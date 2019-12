Spacewell: ‘Aanbod healthy workplace wordt alleen maar uitgebreider’

Uitgekiende techniek voor gebouwbeheersing kan een grote bijdrage leveren aan het welzijn van mensen die dagelijks in die gebouwen werken. Als specialist in oplossingen voor het levenscyclusbeheer van gebouwen richt Spacewell zich niet alleen op het meten van de omstandigheden, maar zorgt ook voor een effectief meldingssysteem en ondersteuning bij het meerjarenonderhoudsplan.

Mensen willen ergens werken waar ze zich prettig voelen, doordat zaken als temperatuur en frisse lucht goed geregeld zijn. Daar raken steeds meer werk-gevers van doordrongen, weet Rob van Gemert, VP Sales New Business and Business Development Benelux van Spacewell.

‘Een ‘war of talent’ is gaande. Om mensen in deze tijd aan te trekken en te behouden is het van belang om een fijne, gezonde werkplek te bieden. Bovendien brengt het extra kosten met zich mee als de werkomgeving niet in orde is, want dat zorgt voor een hoog verloop en ziekteverzuim. Het nieuwe werken betekent optimale faciliteiten voor medewerkers waarbij het mes aan meer kanten snijdt: de mensen voelen zich fijn, er is minder ziekteverzuim en ze gaan minder snel uitkijken naar een andere werkgever.’

Een ‘war of talent’ is gaande

Spacewell stelt zich dan ook ten doel om gebouwen harder te laten werken voor hun gebruikers door gebouwdata te verzamelen en te verwerken. ‘Dat is waar wij voor staan,’ licht Van Gemert toe, ‘Make buildings work for people. Onze oplossingen dragen bij aan een healthy workplace, door te meten en te weten dat we moeten bijsturen, in combinatie met software die meldingen verstuurt naar bijvoorbeeld een servicemeldpunt, een externe partij of naar een gebouwbeheersysteem.’

Met behulp van sensoren worden bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en temperatuur in kaart gebracht. ‘De data van sensoring koppelen we aan het gebouwbeheersysteem waardoor je daar eerder op kunt sturen. Denk aan een airco die slecht werkt of een verwarming die stuk is. Door het meten verbeter je ook de prestaties: optimaal onderhoud maakt het mogelijk om storingen zo veel mogelijk te voorkomen.’

Smart building platform

De basis van de oplossingen van Spacewell is het platform Cobundu, een smart building solution, legt Van Gemert uit. ‘Dit systeem meet en analyseert data en kan op basis van een koppeling een melding genereren naar ons pakket Axxerion of het gebouwbeheersysteem, bijvoorbeeld dat de airco twee graden omlaag moet omdat het te warm is geworden.’

Het systeem monitort behalve zaken als de temperatuur en de luchtvochtigheid ook de bezettingsgraad in bepaalde ruimtes, vervolgt Van Gemert. ‘Bijvoorbeeld in een vergaderruimte. Als je met z’n tweeën in een ruimte voor acht personen bent en dit komt meer voor, kan een bedrijf gaan kijken of er behoefte is aan meer ruimtes voor twee personen.’

Cobundu biedt diverse functionaliteiten die het de gebruikers van het gebouw gemakkelijk maken. Zoals de Plattegrondassistent: een groot interactief scherm dat in real time de bezetting op plattegronden in beeld brengt en waarmee meteen ruimtes en diensten te reserveren zijn. Via diverse touchpoints kunnen medewerkers rechtstreeks met het gebouw ‘communiceren’. Daarbij is gepersonaliseerde assistentie mogelijk, op basis van real-timesensor-gegevens en gebruikersvoorkeuren.

Cobundu zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat automatisch vergaderzalen vrijgegeven worden wanneer een vergadering wordt geannuleerd. Ook kan het programma een gestructureerde werkbon op de app van schoonmaakmedewerkers aanmaken, met duidelijke instructies waar schoonmaak nodig is.

Het is een platform dat voortdurend in ontwikkeling is, voegt Van Gemert toe. ‘Er komen steeds meer functionaliteiten bij, het aanbod wordt alleen maar uitgebreider. Daarbij gaan we ons behalve op het facilitaire werkveld nog meer richten op commerciële vastgoedpartijen.’

Onderhoudsplannen ondersteund

Ter ondersteuning van het meerjarenonderhoudsplan heeft Spacewell het programma O-Prognose ontwikkeld. Van Gemert: ‘O-Prognose richt zich op de onderhoudsplannen voor de lange termijn, waarbij we inzichtelijk maken wat het kost om het gebouw op orde te houden qua gebruik. Zo geven we inzicht in de exploitatiekosten.’

O-Prognose biedt een generieke oplossing en is daarom geschikt voor iedere vastgoedportefeuille. Het programma beschikt over een zeer uitgebreide elementenbibliotheek en een inspectie App, waarmee eenvoudig inspecties op locaties uitgevoerd worden. De output kan zowel worden gebruikt voor het strategisch vastgoedbeleid als voor de voorbereiding van de uitvoering van onderhoud.

O-Prognose is onder meer geschikt voor conditie-metingen conform de NEN 2767 en de elektrotechnische keuringen NEN 3140 en NEN 1010. Ook ondersteunt het programma de Brandscan NEN 6059.

Door handig gebruik te maken van de bibliotheek is een onderhoudsplan snel samengesteld

Van Gemert: ‘Door handig gebruik te maken van de bibliotheek is een onderhoudsplan snel samengesteld. Foto’s worden simpel aan de bevindingen of gebreken toegevoegd. O-Prognose is geschikt voor kleine bedrijven met maar één persoon in dienst; maar ook voor grote bedrijven tot een paar honderd man.’

Meldingen

Een andere troef van Spacewell is Axxerion, dat zorgt voor de communicatie over de gemeten gegevens. Axxerion maakt het mogelijk processen te beheren met efficiënte workflows. De software is cloudgebaseerd en brengt alle gegevens samen op één plaats. Daardoor hebben alle stakeholders op elk moment en in real time zicht op de voor hen relevante informatie, vertelt Van Gemert. ‘De meldingen gaan bijvoorbeeld naar een servicemeldpunt, naar een externe partij of naar een gebouwbeheersysteem. Axxerion is te gebruiken door bedrijven met een paar mensen in dienst die gebouwen beheren voor externe partijen.’

Beursgenoteerde holding Technologie- en dienstverleningsbedrijf Spacewell (voorheen MCS Solutions, Axxerion & Plandatis) maakt onderdeel uit van de Nemetschek Group, een beursgenoteerde strategische holdingonderneming waarvan de operationele dochterondernemingen wereldwijd meer dan 2.500 medewerkers tewerkstellen. De software van de groep maakt levenscyclusbeheer van gebouwen mogelijk door de integratie van de ontwerp-, constructie- en beheerprocessen van een gebouw.

Het programma heeft ondertussen al meer dan 200.000 gebruikers en onlangs bracht Spacewell Axxerion GO! uit, een lightversie die de meest gebruikte facilitaire processen out-of-the-box

ondersteunt.

Spacewell is een innovatieve speler en houdt alle ontwikkelingen in gebouwbeheersing nauwlettend in de gaten, besluit Van Gemert. ‘Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe oplossingen die de markt vraagt en waarvan we zien dat de markt ernaartoe beweegt. Uiteindelijk kan het gebouw helemaal zelfregulerend zijn en daar kan ons systeem perfect in ondersteunen.’

Dit artikel is gesponsord door Spacewell.