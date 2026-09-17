Gesponsord 'Toekomstbestendig vastgoed vraagt om verder kijken dan vandaag'

Bouwen aan toekomstbestendig en waardevast vastgoed begint met keuzes die al in de ontwerpfase worden gemaakt, is de overtuiging van Triodos Bank. Niet alleen energieprestaties tellen mee, maar ook materiaalgebruik, klimaatadaptatie, biodiversiteit en maatschappelijke meerwaarde. Samenwerking en kennis delen zijn daarbij essentieel. 'Als iedereen ervan overtuigd is dat het ontwerp maximaal 'groen' moet zijn, dan kun je samen grotere stappen zetten.'

Triodos Bank stimuleert ondernemers als financier om duurzaamheid centraal te zetten. Dat mes snijdt aan twee kanten, zegt Steven Rietberg, senior relatiemanager Duurzaam Vastgoed. 'Wij kijken naar de milieu-impact, maar als bank natuurlijk ook naar de financiële duurzaamheid. Een gebouw dat niet toekomstbestendig is, kan op termijn minder aantrekkelijk worden voor gebruikers en waarde verliezen. De ambitie is daarom om vastgoed te realiseren dat ook op lange termijn goed functioneert en zijn waarde behoudt. Alles hangt met elkaar samen: duurzaamheid en financiële waarde moeten in balans zijn. Het is een soort evenwichtskunst.'

Triodos Bank financiert toekomstbestendig vastgoed Triodos Bank financiert duurzaam vastgoed en de verduurzaming en transformatie van bestaand vastgoed. Senior relatiemanager Duurzaam Vastgoed Steven Rietberg: 'We kijken daarbij verder dan energieprestaties. Ook materiaalgebruik, biodiversiteit en maatschappelijke meerwaarde bepalen hoe toekomstbestendig een gebouw is.'

Pallethout

Toekomstbestendig vastgoed vraagt om verschillende keuzes. Enerzijds gaat het om het beperken van de klimaatimpact van een gebouw, bijvoorbeeld door anders om te gaan met materialen en CO₂-uitstoot. Anderzijds gaat het om aanpassing aan een veranderend klimaat, bijvoorbeeld door meer groen en verkoeling in en rondom gebouwen te creëren. Rietberg ziet daarvan al genoeg voorbeelden in de vastgoedwereld. 'Er zijn koplopers zoals architect Tim Vermeend. Die bouwt alleen nog maar met hout en heeft net het houten woongebouw The Urban Woods opgeleverd in Delft. Daarin zitten innovaties, zoals een paneel van pallethout. Want met het toepassen van hout zijn ook transportbewegingen gemoeid. Dus hij kijkt naar materialen die je uit Nederland kunt halen. Dat is goed voor de CO₂-balans.'

Koplopers heb je altijd nodig om voor anderen de kastanjes uit het vuur te halen, zegt Rietberg. 'Zelf profiteren ze hier natuurlijk ook van. Onze klanten die in het verleden hebben ingezet op een goed energielabel, profiteren er nu van dat je een hogere huur kunt vragen. Als je verder kijkt dan het kortetermijnbelang, levert dat iets op.'

Duurzaam bouwen in het DNA

Triodos Bank probeert als financier een voortrekkersrol te spelen door impactprojecten te financieren en daar aandacht voor te vragen. 'Wij willen andere partijen enthousiast maken voor deze benadering.' Rietberg vindt het mooi als in een organisatie duurzaam bouwen in het DNA gaat zitten. 'Als je ermee gaat werken, word je ermee besmet. Bovendien komen er veel jongeren de arbeidsmarkt op die dit vanuit de schoolbanken hebben meegekregen. Het is dus belangrijk dat de jonge generatie aan de voorkant meekijkt naar het ontwerp, want dat zijn de toekomstige bewoners en gebruikers van het vastgoed.'

Lego-aanpak

Toekomstbestendig bouwen is ook flexibel bouwen, zegt Rietberg. 'Denk aan een keuken of een natte groep die je er na verloop van tijd makkelijk uit kunt halen. De flexibiliteit in het bouwen neemt toe, ook vanuit het circulair omgaan met materialen. Vergelijk het met Lego: als je iets makkelijk uit elkaar kunt halen, ben je optimaal flexibel en kun je onderdelen aanpassen als de ontwikkelingen daarom vragen. Het zit hem vaak in de eenvoud.'

Rietberg wijst erop dat veel kennis van vroeger toepasbaar is in de moderne tijd. 'Denk aan ventilatie: dat werd opgelost met ramen boven en onder, waardoor je een natuurlijke circulatie krijgt. Daar kun je lering uit trekken.' Hij doet zulke ideeën op in gesprekken met klanten. 'De echte kennis halen we op bij specialisten zoals architecten en ontwikkelaars. Maar dat moet een actief proces zijn. Door kennis te delen en elkaar uit te dagen kunnen we de lat voor duurzaam bouwen gezamenlijk hoger leggen.'

Laat bij het ontwerp vooral iemand meedenken over het toevoegen van groen en de bevordering van de biodiversiteit, zodat je het er niet achteraf nog aan moet toevoegen”

Elkaar stimuleren

Elkaar stimuleren door elkaar meer op te zoeken kan veel in beweging brengen, ook versnelling van vergunningstrajecten. 'Ik ga soms met klanten mee naar het gemeentehuis om met een wethouder te praten. Dat helpt enorm om ervoor te zorgen dat iedereen overtuigd is van de aanpak. Ik snap de frustratie van een ontwikkelaar die een vraag stelt en vervolgens een A4 met 50 vragen toegestuurd krijgt. Dat is niet motiverend. Aan tafel gaan zitten met iemand die wil meedenken motiveert wél. Kleine dingen kunnen vaak een groot verschil maken.'

Duurzaamheid vergroten zit vooral aan de voorkant van het proces, benadrukt Rietberg. 'Laat bij het ontwerp vooral iemand meedenken over het toevoegen van groen en de bevordering van de biodiversiteit, zodat je het er niet achteraf nog aan moet toevoegen.'

Het minimale doen is geen optie

Rietberg herhaalt dat de milieu-impact in een gezonde verhouding moet staan tot het financiële plaatje. 'Vastgoed moet competitief zijn, maar andersom geldt die balans ook. Je ziet bijvoorbeeld dat kantoorpanden met een slechter energielabel minder aantrekkelijk kunnen worden. Niets of alleen het minimale doen is dus ook financieel gezien geen goede optie.'

Niet alleen voor de happy few

Volgens Rietberg moet toekomstbestendig vastgoed bovendien bereikbaar zijn voor verschillende groepen in de samenleving. 'Het is raar dat het voor kwetsbare groepen niet vanzelfsprekend is dat ze veilige en hoogwaardige onderkomens hebben. Triodos Bank financierde bijvoorbeeld een houten woonzorggebouw voor het Leger des Heils. Ook daklozen en jonge moeders kunnen daar nu van gezonde huisvesting gebruikmaken. Want bij sociale huur, scholen en huisvesting voor arbeidsmigranten is dat bijvoorbeeld nog lang niet vanzelfsprekend. Terwijl wij voorbeelden kennen van business cases waarbij het wél financieel haalbaar is. Duurzame oplossingen moeten er niet alleen zijn voor de happy few .'

Dit artikel is gesponsord door Triodos Bank .