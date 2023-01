Verduurzaming in de keukenbranche: 'Nooit meer water dan je nodig hebt'

De komende jaren zal naast energiebesparing ook waterbesparing steeds meer een trend worden, verwacht Smit. Ook op dat terrein kan de Quooker een grote rol spelen: “Wij hebben het PRO3-reservoir, dat drie liter kokend water kan produceren. Die wordt weleens vergeleken met een waterkoker. Het klopt dat je die niet in de stand-by-stand hebt staan. Maar wie een kopje thee wil maken, vult de waterkoker vaak met meer water dan nodig is. Kookt het water eenmaal, dan zijn mensen geregeld nog even met iets anders bezig, waardoor ze even later het water nog een keer laten koken. Als je drie of vier glazen thee per dag drinkt, is een Quooker echt zuiniger dan een waterkoker.

Bovendien is ons product multi-inzetbaar: je kunt het kokend water ook gebruiken om de pan voor de aardappelen te vullen, je kunt tomaten ontvellen, babyflesjes desinfecteren, noem maar op. Je maakt nooit meer water op dan je echt nodig hebt.”

Bezoek hier de website.

Decentraliseren

De energieprestatie van een woning is een belangrijke factor bij woningontwerp en daar is de Quooker COMBI, een combinatie van direct kokend water en een boilerfunctie voor het warme water, voor geschikt. “De Quooker COMBI is de meest energiezuinige warmwatervoorziening met kokendwaterfunctie ter wereld. En die kan grote impact hebben op het ontwerp van een woning”, zegt Smit. “In bestaande woningen hangt de cv-installatie vaak nog op zolder. Wil je een kopje omspoelen, dan duurt het tot wel 30 seconden voor het water heet uit de kraan komt. Zonde, want je cv-ketel slaat direct aan en je houdt tien tot twaalf meter leiding nodeloos warm. Als je warm water opwekt waar je het nodig hebt – het decentraliseren van warmtapwaterpunten – ben je bovendien veel flexibeler vanuit het oogpunt van de BENG-normen. Je mag een keuken niet zomaar verplaatsen in een woning in verband met het aantal vooraf berekende meters warmwaterleiding. Met een Quooker met boiler hoef je helemaal geen warmwaterleidingen meer naar de woonruimte te trekken. Dat werpt zijn vruchten af in de BENG-berekeningen. Je hebt dan een vrije opstelpositie van de keuken.”

Donatie

Oog hebben voor de sociale kant van ondernemen is in opkomst. “Een gemiddeld gezin kan met een Quooker 5.000 liter water besparen, zegt Smit. “We doneren daarvan 4.200 liter per verkochte Quooker Combi aan Made Blue, een foundation die op plekken in de wereld waar drinkwater niet vanzelfsprekend is putten slaat. Met het oog op de toekomst is die besparing ook nuttig, want zoals er een plafond aan het stroom- en gasgebruik wordt gesteld, zal dat naar verwachting op termijn ook voor waterverbruik gaan gelden. In de nieuwbouw wordt al gesproken over bufferzones om regenwater op te slaan.”

Minder plastic

Een andere bijdrage aan duurzaamheid biedt de Quooker Cube: een additioneel reservoir in het keukenkastje dat zorgt voor gekoeld en bruisende water uit dezelfde Quooker-kraan. “Dat helpt gebruik van plastic tegengaan: je hoeft geen flessen bruisend of plat bronwater meer mee naar huis te nemen die je ook weer een plek in de koelkast moet geven. Een liter bruiswater uit de Cube kost 20 tot 25 cent per liter. Dat is voordeliger dan in de winkel; het apparaat is niet het goedkoopste, maar je draagt wel bij aan een plastic-loze maatschappij.”

Quooker meenemen in het ontwerp

De Quooker wordt steeds vaker geplaatst in onder meer vakantiewoningen, zegt Smit. “Zeker na corona willen mensen geld investeren in een woning waar ze kunnen ontspannen. Maar ook bij nieuwbouwwoningen denken mensen meer na over het produceren van warm water. Met een aantal aannemers zijn we in gesprek over het toepassen van Quooker-systemen. Als we in het voortraject al kunnen bepalen dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met een decentrale tapwatervoorziening, scheelt dat in het aantal meters warmwaterleiding. In de aannemerswereld wordt steeds meer aandacht gegeven aan dergelijke innovaties, zoals die er ook zijn met houtbouw en prefab woningen.”

Mooi en verantwoord

Aan het design hoeft het niet te liggen, stelt Smit: “Onze kranen kunnen vijf functies ineen bieden en zijn ook veilig: pas met twee keer drukken en draaien komt er kokend water uit de kraan. We leveren uiteraard chroom, maar ook roestvrij staal, zwart, goud en een unieke messing-patinakleur. Nieuw is onze Front-kraan met bediening voor warm en koud bovenop. De kraan is wat forser en steekt wat verder naar voren. Dat voorkomt spatten in de spoelkorf. En dat is allemaal ontworpen en geproduceerd in Ridderkerk”, zegt Smit vol trots.

“Duurzaamheid zit echt in het DNA van Quooker. Om dit nog verder te ontwikkelen hebben we een duurzaamheidsmanager in dienst die kijkt naar verantwoorde grondstoffen en de circulariteit van onze producten. De Quooker kan met zijn multifunctionele inzet voor meer kookplezier, tijdwinst en comfort zorgen. We zien een enorme toename in de keuze voor de Quooker bij nieuwbouwwoningen. Er komt nu een tweede generatie aan die met de Quooker groot geworden is en hem niet meer wil missen en water en energie willen besparen.”

Dit artikel is gesponsord door Quooker .