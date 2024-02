Laatste oproep aanmelding Young Talent Award

Organisaties die hun kandidaten voor de Vastgoedmarkt Young Talent Award 2024 powered by NVM Business willen opgeven, moeten opschieten. Komend weekend sluit de aanmelding.

Opgeven kan via de website van Vastgoedmarkt . De jury kiest vervolgens vijf genomineerden. Kandidaten moeten hun kennis en kunde tonen door vlogs en blogs te maken over een onderwerp in de commercieel vastgoedsector. De halve finale is op 17 april in het NVM-kantoor in Utrecht. Het slotdebat van de drie finalisten is in juni tijdens de Provada 2024 in de Rai te Amsterdam.

Stimulans

De Young Talent Award is vooral een stimulans voor jongere vastgoedprofessionals om hun carrière verder vorm te geven. De genomineerden zijn voorgedragen door de ceo's en directeuren van de bedrijven en organisaties waar zij werken. De award richt zich op hoogopgeleide toppers jonger dan 37 jaar, werkzaam in de volle breedte van de commercieel vastgoedmarkt. Kandidaten moeten onder meer leiderschapskwaliteiten en een brede visie hebben op de veranderingen in de vastgoedmarkt, overtuigingskracht tonen, gericht zijn op samenwerking en buiten de gebaande paden durven te gaan.

Jury

De jury bestaat uit voorzitter en Vastgoedmarkt hoofdredacteur Servaas van der Laan; Peter Helfrich, algemeen directeur Primevest Capital Partners en Holland Immo Group; Sander van Oss, oprichter en partner Neoo; Jessie Wagenaar, directeur Customer Succes bij Amvest; en Flip van Overhagen, directeur/partner Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting; en projectontwikkelaar Rogier Rombouts de winnaar van vorig jaar.

Historie

De Vastgoedmarkt Young Talent Award is in 2007 in het leven geroepen als tegenhanger van, maar ook als aanvulling op, de Vastgoedmarkt Award voor vastgoedman/vrouw van het jaar. De onderscheiding moet vooral een stimulans zijn voor jongere vastgoedprofessionals om hun carrière verder vorm te geven. De genomineerden zijn voorgedragen door de bedrijven waar zij werken.

Eerste winnaar

In 2008 vond de eerste uitreiking van de Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award plaats op de Expo Real in München. Winnaar was Jeroen Lokerse, de vroegere topman van Cushman & Wakefield Nederland. Lokerse werd vier jaar geleden uitgeroepen tot Vastgoedman van 2020.