Wat te doen met vermogen na vastgoedverkoop

Wijle: 'Een beleggingshorizon met focus op stabiele groei en een evenwichtige ontwikkeling van vermogen.'

Na een vastgoedverkoop ontstaat een nieuwe vraag: hoe laat je het vrijkomende kapitaal optimaal renderen. 'Een spaarrekening levert ongeveer 2 procent op, terwijl aandelen vaak gepaard gaan met volatiliteit, iets wat veel vastgoedbeleggers liever vermijden', zegt Roderick Wijle, Wealth Manager bij Wijs & van Oostveen. 'Het ABS Fund biedt een alternatief dat dichter bij vastgoed ligt en voor beleggers een alternatief kan zijn.'

Roderick Wijle.

Voor wie na een vastgoedverkoop op zoek is naar een nieuwe bestemming voor zijn vermogen, lijkt de keuze breed. ‘Bij nader inzien valt dit echter vaak tegen’, zegt Wijle van Wijs & van Oostveen. ‘Geld op rente zetten is de eenvoudigste optie, maar met een rente die onder de inflatie ligt, vermindert de werkelijke waarde van het vermogen ieder jaar. Aandelen kunnen op de lange termijn vaak een hoger rendement opleveren, maar ze gaan gepaard met aanzienlijke schommelingen.’

Voor vastgoedbeleggers is deze volatiliteit vaak onrustwekkend. ‘Bovendien hebben aandelen een ander risicoprofiel, waardoor ze voor veel vastgoedbeleggers geen aantrekkelijk alternatief zijn’, gaat Wijle verder. ‘Goud en crypto passen evenmin in het plaatje. Ze zijn speculatief, bieden geen kasstroom en vertonen onvoorspelbaar gedrag. Wat ontbreekt, is een alternatief dat lijkt op verhuurd vastgoed: stabiel, met regelmatige opbrengsten en ondersteund door onderpand.’

ABS Fund

Het ABS Fund van Wijs & van Oostveen belegt in Asset Backed Securities: obligaties die onder meer zijn gedekt door hard onderpand, vaak vastgoed. Wijle: ‘De markt voor Asset Backed Securities is traditioneel het terrein van pensioenfondsen en verzekeraars. Professionele beleggers die risicobeheersing en mooie kasstromen belangrijk vinden. Via het ABS Fund is deze markt nu echter ook toegankelijk voor particuliere beleggers, met een instapbedrag van 10.000 euro en de mogelijkheid om wekelijks in- en uit te stappen.’

Fonds

Het ABS Fund is in 2020 opgericht door Wijs & van Oostveen Fund Management, een fondsbeheerder die sinds 1987 actief is. Het ABS Fund heeft in 2024 en 2025 de prestigieuze CashCow Award gewonnen voor het Beste Nederlandse Beleggingsfonds. ‘Sinds de start van het fonds in september 2020 tot en met maart 2026 bedraagt het gemiddelde nettorendement 6,5 procent op jaarbasis. Het fonds heeft een risicoprofiel van 2 op een schaal van 1 tot 7. Dat lage risicoprofiel sluit goed aan bij wat vastgoedbeleggers gewend zijn: een laag risico’, zegt Wijle.

Huur zonder huurders

Voor beleggers die niet alleen vermogensgroei willen, maar ook een regelmatige uitkering, biedt het fonds de variant ABS Cashflow, zegt Wijle. ‘Hierbij wordt maandelijks 0,5 procent van de inleg uitgekeerd, wat neerkomt op een jaarlijkse uitkering van 6 procent. Dit wordt bereikt door maandelijks een deel van de participaties te verkopen, wat zorgt voor een constante kasstroom. Dit systeem lijkt op de kasstroom van verhuurd vastgoed, maar zonder de operationele aspecten die daarbij komen kijken.’

Dit artikel is gesponsord door Wijs & van Oostveen.

  1. Vastgelopen woningmarkt dwingt Amerikaanse makelaars tot schaalvergroting
  2. Oplopende leegstand dc's verdeelt de markt: tijdelijke mismatch of structureel overaanbod?
  3. Dit betekent de uitbreiding van Defensie voor de vastgoedvraag
  4. Maarten de Gruyter ziet kansen in retail: 'Dieptepunt is wel bereikt'
  5. Wim Beelen: 'Een vastgoedman doet altijd hetzelfde. Ik niet'
  6. Gesponsord'Buitenlands geld nodig om aan woningbouwopgave te voldoen'
  7. Minder starters op woningmarkt, immigranten vormen grootste groep
  8. Rick van Schaik terug bij Mcdevitt: 'Er zijn hier geen beperkingen'
  9. Drie vastgoedtoppers naar de finale Young Talent Award 2026
  1. ABP ziet vastgoedrendement herstellen
  2. Groei datacentermarkt leidt tot fors meer vraag naar logistiek vastgoed
  3. CBS: steeds meer en kleinere appartementen
  4. Woningcorporaties vrezen financieel vast te lopen
  5. Meer vakantiewoningen te koop door fiscale druk en zwakkere vraag
  6. Vertrouwensbreuk Haagse politiek zet bouw 8.000 woningen in Binckhorst onder druk
  7. Wonen boven dc's: 'Geen wondermiddel, maar er liggen zeker kansen'
  8. Meer uitstroom van kapitaal bij woningfonds Bouwinvest
