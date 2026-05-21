'Slim energiemanagement wordt strategisch vastgoedvraagstuk'

Netcongestie, elektrificatie en stijgende energiekosten dwingen vastgoedeigenaren om anders naar hun gebouwen te kijken. Waar duurzaamheid jarenlang vooral draaide om zonnepanelen op het dak, verschuift de aandacht nu naar slim energiemanagement. 'Energiebeheer is geen bijzaak meer; het is gewoon onderdeel van de vastgoedstrategie', aldus Sander Spierings, senior key account bij Covolt.

Volgens Spierings heeft energie inmiddels direct invloed op de waarde en verhuurbaarheid van vastgoed. ‘Huurders elektrificeren in hoog tempo: laden van elektrische voertuigen, warmtepompen, zonnepanelen, batterijopslag en het elektrisch maken van productieprocessen. Als de aansluiting dat niet aankan, is een object simpelweg minder aantrekkelijk.’

Vooral netcongestie zorgt ervoor dat ontwikkelaars en vastgoedeigenaren steeds actiever naar oplossingen zoeken. ‘Een jaar geleden was netcongestie voor veel partijen nog een zorg voor later. Nu zie je dat ontwikkelaars en eigenaren er actief naar vragen. De vraag is niet meer óf het een probleem wordt, maar hoe je het beheersbaar houdt.’

Onafhankelijk

Covolt positioneert zich daarbij als onafhankelijke asset manager en aggregator van duurzame energie-installaties. ‘Met ‘onafhankelijk’ bedoelen we dat wij geen belang hebben bij een specifiek merk batterij, omvormer of energiemaatschappij. We kijken altijd wat voor die specifieke klant het beste werkt.’

Daarnaast bundelt Covolt het flexibele vermogen van klanten en zet dit in op energiemarkten en netdiensten. ‘Dat doen we met AI die continu optimaliseert op basis van productiedata, marktprijzen en weersverwachtingen.’ Covolt is daarbij zowel Balancing Service Provider (BSP) als Congestion Service Provider (CSP). ‘Als CSP zetten we installaties van klanten in als congestiedienst voor de netbeheerder via een capaciteitssturingscontract. Dat geeft vastgoedeigenaren meer zekerheid over hun aansluiting.’

Combineren technisch én financieel rendement

Volgens Spierings draait het niet alleen om techniek, maar juist om het combineren van technisch én financieel rendement. Een belangrijk onderdeel daarvan is asset monitoring. ‘Veel PV-systemen zitten inmiddels voorbij de garantietermijn. Dat betekent: als vastgoedeigenaar ben jij aan de beurt als er iets misgaat. En het vervelende is, je merkt het meestal niet meteen.’

Covolt monitort installaties daarom continu met behulp van satellietdata en slimme software. ‘We zien dus meteen wanneer de werkelijkheid afwijkt van de verwachting, en dan handelen we ook.’ Die monitoring staat bovendien niet op zichzelf. ‘Wat ons onderscheidt: die monitoring is direct verbonden met onze handels- en sturingsstrategie. Technisch en financieel rendement gaan bij ons altijd hand in hand.’

Een andere belangrijke pijler is zogeheten Power Control. Zeker nu steeds meer vastgoed wordt geëlektrificeerd, groeit de druk op bestaande aansluitingen. ‘We stemmen opwek, opslag en verbruik slim op elkaar af. Als er een batterij aanwezig is, zetten we die in voor peak shaving: op momenten dat het verbruik piekt, levert de batterij bij zodat je de aansluiting niet overschrijdt.’ Daarmee kunnen volgens Spierings dure netuitbreidingen worden voorkomen.

Flex Trading

Ook energiehandel speelt een steeds grotere rol. Met Flex Trading zet Covolt batterijen in op energiemarkten zoals aFRR en de onbalansmarkt. ‘Een zonnepaneel dat stroom produceert op het moment dat de prijs negatief is, levert letterlijk verlies op. Een batterij die vol zit op het moment dat je hem nodig hebt voor handel, is een gemiste kans.’

Daarom worden installaties actief aangestuurd. ‘Stel: de stroomprijzen zijn sterk negatief. Dan schakelen we de PV automatisch uit en vullen we de batterij met goedkope stroom van het net, zodat je die later kunt inzetten wanneer de prijs hoog is. Zo benut je je energie-assets optimaal.’

Via een zogeheten Virtual Power Plant worden losse batterijsystemen bovendien gebundeld tot één groot flexibel vermogensblok. ‘Jouw batterij wordt gecombineerd met tientallen andere batterijen, en die bundel zetten wij in op markten als aFRR, onbalans en day-ahead. Als vastgoedeigenaar hoef je daar zelf niets voor te doen.’ Klanten kunnen de prestaties van hun installatie bovendien zelf volgen via de Covolt Horizon app.

Financieel perspectief

Volgens Spierings wordt slim energiemanagement de komende jaren alleen maar belangrijker voor vastgoedpartijen. Niet alleen vanwege regelgeving of duurzaamheid, maar ook vanuit financieel perspectief. ‘Huurders vragen steeds vaker naar de energieprestaties van een object. Wat is de EPC-waarde, is er laadinfrastructuur, kan de aansluiting meegroeien? Eigenaren die dat goed op orde hebben, trekken de betere huurders aan.’

De grootste kansen liggen de komende jaren in het slim combineren van opwek, opslag en flexibiliteit, meent Spierings. Vastgoedpartijen die nu investeren in batterijen en slimme aansturing hebben volgens hem straks een duidelijke voorsprong: lagere energiekosten, extra inkomsten uit energiehandel en meer zekerheid over de aansluiting. ‘Netcongestie verdwijnt niet vanzelf. Maar wie zijn installatie goed laat beheren, kan er juist van profiteren in plaats van er last van te hebben.’

