Gesponsord 'Versterk vastgoedwaarde met laadinfra zonder investering'

De elektrificatie van mobiliteit biedt vastgoed een nieuwe kans. Waar laadpunten eerst vooral een verplichting waren, worden ze nu een manier om vastgoed aantrekkelijker, duurzamer én waardevoller te maken. De vraag verschuift van "moeten we laadpalen aanbieden?" naar "hoe levert het iets op?". 'Wie laadinfra slim inzet, vergroot niet alleen zijn duurzaamheidsscore, maar ook zijn bezoekersaantallen en vastgoedrendement', zegt Eneco eMobility.

Het klassieke model is bekend: zelf investeren, zelf beheren, zelf risico dragen.

‘Voor veel vastgoedeigenaren is dat een drempel: hoge kapitaalkosten, complexe vergunningstrajecten en beperkte kennis over exploitatie’, zegt Eneco eMobility. ‘Met Laden zonder Investeren maken wij verduurzaming laagdrempelig. De exploitant neemt de volledige investering, installatie, monitoring en het beheer voor zijn rekening. De eigenaar stelt alleen de locatie beschikbaar, deelt mee in de opbrengsten van laadsessies en beschikt over een toekomstbestendige voorziening zonder eigen kosten. Resultaat: geen capex, geen operationele last en wel rendement.’

De drie pijlers van winstgevende laadinfra volgens Eneco:

Slimme locatiekeuze en benutting

Locaties met voldoende doorstroom (zoals retail, zorginstellingen of kantoren met bezoekersverkeer) genereren structureel meer laadmomenten. Daarnaast is het belangrijk om goed te bepalen waar op het terrein de laadinfra komt te staan. Een strategische plek zorgt voor optimale traffic, gebruiksgemak en een efficiënte installatie.

Energiebeheer

Door slim te sturen op het verbruik en piekmomenten te dempen, wordt de bestaande netaansluiting optimaal benut. Smart charging-technologie bepaalt automatisch welke voertuigen op welk moment laden, afgestemd op het beschikbare vermogen. Zo blijft de infrastructuur schaalbaar zonder zware uitbreidingen.

Gebruiksstrategie

Met een marktconform laadtarief en de juiste laadsnelheid trek je meer laadverkeer aan. De inkomsten uit laadsessies worden gedeeld, waardoor verduurzamen niet alleen verplicht, maar ook winstgevend wordt.

Beheer en onderhoud

Het beheer van de laadpalen ligt volledig bij Eneco eMobility. ‘Van onderhoud en service tot het oplossen van storingen: alles wordt geregeld zonder dat de vastgoedeigenaar hier tijd of capaciteit aan hoeft te besteden. De expertise blijft bij de exploitant, terwijl de eigenaar profiteert van een betrouwbare laadoplossing en het financiële rendement dat het oplevert.’

Praktijkcase: Armonea

De Belgische zorgorganisatie Armonea toont hoe slim exploiteren in de praktijk werkt. Met meer dan tachtig zorglocaties wilde de organisatie haar bezoekers en medewerkers laadmogelijkheden bieden, zonder zelf te investeren of beheren. ‘We wilden laadoplossingen zonder zelf te investeren of het onderhoud te dragen’, zegt Joachim Alsteens, Directeur Hestia, onderdeel van Armonea. ‘Eneco eMobility nam alles uit handen: van plaatsing tot beheer. Voor ons was dat de enige logische stap richting een duurzame toekomst.’

Via het exploitatiemodel van Eneco eMobility zijn op meerdere sites laadpunten gerealiseerd, volledig gefinancierd en beheerd door de exploitant. De resultaten zijn zichtbaar: meer tevreden bezoekers, een modern imago en een toekomstbestendige vastgoedportefeuille. ‘We merken dat onze locaties aantrekkelijker zijn geworden’, aldus Alsteens. ‘Bezoekers waarderen het gemak, medewerkers zien het als extra service. Het past bij wie we willen zijn: duurzaam, vooruitstrevend en mensgericht.’

Lees hier de volledige klantcase

Van verplichting naar strategische kans

Elektrische mobiliteit is geen kostenpost, maar een kans om vastgoed te versterken. ‘Slim exploiteren verhoogt de vastgoedwaarde, trekt meer bezoekers aan en levert een blijvend financieel rendement op. Wie vandaag kiest voor een exploitatiemodel zonder investering, creëert niet alleen duurzaam comfort, maar ook toekomstwaarde’, sluit Eneco eMobility af.

Dit artikel is gesponsord door Eneco eMobility .