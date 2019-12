VGP: ‘Nederland blijft een van aantrekkelijkste markten van Europa’

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed. Het Belgische familiebedrijf, in 1998 begonnen in Tsjechië, bezit nu 62 logistieke parken in twaalf Europese landen. De ambities reiken verder. Het bedrijf heeft 34 projecten in aanbouw, goed voor 705.000 m2 aan nieuwe distributiecentra. Hiervan is 75 procent al voorverhuurd, bleek half november uit de derdekwartaalcijfers. VGP heeft ook een grondbank van 6,18 miljoen m2 met ontwikkelingspotentieel van 2,76 miljoen m2.

Nederland is sinds een jaar in het vizier van VGP. Het bedrijf heeft de Nederlandse markt betreden met partner Allianz Real Estate, waarmee de joint ventures European Logistics 1 en 2 zijn opgericht. Het totale belegde vermogen in deze fondsen is deze zomer verhoogd van 1,4 naar 1,7 miljard euro.

Het tweede vehikel is specifiek bestemd voor core-investeringen in Nederland en landen als Oostenrijk, Italië en Spanje. Benelux-manager Geerd van Helden is blij met Nederland als nieuwe loot aan de stam, vertelt hij.

Premium locaties

‘Ondanks alle recente uitdagingen, blijven wij Nederland zien als een van de meest aantrekkelijke logistieke vastgoedmarkten van Europa. Wij verwachten dat de vraag naar logistiek vastgoed zal aanhouden, net als in andere Europese landen. Nederland heeft van oudsher een sterke oriëntatie op de logistieke markt.’

‘In Roosendaal en Oosterhout (GLD) hebben we een kans gevonden op premium locaties onze eerste parken in de Benelux te realiseren. Ons park in Oosterhout zal in Logistieke Hotspot Rivierenland liggen, pal aan de A15. Ons park in Roosendaal komt op de as richting België – precies 54 kilometer van zowel de Rotterdamse als Antwerpse haven.’

Begin 2019 is de bouw van beide projecten al gestart, vertelt de manager. ‘De eerste fasen worden eind 2019 en begin 2020 opgeleverd. De eerste fase omvat 40.000 m2 op VGP Park Roosendaal en 60.000 m2 op VGP Park Nijmegen in Oosterhout. Verschillende onderdelen zijn voorverhuurd. Voor de overige delen zijn de onderhandelingen in een finaal stadium. We mikken hierbij op een sterke samenwerking met lokale stakeholders.’

Nieuwe grondaankopen

Daar blijft het niet bij, voegt van Helden toe. ‘We zijn in gesprek met verschillende gemeentes en grondeigenaren voor nieuwe grondaankopen. Onze focus in Nederland ligt op de ontwikkeling van onze eigen portefeuille vanuit onze grondposities. Mochten zich mogelijkheden voordoen een interessante portefeuille met ontwikkelingsgronden over te nemen, dan kijken we daarnaar. Als Belgische organisatie breiden wij overigens in de toekomst ook graag uit op Belgisch grondgebied, maar daar liggen momenteel geen concrete plannen.’

De logistieke sector verandert razendsnel nu ons consumptiegedrag ingrijpend verandert

De logistieke parken zijn afgestemd op de behoeften van de e-commerce markt, stelt de Benelux-manager. ‘De logistieke sector verandert razendsnel nu ons consumptiegedrag ingrijpend verandert onder invloed van e-commerce. We kiezen de gronden erg zorgvuldig uit om klanten te helpen bij hun zoektocht naar toplocaties in de buurt van grote Europese steden. Denk aan gemakkelijk bereikbare locaties met een directe aansluiting op de belangrijkste verkeersaders, waar ondernemingen dag en nacht actief kunnen zijn.’

Zonnepanelen

VGP kijkt ook met belangstelling naar last mile logistics. ‘De toename van e-commerce heeft geleid tot meer vervuiling, geluidshinder en congestie van het wegennet. E-commerce leidt tot meer en tijdkritische leveringen in alle steden. Het is duidelijk dat het stadsvrachtvervoer moet worden verbeterd, ook in Nederland. Hoewel onze kracht met name zit in grotere logistieke parken, zijn onze locaties veelal direct aan de rand van grootstedelijke agglomeraties gelegen. Daardoor zien we van nabij hoe deze trend zich verder ontwikkelt.

Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk. Vanaf 1 januari geldt voor alle nieuwbouw de classificatie BREAAM Very Good. De bestaande portfolio verduurzamen we met onze huurders. Bovendien gaan we op al onze bestaande en nieuwe parken zonnepanelen plaatsen. Inclusief de pijplijn spreek je dan over meer dan 4 miljoen m2 aan te bedekken dakoppervlak.’

Vergroenen logistieke markt

Inzake de huidige stikstof- en PFAS-crises verwacht de Benelux-manager dat het kabinet de komende maanden alles op alles zal zetten om tot een passende nationale oplossing te komen. De verlaging van de maximumsnelheid lijkt zodoende een tijdelijke noodoplossing. De uitdaging ligt in het afstemmen van een pakket maatregelen dat zowel aan economische als aan milieudoelstellingen beantwoordt. VGP werkt hierin graag samen met over-heden en onze huurders. ‘Wij zien het vergroenen van de logistiek al als een goede bedrijfspraktijk. Niettemin lijken de eisen aan het uitgeven van ontwikkelingsgrond te worden aangescherpt. Daarmee wordt de ontwikkelingsruimte van

nieuwe logistieke gebieden beperkt. Wij zijn echter in staat samen met grondeigenaren naar passende oplossingen te zoeken, zodat een periode van onzekerheid waar nodig overbrugd kan worden.’

Impact Brexit

Over 2020 is van Helden ondanks Brexit en afkoelende economie optimistisch gestemd. ‘In heel Europa zien we de concurrentie om industriële ruimte in de buurt van grote bevolkingscentra toenemen. De vraag naar grotere metrages blijft aanwezig, hoewel die in de Nederlandse markt steeds moeilijker te vinden zijn. Tekenen van een recessie zien we niet. De echte impact van Brexit vinden eindgebruikers moeilijk in te schatten. De partijen, veelal multinationals, zoeken tussenoplossingen in de Benelux of hadden hier al een of meerdere posities. De Benelux blijkt namelijk een belangrijke schakel in de toegang tot het Europese continent, Brexit of niet.’

Dit artikel is gesponsord door VGP.