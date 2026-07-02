Gesponsord Houten woningen in de lift: 'misvatting dat hout minder veilig is'

Van luxe schuurwoningen tot een levensloopbestendige woning met een landelijke uitstraling: steeds meer mensen kiezen voor bouwen met hout. 'Toch bestaan er nog altijd veel vragen', zegt Geldersche Woningbouw. 'Is een houten woning wel duurzaam genoeg? Hoe zit het met de veiligheid? En is het eigenlijk een verstandige investering op de lange termijn? De werkelijkheid ziet er vaak heel anders uit dan de hardnekkige misvattingen die nog rondgaan.'

Bij een houten woning denken sommige mensen nog aan een eenvoudig vakantiehuisje of een houten chalet, zegt Geldersche Woningbouw . ‘Moderne houten woningen hebben daar nog maar weinig mee gemeen. Dankzij innovatieve bouwtechnieken, hoogwaardige materialen en optimale isolatie voldoen ze aan dezelfde hoge eisen als traditioneel gebouwde woningen. Sterker nog, een houten huis op maat biedt nog meer ontwerpvrijheid. Zo kunnen toekomstige bewoners hun woning volledig afstemmen op hun woonwensen, levensstijl en perceel.’

Duurzaamheid

Een van de pluspunten van houten woningen is de duurzaamheid. Geldersche Woningbouw: ‘Hout is een hernieuwbare grondstof en heeft tijdens de groei van bomen CO₂ opgeslagen. Daardoor ligt de milieubelasting vaak lager dan bij veel andere bouwmaterialen. Daarnaast worden moderne houten woningen uitstekend geïsoleerd. Dit draagt bij aan een comfortabel binnenklimaat en kan helpen om de energiekosten te verlagen. Zeker nu energiezuinig wonen steeds belangrijker wordt, is dat een aantrekkelijk voordeel voor zowel bewoners als toekomstige kopers.’

Veiligheid

Volgens Geldersche Woningbouw is het een misvatting dat een houten woning minder veilig is dan een traditioneel huis. ‘Het hout wordt behandeld tegen houtrot, schimmels en weersinvloeden, waardoor het zeer duurzaam is. Daarnaast zorgen brandvertragende behandelingen ervoor dat houten woningen voldoen aan dezelfde strenge veiligheidseisen als traditioneel gebouwde huizen. In combinatie met een stevige constructie en een goede fundering ontstaat er een stabiele woning die generaties lang meegaat.’

Snel bouwen

Bij Geldersche Woningbouw wordt gebruik gemaakt van prefab bouwmethoden. ‘Grote delen van de woning worden vooraf geproduceerd in een gecontroleerde omgeving, waarna ze op locatie worden gemonteerd. Dit zorgt voor een efficiënter bouwproces, minder bouwafval en meer controle over de kwaliteit. Bovendien kan de bouwtijd aanzienlijk worden verkort.’

Dit artikel is gesponsord door Geldersche Woningbouw .