei opgeleverd aan de gezinnen waarvoor een veilig thuis een enorme impact maakt.

