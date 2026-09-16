Gesponsord Nieuwe vloer in commercieel vastgoed: zo voorkom je onnodige kosten

Bij de renovatie of herpositionering van commercieel vastgoed komt vroeg of laat ook de vloer aan bod. 'Een zichtbaar versleten vloer kan afbreuk doen aan de uitstraling van een kantoor, winkel, showroom of bedrijfsruimte', vertelt Arno van Oosten, eigenaar van Epoxywinkel.nl. Volledige vervanging is echter niet altijd noodzakelijk.

In intensief gebruikte delen van een pand kan een epoxyvloer een passende oplossing zijn, gaat Van Oosten verder. 'Denk aan bedrijfsruimtes, magazijnen, werkplaatsen, technische ruimtes en andere locaties waar de vloer dagelijks relatief zwaar wordt belast. Bij representatieve ruimtes spelen naast belastbaarheid juist uitstraling en flexibiliteit richting toekomstige gebruikers een grotere rol. De vloerkeuze wordt daarmee onderdeel van een bredere vastgoedafweging.’

Kijk verder dan de initiële investering

De kosten van een nieuwe vloer bestaan niet alleen uit aanschaf en plaatsing. Ook onderhoud, toekomstige herstelwerkzaamheden en de periode waarin een ruimte tijdens werkzaamheden niet of beperkt bruikbaar is, hebben invloed op de totale investering. Van Oosten: 'Dat maakt de gebruiksfunctie van de ruimte een belangrijk vertrekpunt. Een entree van een bedrijfsverzamelgebouw kent bijvoorbeeld een andere belasting dan een kantoorverdieping. In een magazijn spelen rollend materieel en intensief gebruik een grotere rol, terwijl bij een showroom of ontvangstruimte representativiteit zwaarder kan wegen.’

Een zwaarder vloersysteem toepassen waar dit nauwelijks nodig is, leidt tot een onnodig hoge investering. Andersom kan een te lichte afwerking bij intensief gebruik sneller onderhoud of herstel noodzakelijk maken. Het loont daarom om de vloeropbouw af te stemmen op het daadwerkelijke gebruik van het vastgoed.

Bestaande ondergrond bepaalt de mogelijkheden

Bij renovatie is niet alleen de nieuwe afwerking van belang. De conditie van de bestaande vloer bepaalt volgens Van Oosten in belangrijke mate welke oplossing mogelijk is. ‘Scheuren, losse delen, hoogteverschillen of vocht vragen eerst om aandacht voordat een nieuwe laag wordt aangebracht.’

Een entree van een bedrijfsverzamelgebouw kent bijvoorbeeld een andere belasting dan een kantoorverdieping”

‘Bovendien hoeft een bestaande vloer niet in iedere situatie volledig verwijderd te worden. Wanneer de ondergrond technisch geschikt is, kan renovatie soms plaatsvinden met behoud van een deel van de bestaande vloeropbouw. Dat kan vooral interessant zijn bij panden waar de renovatietijd beperkt moet blijven. Minder sloopwerk betekent doorgaans ook minder materiaalafvoer en minder verstoring van omliggende ruimtes.’

Epoxy bij een hogere gebruiksbelasting

Epoxyvloeren worden vooral toegepast wanneer een gesloten, naadloze en praktisch te onderhouden afwerking gewenst is. Dat maakt het systeem relevant voor verschillende vormen van bedrijfsmatig vastgoed waar dagelijks intensief gebruik plaatsvindt.

Voor verhuurbare bedrijfsruimtes kan daarnaast de relatief neutrale uitstraling interessant zijn. Wanneer een ruimte na het vertrek van een huurder opnieuw verhuurd wordt, hoeft een functionele vloer niet automatisch te worden vervangen omdat een nieuwe gebruiker een andere huisstijl of inrichting kiest. Daarmee verschuift de afweging van uitsluitend de aanschafprijs naar de verwachte gebruiksduur. Een vloer die gedurende meerdere huurperiodes bruikbaar blijft, kan financieel interessanter zijn dan een oplossing die bij iedere nieuwe inrichting opnieuw moet worden aangepakt.

Representatieve ruimtes

Niet elke ruimte vraagt om een uitgesproken functionele of industriële afwerking. Bij kantoren, ontvangstruimtes, showrooms, winkels en hospitalitylocaties speelt de uitstraling van het interieur een grotere rol.

Uitvoering, droogtijd en eventuele fasering verdienen net zo goed aandacht als materiaalkeuze en aanschafkosten”

‘Een lavasteen gietvloer biedt in zulke ruimtes een naadloos vloerbeeld met meer zichtbare structuur en kleurnuance’, zegt Van Oosten. ‘Daardoor kan deze afwerking worden toegepast waar representativiteit zwaarder weegt, zonder dat de vloer direct gekoppeld hoeft te zijn aan één specifieke inrichting. Een relatief rustige basis maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om een ruimte opnieuw in te richten wanneer de huurder of gebruiker verandert. Met name bij kantoorvloeren, showrooms en commerciële units kan die flexibiliteit meewegen in de materiaalkeuze.’

Huurderswissel

Van Oosten ziet dat een huurderswissel een natuurlijk moment biedt om de conditie van de vloer opnieuw te beoordelen. ‘Daarbij hoeft de keuze niet direct tussen niets doen en volledige vervanging te liggen. Afhankelijk van de staat van de vloer kan plaatselijk herstel of een nieuwe afwerklaag voldoende zijn om een ruimte weer representatief op te leveren.’

Wanneer de functie van het vastgoed verandert, ligt een uitgebreidere renovatie eerder voor de hand. Een voormalige kantoorruimte die een showroom wordt, stelt bijvoorbeeld andere eisen aan uitstraling en belasting. Hetzelfde geldt wanneer een bedrijfsruimte intensiever gebruikt gaat worden dan tijdens de vorige huurperiode. ‘Ook de beschikbare renovatietijd speelt mee. Bij commercieel vastgoed kan een lange periode van leegstand of beperkte bruikbaarheid direct financiële gevolgen hebben. Uitvoering, droogtijd en eventuele fasering verdienen daarom net zo goed aandacht als materiaalkeuze en aanschafkosten.’

Vloer als onderdeel van exploitatie

Een nieuwe gietvloer of coating verhoogt niet automatisch de waarde van een commercieel pand. Van Oosten: ‘Locatie, verhuurbaarheid, huurinkomsten, technische kwaliteit en marktomstandigheden hebben een veel bredere invloed op de vastgoedwaarde. Een geschikte vloer kan wel bijdragen aan de bruikbaarheid en representativiteit van het gebouw, en voorkomen dat bij iedere huurderswissel opnieuw een omvangrijke renovatie nodig is. Voor eigenaren en beheerders is het daarom zinvol om niet alleen te kijken naar hoe een vloer er direct na oplevering uitziet, maar vooral naar hoe deze past binnen de verwachte exploitatie van het vastgoed.’

‘Juist die combinatie van gebruiksbelasting, onderhoud, renovatietijd en toekomstige inzetbaarheid bepaalt uiteindelijk of investeren in een nieuwe gietvloer of coating op dat moment loont’, besluit Van Oosten.

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