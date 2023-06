RNHB: vastgoedfinancier met flexibele oplossingen

Als grootste non-bancaire vastgoedfinancier van Nederland staat RNHB bij klanten bekend om het brede aanbod aan financieringsoplossingen. Oplossingen die naadloos passen bij de ontwikkelingen in de markt, zoals hogere rentestanden. Marga Boerman en Andrea Hulshof van RNHB vertellen over die flexibiliteit. 'Wij denken niet zo in hokjes.'

De vastgoedmarkt en bouwwereld hadden al met genoeg uitdagingen te kampen, zoals de schaarste aan personeel, materialen, ruimte en - uiteraard - goede gebouwen zelf. En niet te vergeten de soms complexe regelgeving van landelijke en gemeentelijke overheden. Daar zijn dan de hoge rentestanden nog eens bovenop gekomen.

Wij zijn een ondernemende vastgoedfinancier die continu luistert naar al zijn klanten”

Je zou er somber van kunnen worden, maar bij RNHB (zie kader) is er van neerslachtigheid niets te merken. Integendeel; Commercial Director Marga Boerman en Senior Relationship director Andrea Hulshof zijn positief gestemd en zien volop kansen. Volgens hen heeft dat vooral te maken met de aard van RNHB als organisatie. Boerman: 'Wij zijn een ondernemende vastgoedfinancier die continu luistert naar al zijn klanten. Dat heeft als voordeel dat we signalen uit de markt in een vroeg stadium oppikken en daar vervolgens ook daadwerkelijk iets mee doen.'

Oplossingen van deze tijd

Die marktsignalen zet RNHB namelijk, als het maar even kan, om in nieuwe oplossingen. Uit het brede palet selecteert Hulshof er enkele. 'Voor kleine financieringen tot 2,5 miljoen euro hebben we onder andere de meeneem- en de doorgeefservice. Klanten hebben nu de mogelijkheid om de belangrijkste voorwaarden van hun huidige, aantrekkelijke lening mee te nemen naar een nieuwe investering. Of juist 'mee te verkopen' als zij afscheid nemen van een bezitting. '

Mezzaninefinanciering

Een ander voorbeeld van meebewegen in de huidige markt, is de bijzondere maatwerkoplossing voor grotere financieringen, vanaf 2,5 miljoen euro en hoger. 'Voor klanten die behoefte hebben aan een aanvullende financiering bovenop hun bestaande hypothecaire lening, kunnen we bijvoorbeeld een mezzaninefinanciering verstrekken. Dit is typisch zo'n oplossing waarvan we vooraf dachten dat de klant er behoefte aan zou hebben, juist vanwege het conservatievere leenbeleid van andere geldverstrekkers. In de praktijk blijkt er inderdaad veel vraag naar te zijn.'

Dynamiek en flexibiliteit

Al deze dynamische en flexibele oplossingen vergen wél iets van een organisatie. Dynamiek en flexibiliteit om precies te zijn. De interne organisatie van RNHB is daar dan ook bij uitstek op ingericht. 'Wij geloven heel sterk in de juiste professionals op de juiste plaats', zegt Boerman. 'Dat betekent dat we iedere medewerker inzetten op de plek waar hij of zij op dat moment de meeste toegevoegde waarde kan bieden.'

Wendbare organisatie

De vastgoedfinancier denkt niet zo in hokjes, weet Boerman. 'Inzetten op wendbaarheid, onder meer door rotation on the job, maar ook door het bijeenbrengen van mensen met de juiste ervaring, zorgt ervoor dat we het beste in staat zijn om invulling te geven aan de wensen van onze klanten. Kortgeleden hebben we bijvoorbeeld alle teams bijeengebracht die werken aan onze maatwerkoplossingen voor grotere klanten, bestaande en nieuwe. Hierdoor winnen we aan kennis, ervaring en slagkracht. Dat vertaalt zich in passende oplossingen voor klanten, maar ook een bredere en interessante rol voor onze medewerkers. Hiermee zijn we in staat die kennis en ervaring ook aan ons te binden.'

Uitdagingen van de toekomst

Met die flexibel ingestelde medewerkers wil RNHB ook in de toekomst klanten helpen bij de uitdagingen die dan spelen. Denk alleen maar aan het nu al proactief inspelen op de herfinancieringsvraagstukken die er aankomen. Bij dat alles heeft RNHB verdere groei als mooie ambitie. 'We willen natuurlijk onze bestaande klanten ondersteuning blijven bieden. Ook hopen we, dankzij bijvoorbeeld nieuwe productproposities, vele nieuwe klanten aan onze portefeuille toe te voegen. Klanten die op zoek zijn naar een partner voor flexibele oplossingen. Het thema van de Provada 2023 is 'we can be heroes'. Wij zijn te bescheiden die titel te claimen, maar partijen die met vastgoed het verschil maken in het leven van zovelen, helpen we graag een stap verder', besluit Hulshof.

RNHB

Als een van de vier grootste vastgoedfinanciers van Nederland, en zelfs de allergrootste non-bancaire, biedt RNHB passende financieringsoplossingen in heel Nederland; van 50.000 tot ruim 100 miljoen euro, van consument tot professional, voor residentieel, commercieel en gecombineerd vastgoed. Met onder meer buy-to-let-financieringen, senior lending, renovaties, transformaties, verduurzamingsfinanciering, mezzanine- en brugfinanciering is RNHB de one-stop-shop van Nederland van alle mogelijke financieringsbehoeften.

Dit artikel is gesponsord door RNHB .