Gesponsord 'Geef groen een plek in de planvorming'

Hoe maken we onze steden en onze gebouwde omgeving structureel groener? En welke rol kunnen bouwers, ontwikkelaars en eigenaren van bedrijventerreinen daarin spelen? In Vastgoedmarkt on air, live tijdens de Provada, geeft Stef Röell daar antwoord op. Dat het vergroenen van stenige gebieden niet ingewikkeld hoeft te zijn, blijkt op een bedrijventerrein in Bergen op Zoom. Daar is samen met de gemeente zeven kilometer aan hagen en heggen aangelegd. De before-and-after-foto's spreken boekdelen.

Stef Röell is directeur Projecten en Innovatie bij Trees for All . Deze stichting zet zich al meer dan 25 jaar in voor de aanplant van bomen in Nederland en in het buitenland – zo’n twee miljoen per jaar. De organisatie kan dit doen dankzij de steun van particuliere en zakelijke donateurs die via Trees for All bomen planten of hun CO2-uitstoot vastleggen. De stichting steunt projecten van Amsterdam tot Enschede en van Madagaskar tot Bolivia. Denk aan de aanplant van nieuw bos, maar ook aan herstel van bestaand bos dat is aangetast door de gevolgen van klimaatverandering.

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Daarnaast worden activiteiten in de stedelijke context in Nederlandn steeds belangrijker, legt Stef Röell uit. ‘We dragen nu al bij bij aan meer groen in de stad door bijvoorbeeld vergroening van een schoolplein of aanleg van een tiny forest.’ Maar er is een structurele verandering nodig. ‘Groen is vaak het sluitstuk in een proces, bij ontwikkelaars en opdrachtgevers. Terwijl het juist aan de voorkant prioriteit moet hebben. Achteraf aanpassen is juist heel lastig. Geef groen een plek in de planvorming.’

Bedrijventerreinen

Recent is Trees for All begonnen met het vergroenen van bedrijventerreinen. ‘Het is jammer dat bedrijventerreinen altijd tussen de stad en het buitengebied in zijn georganiseerd’, vindt Röell. ‘Er zijn er in Nederland zo’n vierduizend en op bijna geen enkele is rekening gehouden met klimaatverandering, wateroverlast of hittestress. Überhaupt niet met de beleving in het groen, terwijl dat voor werkgevers juist een belangrijke factor is om personeel vast te houden of bezoekers te trekken. Wij kwamen erachter dat één op de drie Nederlanders betrokken is bij een bedrijventerrein. Ze werken daar, ze zijn klant, ze rijden af en aan.’

Stef Röell, directeur Projecten en Innovatie bij Trees for All. Foto: Eyesmile Photography

De vergroening van bedrijventerrein TNP , een groot project met de gemeente Bergen op Zoom, is het eerste wapenfeit op dit gebied. Op het bedrijventerrein TNP zijn 380.000 bomen en struiken geplant waarmee in totaal 7 kilometer heg is aangeplant. ‘De harde, stenen wereld is in één keer verzacht. Het is een totaal andere beleving’, zegt Röell. ‘Het mooie is dat er nu een natuurlijke verbinding is tussen stad en landelijk gebied. Het gebied ligt tegen beschermde natuur aan en met het planten hebben we de biodiversiteit verhoogt. Er zijn zoveel win-wins te bedenken dat het een no-brainer is om alle bedrijventerreinen in Nederland te gaan aanpakken.’

In de podcast Vastgoedmarkt on air vertelt Stef Röell meer over het vergroenen van bedrijventerreinen of de bebouwde omgeving in de stad, het terugdringen van CO2 en de kansen voor ontwikkelaars, investeerders en overheden. Luister hier .

Dit artikel is gesponsord door Trees for All .