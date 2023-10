New Babylon is ook na elf jaar nog een stralende landmark

Op een maandagmorgen baadt de gevel van New Babylon in het zonlicht. Die grote oppervlakte aan glas maakt het gebouw bij het Haagse Centraal Station zeer herkenbaar. Het is ook een uitdaging voor schoonmaakbedrijven. 'New Babylon is een bewerkelijk complex met veel bouwkundige details.'

In zo’n tien jaar tijd werd het voormalige Babylon-gebouw in hartje Den Haag gerenoveerd en uitgebreid. Sinds 2012 huisvest New Babylon woningen, kantoren, retail, een hotel en parkeergelegenheid. Het ontwerp, van het befaamde architectenduo Roberto Meyer en Jeroen van Schooten, is nog altijd een landmark in de stad. Het complex New Babylon is sinds 2012 onderdeel van de portefeuille van de Haagse vastgoedbeheerder. ‘New Babylon is uniek in zijn soort’, zegt Robbert Geerlings, directeur van Atrium Vastgoedmanagement. Die portefeuille bestaat uit kantoren, appartementencomplexen en schoolgebouwen, voornamelijk in de randstad.

De detaillering van New Babylon is anders dan die van een ander gebouw”

Zelfstandig team

Sinds de oplevering van de nieuwbouw in combinatie met de renovatie van het ‘oude Babylon’ is het gevelonderhoud in handen van dezelfde partij. Met het oog op het oppervlak van de gevels is het niet verwonderlijk dat het onderhoud dagelijks werk is, het hele jaar rond, voor de medewerkers van Gom Specialistische Reiniging . ‘Er loopt hier een vaste voorman rond die het gebouw heel goed kent. Afhankelijk van het weer bekijkt hij welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Als het aan de ene kant waait, nemen ze de andere kant. Die planning regelen ze als team heel zelfstandig.’

Bijzondere geveldetaillering

Het werkpakket voor Gom Specialistische Reiniging omvat de glasbewassing en het reinigen en conserveren van de aluminium geveldelen. Omvangrijk werk, weet Geerlings. ‘Je hebt niet alleen de gevelelementen die allemaal van glas zijn, je ziet ook overal aluminium profielen rond de kozijnen. De complete gevel van de nieuwbouw is van aluminium. De detaillering van New Babylon is anders dan die van een ander gebouw. Als ik nu een uitvraag zou moeten doen voor de glasbewassing en de vraag krijg hoeveel vierkante meter het is, is het antwoord moeilijk te geven. Overal waar je kijkt, zie je verbindingsstukken van aluminium en gedecoreerde glaspanelen. Dat maakt de gevel ter plaatse erg bewerkelijk.’ Ook omdat het werk is waarbij een schoonmaakbedrijf z’n verstand moet gebruiken. ‘Waar je heel goed rekening mee moet houden: wat je boven aan het doen bent, loopt zomaar naar beneden door als je niet uitkijkt. Dan ben je een halve dag werk kwijt om de vervuiling die van boven komt weer weg te krijgen.’

Veel vervuiling

En vuil en vies wordt het, in hartje stad. ‘Aan de ene zijde van het complex heb je de wind- en regenbelasting van de kust. Aan de andere zijde heb je de trams die fijnstof laten neerdwarrelen op de liggende delen van de gevel. Je zit ook nog eens langs de Utrechtsebaan. Je hebt hier aan alle kanten heel veel vervuiling.’

Gom Specialistische Reiniging

Alweer vier jaar terug maakte New Babylon een wisseling van de wacht mee, al bleef die beperkt tot de naam. Degenaar Gevelonderhoud kwam onder de paraplu van Gom terecht, onderdeel van Facilicom Group. ‘Dat het daarna Gom Specialistische Reiniging werd, daar stonden we in beginsel neutraal tegenover omdat we een dergelijke strategische stap begrijpen. We maakten al gebruik van de diensten van Trigion, dat ook onderdeel is van Facilicom Group. Het team is gelukkig grotendeels hetzelfde gebleven. Het vakmanschap merk je aan de senioriteit van de medewerkers en de ervaring waarmee ze dit werk doen plus het feit dat ze het gebouw kennen. Er worden dus ervaren krachten opgezet en zij die het vak moeten leren, worden goed begeleid. Die representativiteit is voor een gebouw als New Babylon erg belangrijk. En was het eerst Jan Degenaar die regelmatig zelf langs kwam, nu is het directeur Peter Hoeijmans van Gom Specialistische Reiniging.’

Technisch manager op locatie

Atrium Vastgoedmanagement heeft zelf de expertise in huis om de kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen beoordelen. ‘We hebben onze eigen visuele inspecties en we hebben in New Babylon een beheerkantoor met een technisch manager. We kunnen de kwaliteit dus heel goed bewaken. Steekproefsgewijs lopen we ook weleens mee met de mensen van Gom Specialistische Reiniging. Ook de asset manager van de opdrachtgever kijkt nauwgezet mee. Verder volgen we de onderhoudsinstructies van de gevelfabrikant, die de basis vormt van het werkschema van Gom Specialistische Reiniging.’

En naar tevredenheid, constateert hij. ‘Anders houd je het geen elf jaar met elkaar uit. Ook omdat Gom Specialistische Reiniging heel flexibel is. Er gebeurt altijd wel wat in zo’n groot gebouw. Maar dan is het met één telefoontje geregeld en staat New Babylon er weer spic en span bij. Een heel prettige samenwerking zo.’

Dit artikel is gesponsord door Gom Specialistische Reiniging .