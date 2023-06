Savills focust meer op industrieel vastgoed, ESG en data

Aanpassen aan veranderende (markt)omstandigheden: Savills een van ’s werelds meest prominente vastgoedadviseurs, kan dat als geen ander. Het team Logistics & Industrial in Nederland, dat de laatste jaren vooral naam heeft gemaakt als adviseur bij grote deals rond logistiek vastgoed, heeft nu een aantal nieuwe speerpunten.

Vooropgesteld: het team Logistics & Industrial van Savills, dat op dit moment uit zeven professionals bestaat en nog steeds groeiende is, blijft actief in de logistieke sector. Of het nu gaat om aan- en verhuur of aan- en verkoop van distributiecentra; Savills is specialist en blijft specialist. ‘Namens grote institutionele partijen hebben we afgelopen jaren veel logistiek vastgoed aan- en verkocht, waaronder XXL distributiecentra’, zegt Douglas van Oers, director Logistics & Industrial. ‘Daarin zijn we succesvol geweest. Die leidende positie willen we echter graag behouden. Maar de logistieke markt heeft op dit moment te kampen met wat tegenwind.’

We blijven vooroplopen op het gebied van logistiek vastgoed, maar breiden onze diensten uit”

Minder grond beschikbaar

Aan de voorraadkant komt voorlopig niet veel bij, verwacht Niek Poppelaars, co-head Savills Logistics & Industrial. ‘Dat heeft verschillende oorzaken. Zo is de beschikbaarheid van grond, met name op prominente locaties, minder geworden. De bouwkosten zijn gestegen en we hebben allemaal te maken met de stikstofproblematiek. Bovendien is er, onder meer vanuit lokale overheden, wat weerstand ontstaan tegen de verdozing. Daarnaast is de capaciteit van het stroomnetwerk ontoereikend, vooral op grootschalige bedrijventerreinen.’

Focus industrieel vastgoed

Douglas van Oers, Niek Poppelaars en hun collega’s van het Logistics & Industrial team gaan zich meer richten op industrieel vastgoed. Marc Albinus, Associate in het team: ‘Bij het grote publiek zijn het wellicht geen bekende bedrijven, maar het is wel een hele interessante markt voor beleggers. Het kan bijvoorbeeld gaan om een middelgrote producenten van, ik noem maar iets, raamkozijnen of een assemblagebedrijf. We richten ons onder meer op panden die nu nog in eigendom zijn van de eigenaar van het bedrijf. Savills kan deze eigenaars/gebruikers op discrete wijze helpen bij de verkoop van hun pand.’

Foto: Dutch Photo Agency / Diederik van der Laan.

Stijgende kosten

Veel eigenaars/gebruikers van industriële productiebedrijven hebben te kampen met stijgende kosten, vervolgt Albinus. De energierekeningen zijn duurder geworden, maar ook de personeelskosten zijn de laatste jaren behoorlijk gestegen. Verder is de kans groot dat ze komende jaren flink moeten investeren in duurzaamheid, omdat ze in 2040 Paris Proof moeten zijn. ‘Verkopen aan een belegger en vervolgens terug huren kan interessant zijn, zodat ze bijvoorbeeld kunnen herinvesteren of uitbreiden’, weet Albinus. ‘Wij merken echter dat veel ondernemers met eigen vastgoed het lastig vinden om hun pand te verkopen. Begrijpelijk, want er komen vaak emoties bij vrij: ze hebben hun kapitaal in het pand zitten.’

Misverstand

Als eigenaars de intenties hebben om te verkopen, willen ze er volgens Albinus liefst geen ruchtbaarheid aan geven. ‘Niet aan eigen personeel, maar ook niet richting concurrenten. De reden: er wordt al gauw gedacht dat het dan niet goed zou gaan met het bedrijf. Dat berust vaak op een misverstand: door het pand liquide te maken kan een directeur het vrijgekomen geld juist in zijn bedrijf stoppen. Misschien ziet hij of zij zelfs overnamekansen in de markt.’

Douglas van Oers en Niek Poppelaars. Foto: Dutch Photo Agency / Diederik van der Laan.

Datagedreven advies

Innovatie en technologie spelen een steeds grotere rol binnen de Nederlandse vastgoedmarkt. Ook op dat gebied wil Savills voorloper zijn en blijven. Daarom richt de vastgoedadviseur zich meer en meer op datagedreven advies. De markt vraagt er ook om. Zo geeft Savills Maps consultants en opdrachtgevers snel en interactief inzicht in de vastgoedmarkt. Het digitale platform combineert ruim 200 openbare en vastgoedspecifieke bronnen op gebouwniveau.

‘Het is de kunst om uit al die data conclusies naar boven te halen die bruikbaar zijn voor onze klanten’, zegt Tycho de Haan, Associate Director in het team. ‘Data op zichzelf is nog geen informatie. Het is aan onze analisten en aan ons team om daar duiding aan te geven waarmee we waardevolle en vernieuwende inzichten voor onze klanten kunnen creëren.’

Met Savills Analytics kan vastgoeddata bovendien op een overzichtelijke manier gevisualiseerd worden op verschillende aggregatieniveaus en per sector. Het leidt tot meer inzicht in trends en ontwikkelingen.

Het is de kunst om uit al die data conclusies naar boven te halen die bruikbaar zijn voor onze klanten”

Persoonlijke aanpak

De Haan: ‘Anders dan in het logistieke segment zijn lokale of regionale makelaars misschien wel onze grootste concurrenten op de industriële vastgoedmarkt. Ons voordeel is dat wij ook die persoonlijke aanpak en maatwerk kunnen bieden die past bij dit marktsegment. Daarnaast beschikken we over de professionele transactieprocessen, het internationale netwerk en de ondersteunende data die ervoor hebben gezorgd dat wij al jaren in de top 5 beleggingsmakelaars staan. We zien het zelf als ‘best of both worlds’.’

ESG Scan

Om vastgoedobjecten van klanten goed te kunnen beoordelen, maakt de commercieel vastgoedadviseur gebruik van de Savills ESG Scan. In deze scan worden ruim honderd groene, sociale en beleidsmatige indicatoren opgenomen. Want duurzaamheid – als belangrijk onderdeel van ESG – vormt een geïntegreerd onderdeel van de dienstverlening van Savills: duurzaamheid is immers cruciaal wie waarde en kwaliteit aan de vastgoedportefeuille wil toevoegen. Met deze scan kan voor zowel de verkoper als de potentiële koper van een industrieel object een eerste indicatie worden afgegeven van waar er nog optimalisatieslagen te maken zijn.

Als team zijn we heel flexibel en kunnen makkelijk manoeuvreren”

Provada

Op de Provada laat Savills duidelijk van zich horen. Zo is er een kennissessie waar het team Logistics & Industrial een zelf ontwikkelde bedrijventerrein index presenteert: de Savills Industrial Market Indicator (SIMI). Niek Poppelaars is daar nauw bij betrokken, in samenwerking met het Data, Intelligence & Strategy team. ‘Het gaat om een nieuwe methodiek waarbij – aan de hand van allerlei indicatoren – bepaald kan worden of een bedrijventerrein kansrijk is of niet. Kennis die potentiële beleggers graag willen hebben. Tijdens de sessie gaan we in gesprek met verschillende investeerders. Ik wil graag weten wat voor hen precies belangrijk is binnen de Nederlandse industriële markt, en of ze zich kunnen vinden in de uitkomsten van onze index.’

Prominente vastgoedadviseur

Savills kent een bijzonder lange geschiedenis: het van oorsprong Britse bedrijf is al in 1855 opgericht. Savills is anno 2023 een van ’s werelds meest prominente vastgoedadviseurs, met 700 vestigingen in Amerika, Europa, Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten. Bij Savills in Nederland – met hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam – werken circa 160 mensen.

De commercieel vastgoedadviseur werkt onder meer voor projectontwikkelaars, beleggers, grondeigenaren, zakelijke huurders, logistieke ondernemingen en overheidsinstanties. Het gaat om diensten op verschillende terreinen: verhuur, beleggingen (aankoop en verkoop), taxaties, beheer en ontwikkeling.

Behoefte van klanten

Inlevingsvermogen in de klant staat voorop, zegt Douglas van Oers, die samen met Niek Poppelaars leiding geeft aan het Logistics & Industrial team van Savills in Nederland. ‘Als team zijn we heel flexibel en kunnen makkelijk manoeuvreren. We kijken heel erg naar de behoefte van onze klanten, vragen constant om feedback, ook ná een transactie. Pas dan weet je wat klanten écht willen. We blijven vooroplopen op het gebied van logistiek vastgoed, maar breiden onze diensten uit. Zo blijven we interessant en relevant, voor bestaande en nieuwe klanten.’

Dit artikel is gesponsord door Savills .