Hoe RD Vastgoed beleggers ontzorgt en groeit naar Dubai

Het zijn de jongste standhouders ooit op de Provada. Hun formule - het ontzorgen van investeerders op de meest optimale en persoonlijke wijze - is zo succesvol dat RD Vastgoed blijft groeien. Ze kijken nu ook over de landsgrenzen heen. Op de Provada presenteren ze hun unieke Nederlandse aanpak, maar ook de mogelijkheden van beleggen in Dubai.

Is het een groep jonge honden? Ja, maar wel een groep waar je je geld aan kunt toevertrouwen. En ze hebben toch al jarenlange ervaring. Tijdens hun studententijd begonnen ze al in het vastgoed, vertelt oprichter Lukas Kerrebijn. “Ik begon op de middelbare school al met verschillende ondernemingen, maar tijdens mijn studie ontstond mijn fascinatie voor vastgoed.”

Het idee voor RD Vastgoed ontstond in 2020. “Ik liep stage bij een woningmakelaar terwijl ik mijn opleiding basistheorie vastgoeddeskundige deed. Op de overspannen woningmarkt was het heel makkelijk om een woning te verkopen. Waarom zou je hier als verkoper een courtage voor moeten betalen? Toen ben ik een platform gestart om het verkopen van vastgoed geheel kosteloos te maken. Vervolgens heb ik een sale-and-leaseback constructie geïmplementeerd. Mensen kunnen hun woning verkopen en weer terughuren. Voor sommigen is dat de ideale manier om geld vrij te maken. Voor de belegger maakt het niet uit, als het rendement maar klopt.”

Slimme data

RD Vastgoed ontzorgt beleggers in het gehele investeringstraject van A tot Z. De focus ligt uitsluitend op beleggers die vastgoed kopen als investering, legt Kerrebijn uit. “Beleggers geven meer zekerheid. Ons netwerk kan snel schakelen en een bod uitbrengen zonder financieringsvoorbehoud.” Het gaat altijd om aankoop voor verhuur of doorverkoop, eventueel na de nodige investeringen in verduurzaming en verbetering van de woning. De crux zit ‘m in het slimme gebruik van data in combinatie met een persoonlijke aanpak.

Lukas Kerrebijn: “We hebben eigen software laten ontwikkelen. Beleggers kunnen zich kosteloos aanmelden. Wij vragen de eerste keer om hun investeringsprofiel in te vullen, bijvoorbeeld over budget, locatie of type vastgoed. Al die data komt in ons systeem. Op basis daarvan kunnen wij beleggers matchen aan het inkomende vastgoed.” RD Vastgoed steekt er volop tijd en energie in om zoveel mogelijk aanbod binnen te krijgen. Het grote voordeel van de datagedreven werkwijze is dat beleggers een geheel exclusief aanbod krijgen. Het staat verder nergens online. Voldoet een propositie, dan worden ze persoonlijk benaderd en bij serieuze interesse start het verkoopproces, legt Martijn de Haan uit.

Persoonlijke touch

De Haan werd zo’n anderhalf jaar geleden actief bij RD Vastgoed. Al tijdens zijn studie in Groningen bouwde hij ervaring op in het vastgoed. De klik met de twee partners van RD Vastgoed – Lukas Kerrebijn en jeugdvriend Kamil Boussatta – was er meteen en de Haan besloot terug te keren naar Amsterdam. “Ik zie veel dingen van mezelf in hem terug,” zegt Lukas Kerrebijn. De gang van zaken is tekenend voor de fase waarin RD Vastgoed nu zit. In Amsterdam werkt een kleine club van tien man. “Korte lijntjes, dat is onze kracht,” zegt de Haan. “We staan bij beleggers bekend als een bedrijf met een sterke persoonlijke touch. Ze komen graag langs op kantoor en we zijn altijd bereikbaar. Dat is logisch: we doen zaken met mensen. We zijn nu aan het groeien zodat we meer klanten tegelijk kunnen bedienen, maar we willen die persoonlijke aanpak wel blijven waarborgen. Want alleen zo lever je kwaliteit.”

Ik denk dat er nog veel misvattingen zijn omtrent investeren in Dubai” — Lukas Kerrebijn

Over de grens

De groei in Nederland maakt ook dat het bedrijf over de grenzen kan gaan kijken. Dat leidde als eerste tot RD Dubai, waarmee Lukas Kerrebijn nu erg druk is. “Ik woon nu in Amsterdam én in Dubai,” legt hij uit. “Het is de missie van RD Groep om beleggers te voorzien van de beste vastgoedinvesteringen, ongeacht de geografische locatie van het vastgoed. Momenteel zien wij grote kansen in het Midden-Oosten, met Dubai als voorloper. Onder andere belastingen, overheidsbeleid en veranderende wet- en regelgeving in Nederland dwingen ons om uit te kijken naar andere producten om onze klanten te ontzorgen. Dubai biedt daar een antwoord op.”

Op de stand op de Provada hopen Kerrebijn en De Haan de mogelijkheden van de stad te presenteren aan vastgoedbeleggers. “Ik denk dat er nog veel misvattingen zijn omtrent investeren in Dubai,” zegt Kerrebijn. “Mensen hebben misschien vooroordelen over wet- en regelgeving daar. Bij sommigen zit het Palm Invest-debacle nog in het achterhoofd. Maar dat negatieve beeld klopt niet. Het vastgoed daar rendeerde de afgelopen jaren beter dan in Nederland.”

Provada Mochten beleggers geïnteresseerd zijn in het kopen of verkopen van vastgoed in Nederland, dan kunnen ze uiteraard langskomen tijdens de Provada. Martijn de Haan: “En je kunt ook een gratis zoekprofiel aanmaken op onze site. Dan krijg je enkel vastgoed toegestuurd binnen jouw persoonlijke profiel.” Wie interesse heeft in Dubai, kan zich aanmelden. “Dan nemen we zo snel mogelijk contact op met je.”

