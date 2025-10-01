Gesponsord Transformatie van kantoren naar woningen: wondermiddel of niet?

De woningcrisis los je niet op met alleen de transformatie van leegstaande kantoren, stelt Irene Flotman, managing director van CBRE Nederland en voorzitter van de vakgroep Business bij NVM. Ze is enthousiast over transformatie, maar plaatst ook kanttekeningen. 'Soms is het technisch niet mogelijk, een andere keer is de locatie het probleem, of het bestemmingsplan.'

De cijfers van de woningcrisis zijn bekend: honderdduizenden woningen zijn nodig om aan de vraag te voldoen. Tegelijkertijd staat er in Nederland maar liefst 4 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Transformeer deze kantoren tot woningen en het probleem is opgelost zou je denken. Was het maar zo simpel, zegt Irene Flotman, managing director van CBRE Nederland en voorzitter van de vakgroep Business bij NVM . ‘Vooropgesteld; ik geloof echt in de kracht van transformatie. Er zijn talloze goede voorbeelden van, zoals The Mayor, het voormalige KPMG-kantoor in Amstelveen. Maar dé oplossing, de holy grail , is het niet.’

Niet alle kantoren geschikt

Volgens Irene heeft dat ermee te maken dat lang niet alle kantoren daar geschikt voor zijn. ‘Veel geschikte kantoren zijn al getransformeerd tot woningen. Bij het volume dat overblijft, spelen verschillende bezwaren. Soms is transformatie technisch niet mogelijk, een andere keer is de locatie het probleem, of het bestemmingsplan. Kortom, er zijn echt nog wel kantoren die getransformeerd kunnen worden, dat biedt perspectief. Maar het is zeker geen oplossing voor het volledige woningprobleem dat we in Nederland hebben.’ En dan heeft ze de bezwaarprocedures nog niet eens genoemd. ‘Die zijn overigens problematischer bij nieuwbouw dan bij transformaties van kantoren. Maar ze zijn hoe dan ook schadelijk voor de woningopgave. In mijn ogen is dat dan ook een van de belangrijkste dingen die moeten gebeuren: het versoepelen van die procedures. Anders gaan we er niet komen.’

Toekomstige behoefte aan kantoorruimte

Leegstaande kantoren hoeven ook niet altijd tot woningen te worden omgevormd, zegt Flotman. ‘Want er blijft ook behoefte aan kantoorruimte. In en na de covid-periode hadden kantoren het lastig. Veel bedrijven hadden te maken met een ‘kamelenweek’, waarin medewerkers vooral op dinsdag en donderdag naar kantoor kwamen. En de rest van de week thuis aan het werk waren. Toch merk je dat er steeds meer behoefte is aan werken op kantoor; mensen zijn sociale dieren, willen samenzijn. De mix van de woon- en werkfuncties in een gebied zorgt voor schaarste van de beschikbare ruimte. Bij gebiedsontwikkeling zou de overheid in mijn beleving in moeten zetten op een goede mix tussen wonen en werken en niet uitsluitend op het realiseren van meer woningen: kwaliteit boven kwantiteit.’

