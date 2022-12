Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen met een circulaire economie als focus voor DKG

Het is volgens Meeuwsen misschien wel de grootste uitdaging waar de branche op dit moment voor staat: bij de productie van keukens een materiaal toepassen dat oneindig herbruikbaar is. Volledig circulair dus. Meeuwsen: ‘Op dit moment worden keukenkastjes gemaakt van spaanplaat, een materiaal dat wel degelijk herbruikbaar is, maar niet oneindig.’

Met het streven van de overheid in het achterhoofd – een volledig circulaire economie in 2050 – heeft DKG al flinke stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid, vervolgt de directeur B2B. Het productieproces zelf is volledig CO 2 -neutraal. Om afval te voorkomen, wordt maximaal ingezet op zaagoptimalisatie. Afval dat overblijft, wordt hergebruikt. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Op het dak van de nieuwe fabriek in Bergen op Zoom – de grootste keukenfabriek van de Benelux, en een van de grootste van Europa – liggen 7500 zonnepanelen. In de fabriek wordt uitsluitend gebruik gemaakt van elektronische transportmiddelen. En, niet in de laatste plaats: de spaanplaatleverancier van DKG maakt van oude panelen nieuw spaanplaat. Meeuwsen: ‘Wanneer wij ergens een nieuwe keuken leveren, nemen we de oude mee. De losse onderdelen komen in een speciale container terecht. Het gaat niet de verbrandingsoven in, maar wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen. En daar maken wij weer nieuwe keukens van. Spaanplaat kan zo’n zes keer gerecycled worden. Een gemiddelde keuken gaat 15 jaar mee, dus reken maar uit: op deze manier gaan onze keukens 90 jaar mee. Maar we willen meer.’

Om de duurzaamheidsambities waar te maken, werkt DKG nauw samen met andere partijen die eveneens voorloper zijn op het gebied van circulaire economie. Zoals Dekker Zevenhuizen, een familiebedrijf dat participeert in de ontwikkeling van Sustonable, een keukenblad dat gemaakt is van gerecyclede PET-flessen. Een Sustonable keukenblad heeft de uitstraling van natuursteen en is 100 % recyclebaar. Voor de productie van dit keukenblad is echter vijf keer zo weinig grondstof nodig als voor de productie van verglijkbare producten. Wie een keuken bij DKG bestelt, kan sinds kort kiezen voor een Sustonable keukenblad.

Verder voert DKG uiteraard ook gesprekken over duurzaamheid met fabrikanten van keukenapparatuur als Bosch, Siemens en Electrolux. Meeuwsen: ‘Dat zijn grote, internationale merken die ook bezig zijn met duurzaamheid. Daar vinden mooie innovaties plaats. Als DKG hoeven we eigenlijk alleen maar aan te haken.’

Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen besteedt DKG veel aandacht aan het welzijn van de medewerkers. Meeuwsen: ‘Sociale veiligheid hebben we hoog in het vaandel staan. We werken al langere tijd met vertrouwenspersonen waar medewerkers altijd terecht kunnen. Ook hebben we sinds kort de beschikking over een budgetcoach, bedoeld voor werknemers die het – om wat voor reden dan ook – financieel even moeilijk hebben. Dat aantal neemt toe, want de koopkracht is gedaald en de inflatie is hoog.’

Verder maakt DKG graag gebruik van bedrijven die een kans geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Zo werken we samen met een instantie waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt lades in elkaar zetten. Als halffabricaat krijgen wij ze weer terug: je kunt de lades zo in de kastjes schuiven.’

Als directeur B2B heeft Meeuwsen veel contact met woningcorporaties, de grootste afnemers van DKG. ‘Nederland telt zo’n 300 woningcorporaties. Als marktleider doen we met de meeste corporaties zaken. Verder doen we zaken met institutionele beleggers, denk aan pensioenfondsen die in woningen beleggen. Daarnaast leveren we keukens aan private investeerders, bijvoorbeeld mensen die vakantieparken ontwikkelen.’

Hoe de woningmarkt er de komende jaren uit gaat zien, is nog een beetje ongewis, aldus Meeuwsen. Hij kent de bouwopgave: 900.000 woningen bouwen in de komende acht jaar. Al die huizen hebben ook een keuken nodig. De fabriek van DKG draait op dit moment op volle toeren. ‘Ik ken niemand die gelooft dat het aantal van 900.000 wordt gehaald, ik ook niet. Alles is duur en schaars: personeel, materiaal, noem maar op. Daar heeft onze branche natuurlijk ook last van, met veel hogere inkoopprijzen dan we gewend waren. Ik verwacht dat de markt er komende jaren anders uit komt te zien, ook voor ons.’

Naast de focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is fors ingezet op digitalisering. Zo kunnen aannemers of andere zakelijke klanten complete keukens via een website bestellen. Toekomstige bewoners van een (nog te bouwen) huurwoning krijgen een inlogcode en kunnen vervolgens op de website kleine dingen aanpassen, zoals een extra kastje of een andere keukengreep. Als marktleider zit DKG allerminst stil.

In de DKG Keukenfabriek in Bergen op Zoom maken circa 250 medewerkers 500 keukens per dag. Bruynzeel Keukens en Keller Keukens zijn de belangrijkste merken van DKG Groep. Vanuit deze twee merken ontwikkelt, ontwerpt, verkoopt en plaatst DKG de keukens, voor particuliere en zakelijke klanten. De opgedane kennis wordt ook ingezet voor het ontwikkelen van private labels (vanuit DKG Keukens). DKG is marktleider in Nederland en wil dat blijven. Om voorop te blijven lopen op het gebied van technologie en om de productiecapaciteit te verhogen, heeft het bedrijf onlangs enkele grote investeringen gedaan: een zaaginstallatie en restplatenmagazijn, een klimaatinstallatie in de lakkerij en een schuur- en stofverwijderingsinstallatie. In 2021 is het DKG Inspiration Centre gerealiseerd, een showroom voor B2B- relaties. Onlangs is de bouw van het nieuwe DKG hoofdkantoor in Bergen op Zoom voltooid.

Dit artikel is gesponsord door Bruynzeel Keukens en Keller Keukens .