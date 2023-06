Duurzamer wassen in de Miele Laundry Boutique

De krapte op de woningmarkt maar ook de het steeds groter wordende belang van een duurzame woning verklaren het succes van de Miele Laundry Boutique. 'Er zijn inmiddels bijna zeventig vestigingen, het streven is om in 2024 door te groeien naar tachtig Miele Laundry Boutiques.'

Wonen op een klein oppervlak maar met veel gemeenschappelijke services, lijkt een van de oplossingen voor de huidige woningnood. Schoeree: 'Zowel voor starters en studenten, als voor ouderen zijn er weinig woningen beschikbaar', vertelt manager Miele Laundry Boutique Wesley Schoeree. 'Als je als ontwikkelaar zoveel mogelijk appartementen in één pand wilt creëren, is het logisch dat deze appartementen kleiner zijn, dus voor een wasmachine en droger is dan weinig plek. Tegelijkertijd wil je mensen wel voorzieningen bieden.'

En daar biedt de Miele Laundry Boutique uitkomst. Bij de ontwikkeling van een pand adviseert Miele onder andere over de locatie van deze wasruimte. 'Wij zitten vaak al vooraan in de keten. In de ontwerpfase gaan wij al in gesprek met ontwikkelaars, woningcorporaties of investeerders. Zij vragen ons dan om mee te denken over de gezamenlijke wasruimte. Wij hebben nu net contracten getekend voor een complex dat in 2025 wordt opgeleverd met twee wasruimtes in één gebouw', legt Schoeree uit.

Foto: Herbert Wiggerman.

Ontmoetingsplek

Bijkomend voordeel van een wasruimte is dat het ook een ontmoetingsplek wordt. 'De Laundry Boutique moet dus wel op een centraal punt zitten. Niet op de negende verdieping van een pand, maar op een plek waar je ook een koffietje kunt pakken. Door het combineren van functies snijdt het mes aan twee kanten. Sinds de start in 2017 krijgen wij veel feedback van bewoners dat het een leuke plek is om te komen. Eenzaamheid komt niet alleen onder ouderen veel voor maar juist ook onder studenten en young professionals. Hun leven speelt zich steeds vaker meer online af. Dan is zo'n nieuwe ontmoetingsplek een extra toevoeging aan hun woonomgeving.'

De app 'appWash' zorgt voor gemak voor bewoners. 'Naast een betaalsysteem, biedt de app steeds meer functies: Je kunt via de app zien of er een machine vrij is, dus loopt nooit voor niets naar beneden, maar je kunt ook reserveren en de machine tien minuten blokkeren zodat deze ook vrij blijft terwijl je onderweg bent met je was.'

Foto: Herbert Wiggerman.

Minder water- en energieverbruik

Duurzaamheid is een tweede belangrijke reden om te kiezen voor een gezamenlijke wasruimte. 'Als je een pand zo duurzaam mogelijk bouwt en inricht, is het wel zo logisch om ook duurzame voorzieningen te bieden. De Miele Laundry Boutique is heel duurzaam omdat bewoners betalen per wasbeurt. Hierdoor zijn mensen veel kritischer op de hoeveelheid die ze wassen en wachten zij langer totdat zij een hele trommel kunnen vullen. Hierdoor wordt er én minder water én minder energie verbruikt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het verbruik 20 procent minder is', vertelt Schoeree.

Ook scheelt het in de productie van wasmachines. 'Voor 200 woonunits zijn maar vier wasmachines nodig. Dat betekent 196 wasmachines minder. Als je weet dat er 625kg CO₂ vrijkomt bij de productie van een wasmachine, scheelt dat enorm. Het productieproces van een huishoudelijke en een professionele wasmachine is daarin vergelijkbaar, alleen de onderdelen van een professionele wasmachine zijn anders en gemaakt voor intensiever gebruik en een langere levensduur.'

Foto: Herbert Wiggerman.

Langetermijnmodel

En hoewel minder wasmachines verkopen, vreemd lijkt vanuit het perspectief van een wasmachineleverancier, is dit een bewuste keuze van het bedrijf. 'Duurzaamheid is heel belangrijk voor Miele. Dit is een langetermijnmodel, want wij gaan voor een langere periode contracten aan met onze opdrachtgevers . Bovendien is de kans dat bewoners tien jaar in een dergelijk complex wonen niet zo groot, dus als zij hun was doen in een kwalitatief goed apparaat in de tijd dat zij studeren, is de kans groter dat zij hierna weer een apparaat kiezen dat goed is voor hun kleding.'

Wesley Schoerre, manager Miele Laundry Boutique. Foto: Herbert Wiggerman.

Jaarlijkse onderhoudsbeurt

De machines worden dan ook topfit gehouden. 'Er is een jaarlijkse onderhoudsbeurt door onze technische dienst. Dan gaat zo'n machine helemaal uit elkaar een worden filters en dergelijke proactief vervangen. Als er een storing is, is deze altijd binnen 24 uur opgelost. Wij hebben eigen monteurs in verschillende rayons in Nederland, dus er is er altijd iemand beschikbaar in de buurt. Voor Miele als bedrijf is het een flinke stap, want het is een andere manier van werken. Maar dit is wel de toekomst voor wooncomplexen.'

Dit artikel is gesponsord door Miele .