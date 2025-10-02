Gesponsord 'Met landinrichting krijgen we Nederland van het slot'

Agrarisch makelaar, rentmeester, onteigeningsdeskundige. Jos Ebbers, voorzitter van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk, heeft nogal wat expertises. In de NVM Podkas hield hij een krachtig pleidooi voor een al even krachtig instrument: landinrichting.

Het is lastig podcastonderwerpen te kiezen als je iemand aan de microfoon hebt met zoveel verstand van agrarische zaken. In de Podkas tijdens NVM HOTSPOT kwamen twee razend actuele topics ter sprake. Om te beginnen de torenhoge grondprijzen. Jos Ebbers draaide er niet omheen: hij begrijpt die wel. ‘Investeren doe je in iets waar je vertrouwen in hebt. Zoals goud voor velen een safe haven is, is grond dat in de agrarische sector. Grond wordt niet ‘bijgedrukt’, grond is een veilige investering, en vooral: er is geen goed alternatief.’ Vandaar dat de grondprijzen volgens de recentste NVM-cijfers intussen de 90.000 euro per hectare gepasseerd zijn.

<!--[--><!--]-->

Landinrichting

Klimaatmaatregelen zouden zo’n goed alternatief kunnen zijn. Maar volgens Ebbers is dat nu bepaald niet het geval. ‘Het perspectief ontbreekt volledig. Het wachten is op een sterk kabinet dat het bijvoorbeeld laat lonen om te investeren in stikstofreductie.’ Met die stikstofreductie is een ander prangend maatschappelijk vraagstuk genoemd. Bouwend en innovatief Nederland zit op slot. En stikstof is een van de oorzaken ervan. Hij pleit hartstochtelijk voor een multifunctioneel, integraal en vooral krachtig middel: herindeling van het grondgebruik, oftewel landinrichting. ‘Dat is een uitvoeringsinstrument dat maatwerk op gebiedsniveau mogelijk maakt. Jarenlang gebeurde inrichting bottom-up, en op basis van vrijwilligheid. Dat werkt gewoon niet, omdat de zwakste schakel dan bepaalt. Met landinrichting kun je ervoor zorgen dat uiteindelijk de juiste functies op de juiste plek komen.’

Stikstofreductie en waterkwaliteit

Ebbers illustreert dat met een voorbeeld. ‘Stel een boer heeft een perceel dat direct naast een natuurgebied ligt, en dat wordt schadelijk bevonden. Met landinrichting kun je herschikking van bovenaf goed organiseren. Zodat voor die boer onder meer de waarde en de oppervlakte van het perceel gegarandeerd blijft.’ Door op deze manier te werk te gaan, kunnen ook andere problemen volgens Ebbers het hoofd worden geboden. ‘Denk aan waterkwaliteit. Min of meer bij toeval is stikstof nu het hoofdthema, maar dat had zomaar waterkwaliteit kunnen zijn. Met onze oplossing, landinrichting dus, kun je ook dat goed regelen. In gebiedsprocessen kan sowieso veel meer dan je wellicht denkt. Vooral heb je als agrariër met landinrichting zelf de regie, voordat de prioriteiten zichzelf gaan stellen en je weer achter de feiten aanloopt. Het is echt een middel om ons land van het slot te krijgen.’

Dit artikel is gesponsord door NVM .