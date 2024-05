Gesponsord 'Vastgoedsector moet in staat zijn probleem netcongestie te verminderen'

De beschikbaarheid van betaalbare energievoorziening is in ons land niet langer vanzelfsprekend, ziet Wouter van den Wildenberg, partner van Fakton Energy. 'We moeten met z'n allen aan de slag om slimme oplossingen te bedenken om de transitie naar hernieuwbare energievoorziening vorm te geven zónder dat bedrijven en bewoners in grote mate beperkt worden in hun activiteiten.'

