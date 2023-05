Parkeerplatform verovert België in een paar maanden

ParkBee gaat verder Europa in. Het parkeerplatform werkt sinds kort samen met de Belgische beheerder BePark en binnen een paar maanden zijn 135 parkeergarages aangesloten op het digitale ‘proptech’ platform. Dat kan uitgroeien tot zo’n 250 locaties. Omdat BePark ook parkeergarages in Frankrijk exploiteert, is een volgende stap snel gemaakt.