Gesponsord Young Talent Award: zoektocht naar vastgoedtopper van het jaar

De beste reclame die werkgevers in de battle for talent voor zichzelf kunnen maken, is door kandidaten aan te melden voor de Young Talent Award. Dat zegt Dionne Toenbreker van NVM Business. 'Zo laten ze overtuigend zien te investeren in de ontwikkeling van jong talent. Die goede werkomgeving straalt af op de onderneming.'

Werkgevers hebben de frisse, creatieve blik van jonge mensen nodig, vindt Dionne Toenbreker, binnen het bestuur van NVM Business onder andere verantwoordelijk voor Young Professionals. De grootste commercieel vastgoedadviseurs- en taxateursvereniging van Nederland sponsort daarom voor het tweede jaar op rij de Vastgoedmarkt Young Talent Award powered by NVM Business. ‘Vanuit de achterban hebben we veel positieve reacties gekregen.’

Procedure

Organisaties kunnen hun kandidaten tot medio februari 2024 opgeven via de website van Vastgoedmarkt. De jury kiest vervolgens vijf genomineerden. Kandidaten moeten hun kennis en kunde tonen door vlogs en blogs te maken over een onderwerp in de commercieel vastgoedsector. De halve finale is medio april op het NVM-kantoor in Utrecht. Het slotdebat van de drie finalisten vindt plaats in juni tijdens de Provada 2024 in de Rai te Amsterdam.

Krappe arbeidsmarkt

Volgens Toenbreker is de ‘battle for talent’ de afgelopen twaalf maanden zo mogelijk nog heftiger geworden. Technisch geschoolde mensen zijn helemaal met een lantaarntje te zoeken. ‘De concurrentie binnen de sector is echt enorm’, licht ze toe. ‘Je ziet dat jong talent op allerlei manieren wordt overgehaald de overstap te maken, door bijvoorbeeld hogere salarissen en bonussen.’ Toenbreker verwacht niet dat de personeelsschaarste voorlopig zal verminderen, ondanks de slechtere marktomstandigheden vanwege de hoge rente en de economische recessie.

Dionne Toenbreker, portefeuillehouder binnen het bestuur van de Young Talents.

Goed team bouwen

Hoe zit het binnen die context met de aloude vrees dat vastgoedbedrijven in de battle for talent hun kaarten liever tegen de borst houden en hun toptalent niet aanmelden voor de YTA? ‘Het risico dat zij vertrekken is altijd aanwezig’, antwoordt Toenbreker prompt. ‘Dat voorkom je zoveel mogelijk door een goed team te bouwen, waarin mensen zich thuis voelen met een goede balans tussen werk en privé.’

Frisse denkers

Een bijzondere focus gaat binnen NVM Busines uit naar de Young Professionals. De groep treedt als ambassadeur op om jongeren binnen, maar zeker ook buiten het vakgebied voor de commercieel vastgoedsector te enthousiasmeren. In die focus past het exclusief partnership met Vastgoedmarkt voor de bekende Young Talent Award (YTA) volgens Toenbreker ‘perfect’. Zij zegt ‘blij verrast’ te zijn geweest van ‘het absoluut hoge niveau’ van de drie YTA-finalisten in de vorige editie, die in het teken stond van duurzaamheid en innovatie. ‘Frisse denkers vol ambitie’, typeert zij taxateur Frank van Kester, jurist Stephanie Proost en projectontwikkelaar Rogier Rombouts.

De drie YTA-finalisten van de vorige editie: taxateur Frank van Kester, jurist Stephanie Proost en projectontwikkelaar Rogier Rombouts.Winnaar Rombouts maakte vooral veel indruk met zijn creatieve idee van het ‘Plantsoentje’, een van tevoren vastgestelde plek in een project waar alle beschermde soorten een veilig heenkomen kunnen vinden.

Brede scope

De Vastgoedmarkt Young Talent Award powered by NVM Business richt zich op hoogopgeleide toppers jonger dan 37 jaar, werkzaam in de volle breedte van de commercieel vastgoedmarkt. De kandidaten

moeten onder andere leiderschapskwaliteiten en een brede visie hebben op de veranderingen in de vastgoedmarkt, overtuigingskracht tonen, gericht zijn op samenwerking en buiten de gebaande paden durven gaan.

ESG en innovatie zijn naar onze overtuiging de belangrijkste trends de komende jaren” — Dionne Toenbreker, portefeuillehouder binnen het bestuur van de Young Talents

Belangrijkste trends

Die brede scope past naadloos in de visie van de sponsor, legt Toenbreker uit. ‘ESG en innovatie zijn naar onze overtuiging de belangrijkste trends de komende jaren. Juist vanwege het brede karakter van Environmental, Social en Governance èn innovatie moet de hele sector geactiveerd worden. Dat betekent dat we de samenwerking moeten zoeken. Als we alleen maar naar die taxateurs en vastgoedadviseurs zouden kijken, redden wij het niet.’

Vastgoedadviseur

Ook het makelaarsvak krijgt immers een veel bredere scope, vervolgt zij. Reden waarom NVM Business tegenwoordig ook liever spreekt van ‘vastgoedadviseur’ dan van ‘makelaar’. Wat is eigenlijk het verschil? ‘Bij een makelaar denk je vooral aan het tot stand brengen van een transactie’. Maar er speelt zo veel meer. Denk alleen al aan ESG en allerlei duurzaamheidseisen die aan gebouwen gesteld worden. Dat vergt echt een andere werkwijze, gericht op samenwerking, kennisdeling, creativiteit en innovatie. Maar ook de noodzaak voor een gezamenlijke lobby richting de instanties.’

Jury

Belangrijk is ook dat de prestigieuze prijs een onafhankelijke jury heeft met kennis en kunde van de vastgoedsector, oordeelt Toenbreker. Rogier Rombouts, die recentelijk een eigen ontwikkelbedrijf startte, neemt in de jury de plaats over van Paul Oligschläger, Senior Consultant Real Estate Advisory bij KPMG, de topper van 2022. De jury bestaat verder uit: voorzitter Servaas van der Laan, hoofd-redacteur van Vastgoedmarkt; Peter Hellfrich, algemeen directeur Primevest Capital Partners en Holland Immo Group; Jessie Wagenaar, directeur Customer Succes bij Amvest; Sander van Oss, oprichter en ontwikkelaar Neoo en Flip van Overhagen, directeur/partner Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting.

NVM Business

NVM Business is de grootste coöperatieve vereniging van vastgoedadviseurs en taxateurs in onroerende goederen op het gebied van commercieel vastgoed. De vereniging geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan haar leden. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit ruim 930 vastgoedadviseurs en taxateurs die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.

Daarnaast zorgt NVM Business voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De organisatie vertegenwoordigt 90 procent van de markt nadat alle grote internationale vastgoedadviseurs zich hebben aangesloten. Voorzitter van NVM Business is Irene Flotman, Managing Director van CBRE Nederland. Zij nam in juni het stokje over van Sander Heidinga.

Dit artikel is gesponsord door NVM Business .