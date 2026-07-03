Gesponsord Overijssel wil tot 2030 minstens 47.000 woningen bouwen

De Overijsselse woningmarkt ontwikkelt zich razendsnel. Jaarlijks worden hier meer dan 5.000 woningen gerealiseerd. De ambitie is fors: 60.000 woningen in de periode 2022 tot en met 2030, met een minimale opgave van ruim 47.000 woningen. Dat biedt volop kansen voor investeerders. Met die boodschap trekken gemeenten, provincie, marktpartijen en woningcorporaties naar PROVADA 2026. Ze staan er met een gezamenlijke stand onder de noemer KUUB Overijssel.

Gedeputeerde Liesbeth Grijsen (Wonen) denkt meteen aan middenhuur. Zo springt Twente eruit als groene economische topregio waar veel vraag is naar woningen voor young professionals. Deze doelgroep zoekt betaalbare, kwalitatief goede huisvesting, waardoor vooral de middenhuur een aantrekkelijk en stabiel segment vormt voor beleggers. ‘Maar ook het bouwen van ouderenwoningen staat hier écht op de kaart’, zegt Grijsen. ‘We zien de wens om langer zelfstandig te wonen, om passende woningen te bouwen met ontmoetingsruimtes. Onder deze groeiende groep zien we een grotere vraag naar middenhuurwoningen, waar investeerders hard voor nodig zijn.’

Hechte samenwerking

Gedeputeerde Liesbeth Grijsen (Wonen).

Dat Overijssel tempo maakt is te danken aan de hechte samenwerking: overheid, markt, corporaties en zorginstellingen trekken samen op om woningbouw te versnellen. Netwerken als de Woonkeuken en de Brede Bouwcoalitie zorgen voor korte lijntjes en daadkracht. Grijsen vat het samen: ‘In Oost-Nederland hebben we een aanpakkersmentaliteit, met respect voor elkaar. Gecombineerd met concrete bouwresultaten maakt dat Overijssel tot een logische keuze voor investeerders.’

‘In Overijssel laten we zien dat samenwerking werkt: we bouwen jaarlijks meer dan wat nodig is, ook in de corporatiesector’, zegt Martijn Rink, voorzitter WoON Twente en directeur-bestuurder woningcorporatie Domijn. ‘Tegelijkertijd staan corporaties voor grote uitdagingen in betaalbaarheid, verduurzaming en investeringsruimte. Dit vraagt om lef en blijven investeren, in zowel die samenwerking als realisatie. Juist daarom zijn ook wij als corporaties zichtbaar aanwezig op de PROVADA met onze partners.’

De Nota Ruimte voorziet een schaalsprong in Overijssel, waarbij duidelijkheid en samenwerking belangrijker is dan ooit, voegt Arno Kattenpoel Oude Heerink, commercieel directeur Nijhuis Bouw, nog toe. ‘Met elkaar moeten we zoeken naar creatieve en integrale oplossingen. Als we de samenwerking vast weten te houden en soms buiten de gebaande paden durven werken, dan kunnen we als markt blijven leveren wat Overijssel nodig heeft. Het netwerk welke we het afgelopen decennium in Overijssel opgebouwd hebben, is noodzakelijk om de uitdagingen samen op te lossen.’

Martijn Rink, voorzitter WoON Twente en directeur-bestuurder woningcorporatie Domijn.

Kwantiteit én kwaliteit

Wethouder Lars Wijnhoud van de gemeente Deventer ziet ook op lokaal niveau binnen het Platform Wonen Deventer dat de samenwerking van alle belanghebbenden rondom woningbouw goed werkt. ‘We kunnen niet zonder elkaar. Het is dus van belang om inzicht te hebben in elkaars processen, knelpunten en oplossingen. Dankzij onze gezamenlijke planning weten we in Deventer welke woningen er komen en wanneer, en ook waar nog een tandje moet worden bijgeschakeld. Daar valt binnen het Platform Wonen Deventer altijd over te praten en dat gebeurt ook.’

Hij benadrukt dat de samenwerking bij gebiedsontwikkeling niet uitsluitend is gericht op in korte tijd veel bouwen, maar dat kwaliteit en financiële haalbaarheid net zo zwaar tellen. Daarom werkt Deventer met gebiedsprogramma’s met daarin uitgangspunten voor onder meer kwaliteit. Die gebiedsgerichte aanpak helpt om te versnellen. ‘Bij inbreiding in onze mooie historische stad, denken we goed na over hoe we dat verantwoord doen’, geeft Wijnhoud als voorbeeld. ‘Ik voel die last op mijn schouders, in de goede zin van het woord. Ook als ik over een jaar of dertig door Deventer loop, wil ik met trots kunnen terugkijken dat we toen het juiste hebben gedaan.’

Daar komt bij dat uitbreiding van de woningvoorraad in een stad als Deventer uitdagend is. De historische binnenstad biedt nog maar beperkt plek en wordt ook nog eens aan één kant begrensd door de IJssel. Daarom kijkt Deventer voor woningbouwlocaties ook naar de schil rondom de binnenstad, onder de noemer ‘de binnenstad naar buiten’. Daar is op meerdere locaties nog wel ruimte, maar ze hebben allemaal wel wat haken en ogen. Wijnhoud: ‘Voor de realisatie van 11.500 woningen voor 2040 is de puzzel grotendeels gelegd. Daarna wordt het wel passen en meten en dit kan niet los worden gezien van een afweging van alle ontwikkelingen binnen de regio Stedendriehoek. De stedelijkheidsgraad in Deventer zelf zal in ieder geval verder omhoog moeten.’

Wethouder Lars Wijnhoud van de gemeente Deventer.

Verstedelijkingsstrategieën

Overijssel groeit flink. Om die groei provinciebreed in goede banen te leiden is er voor drie regio’s een verstedelijkingsstrategie in de maak met de plannen en ambities voor de komende jaren op het gebied van economie, woningbouw en mobiliteit. Het gaat om de regio Zwolle , de regio Twente en de regio Stedendriehoek (Deventer, Zutphen en Apeldoorn en de omliggende gemeenten). Voor zowel Zwolle als Stedendriehoek geldt dat Overijssel ook met andere provincies en gemeenten samenwerkt. ‘Zo kunnen we voor de hele provincie voorzien in een goede leefbaarheid en een goede economische ontwikkeling’, legt gedeputeerde Grijsen uit.

Verdere verstedelijking, waarbij wonen, economie en maatschappelijk functies hand in hand gaan, kan niet zonder een goede bereikbaarheid. Dankzij de samenwerking in de Stedendriehoek is het makkelijker om knelpunten op dat vlak aan te kaarten bij de Haagse politiek, ziet Wijnhoud. Oost-Nederland heeft bijvoorbeeld dringend behoefte aan capaciteitsuitbreiding van het spoor, inclusief een extra, vierde perron op het OV-knooppunt station Deventer. Dat maakt verdere woningbouw in de Stedendriehoek en omliggende regio’s mogelijk. Het ministerie van IenW verkent momenteel de aanleg van dat vierde perron.

Arno Kattenpoel Oude Heerink, commercieel directeur Nijhuis Bouw.

Kansen

Gedeputeerde Liesbeth Grijsen wil tijdens PROVADA vooral laten zien dat Overijssel levert. ‘Investeren in Overijssel loont en we staan klaar voor de volgende schaalsprong,’ zegt Grijsen. Ze wijst op grootschalige woningbouwlocaties met groeipotentie, zoals de Spoorzone Zwolle, de Spoorzone Hengelo & Enschede, Reeve in Kampen en Centrum&Schil in Deventer. Daarbij heeft de provincie ook een verantwoordelijkheid, zegt Grijsen. ‘We zijn bereid zelf te investeren wanneer dat nodig is. Dat doen we als het gaat om langer zelfstandig wonen, of betaalbare woningen in kleine steden en dorpen, maar ook in andere grote opgaven. Bijvoorbeeld meebetalen aan de uitbreiding van de N35.’

‘Voor mij als lokale wethouder is PROVADA echt the place to be’, beaamt Wijnhoud. De vastgoedbeurs is voor hem een trefpunt om zijn netwerk te spreken en om Deventer te promoten. ‘Want we zijn hot. Die boodschap wil ik uitdragen.’ Grijsen wil beursbezoekers vooral oproepen om de provincie eens te bezoeken om zelf een indruk te krijgen van de mogelijkheden. ‘Onze innovatie, onze samenwerking, onze versnelling. Hier kán het!’

‘Rijk, provincies en gemeenten hebben elkaar hard nodig om samen met marktpartijen en corporaties de woningbouw te versnellen. Overijssel zet vol in op die samenwerking en dat leidt tot resultaat.’ - Elanor Boekholt-O’Sullivan, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van Nederland.

Dit artikel is gesponsord door Provincie Overijssel .