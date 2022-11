Lichting van 20 MRE-studenten afgestudeerd

Evert Jan Burggraaf, Eikenbosch Holding, Een kwalitatieve verkenning naar de bijdrage van assetmanagement op het rendement van commercieel vastgoed.

Rogier Claassen, NEOO, Wooncoöperaties, de toekomst van betaalbaar wonen in Nederland? Een marktgericht perspectief op de wooncoöperatie.

Jolien de Jongh, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Uw oudedagsvoorziening in (in)directe stenen? Een onderzoek naar de invloed van consolidatie, duurzaamheid, wetgeving & achterban op het vastgoedbeleggingsbeleid van pensioenfondsen en levensverzekeraars.

Alain Kaufman, Savills Investment Management, Logistiek Vastgoed. Dekken de huidige logistieke rendementen het beleggersrendement-risicoprofiel in pan-Europese logistieke core fondsen?

Alex Korver, Nationale Politie, Samen uit of alleen thuis? Onderzoek om te komen tot inzicht in de vastgoedstrategie van het Politiedienstencentrum, op basis van inzichten van wensen van werknemers in het hybride werken.

Roderick Kuitert, Colliers, In hoeverre kan MidCap als een aparte assetklasse in het vastgoed worden gekwalificeerd? Een overwegend verkennend onderzoek met toetsende elementen naar het MidCap-segment.

Merel de Leeuw, Blackbird o.z. Vastgoed Consultancy, Bouwen voor de toekomst. De driehoeksverhouding tussen ontwikkelresultaat, vraaggestuurd ontwikkelen en circulariteit in de woningbouw.

Erik van der Most, Stadlander, Op zoek naar een beleidsconforme disconteringsvoet voor woningcorporaties. Een verkenning naar hoe de beleidswaarde kan worden doorontwikkeld door middel van het vervangen van de disconteringsvoet.

Herman Nienhuis, BNP Paribas Real Estate, Bouwen en verhuizen. Een kwalitatief onderzoek naar kritische factoren om meer balans te brengen op de toekomstige woningmarkt.

Ahmed Ouahim, NSI, Stimulansen voor het doen van duurzaamheidsinvesteringen. Een verkennend onderzoek naar de drijfveren voor het verduurzamen van vastgoed.

Douglas van Oers, Savills, Logistieke huurprijsontwikkeling ontrafeld. Een onderzoek naar de determinanten van de huurprijsontwikkeling in logistiek vastgoed.

Vincent van Sabben, Maarsen Groep, De impact van landelijke huurprijsregulering op de bedrijfsvoering van een particuliere woningbelegger. Botsproef op een Amsterdamse woningbeleggingsportefeuille: blikschade of total loss?

Sander van Schijndel, N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Meer dan de plint: Wat is ervoor nodig om betaalbare bedrijfsruimte te borgen in stedelijke gebiedstransformatie?

Bas van Tartwijk, Gemeente Breda, Hybriditeit en meervoudige waardecreatie in de vastgoedsector.

Ruben Velema, Sherpa, Zorghuisvesting als onderdeel van de ondernemingsstrategie. Instrument voor strategisch vastgoedmanagement binnen de gezondheidszorg.

Anky Vink, Syntrus Achmea Real Estate and Finance, Gezocht: Aantrekkelijke winkelstad, huur op prijs gesteld.

Jimmy Verheij, Ymere, Gentrificatie & sociale schokken. Een onderzoek naar het effect van corporatieverkoop op sociale samenhang in Amsterdamse buurten.

Steef Verweij, MN, Stedelijkheid als determinant voor rendement en risico van woningbeleggingen? De invloed van stedelijkheid op rendement en risico van langjarige Nederlandse woninginvesteringen van institutionele beleggers.

Isaura Wolswijk, Van Lanschot Kempen, Waarom direct & indirect vastgoed combineren? Een onderzoek naar het verbeteren van de beleggingsresultaten bij de professionele private vastgoedbeleggers.

Frederik Wuyts, Immobel, Hoe creëren we in Vlaanderen een bouwshift versie 2.0?