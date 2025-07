Gesponsord Altera en Blink zien Merwede als een duurzaam project van het collectief

De Champions League van gebiedsontwikkeling: zo noemt ontwikkelingsmanager Martijn Stemerdink van Blink Merwede de nieuwe, autoluwe en groene stadwijk in Utrecht. Een ontwikkeling met een gebiedsbreed warmtekoudesysteem, het Merwede LAB, een nieuw type stroomcontract en een eigen mobiliteitsbedrijf. 'Het is een gebiedsontwikkeling waar echt alles in zit', zo vertelde hij tijdens een kennissessie op de Provada. Stemerdink ging in gesprek met acquisitiemanager Jeroen Eisen van Altera.

Blink en Altera zijn allebei actief in Merwede, de nieuwe stadswijk tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk in Utrecht. De wijk laat zich omschrijven als een groot, groen en modern stedelijk dorp. Met 6.000 woningen (koop, midden(huur) en sociaal), 100.000 vierkante meter aan voorzieningen en een eigen mobiliteitsbedrijf is Merwede op alle fronten een grootschalige ontwikkeling. Autoluwheid op dit schaalniveau is in Nederland nog nooit toegepast.

Altera heeft namens het Altera Residential Fund 104 huurwoningen en een commerciële ruimte verworven in project Bloom Park, onderdeel van Merwede. Bloom Park is een ontwikkeling van Boelens de Gruyter en G&S&, in samenwerking met Orion Investment Partners. Het Altera-programma bestaat uit 41 appartementen die in het middensegment verhuurd worden en 63 vrije sector huurappartementen. Hoofdaannemer Janssen de Jong Bouw is intussen gestart met de bouw van het project, dat daarnaast ook bestaat uit koopwoningen. De koopwoningen gaan op 17 juli in de verkoop. Altera is de allereerste eindbelegger die betrokken is bij de bouw van Utrechts nieuwste stadswijk. Blink – een ontwikkelaar die zich focust op levendige, groene en sociale buurten - ontwikkelt een deel van Merwede, samen met Lingotto en 3T Vastgoed. Blink is ook onderdeel van Merwede LAB, dat praktisch toepasbare innovatieve kennis uit de markt verbindt aan de ontwikkelende partijen van Merwede.

Onrustige markt

Altera heeft het project verworven op het moment dat de markt onrustig was, aldus Eisen. ‘Zo’n drie jaar geleden raakte ik als acquisitiemanager bij project Merwede betrokken. Een spannende periode, onder meer door geopolitieke ontwikkelingen en hard stijgende rentes. We zagen gelijk dat dit een goede belegging voor ons was, maar we stonden wel voor een aantal uitdagingen.’

Als ontwikkelingsmanager bij Blink raakte Stemerdink al in 2015 betrokken het Merwede, met het verwerven van een positie in het gebied. ‘Merwede is uiteindelijk een project geworden van het collectief, dat maakt deze ontwikkeling echt uniek. Er is niet gedacht in beperkingen, maar in kansen. Dat heeft geresulteerd in een kneitergoed plan.’

Breed woningaanbod

Volgens Eisen past Bloom Park – en dus Merwede - heel goed bij Altera: een duurzame wijk met heel veel aandacht voor biodiversiteit, bovendien is duidelijk gekozen voor een breed woningaanbod in de verschillende segmenten. ‘De kwaliteit van de woningen in Bloom Park is hoog, met veel buitenruimte. Bovendien zijn de woningen Paris Proof. Als belegger met een van de groenste portefeuilles is dit project ons op het lijf geschreven. Merwede is een gigantische ontwikkeling, wij zijn een radertje in het geheel. Maar ik ben er wel trots op dat wij betrokken zijn bij de bouw van de eerste woningen in Merwede. We hebben dat begin maart gevierd met alle betrokken partijen, zelfs de minister was er bij. Het is nu nog een kale vlakte, maar daar gaat snel verandering in komen, met heel veel groen.’

Wat Merwede ook bijzonder maakt, is dat er voor ‘het klassieke parkeerterrein’ geen plek is: het binnengebied wordt zoveel mogelijk autovrij en is bedoeld voor lopen en fietsen. Bewoners kunnen hun auto’s parkeren in de parkeergarages aan de rand van de wijk. Er is gekozen voor een eigentijds systeem van deelmobiliteit. Samen met andere ontwikkelaars heeft Blink geïnvesteerd in een volwaardig mobiliteitsbedrijf. Het bedrijf beheert ruim 200 elektrische deelauto’s, verspreid over meerdere mobiliteitshubs.

Dankzij dit groepscontract is er niet alleen stroom voor de woningen, maar ook voor voorzieningen als een school en een supermarkt”

Netbewuste nieuwbouw

Een volle buurt vraagt om slimme oplossingen, beaamt Stemerdink. In Merwede komen duizenden woningen, elektrische deelauto’s en een gebiedsbreed warmtekoudesysteem (WKO) op een plek samen waar het stroomnet al vol zat. Het is gelukt om alles aan te sluiten en de bouw te starten dankzij een groepscontract voor grootverbruikers zoals WKO, laadpalen en voorzieningen af te sluiten, in samenwerking met Stedin. ‘Dankzij dit groepscontract is er niet alleen stroom voor de woningen, maar ook voor voorzieningen als een school en een supermarkt.’ De warmte komt dus uit een collectief warmtesysteem. Stemerdink noemt het een vorm van netbewuste nieuwbouw: vooruitdenken, slim verdelen en samen meer mogelijk maken. Dat betekent dat ontwikkelaars rekening houden met het overbelaste elektriciteitsnet, zodat er toch gebouwd kan worden in de stad waar de woningnood zo hoog is.

Project van het collectief

Merwede is dus echt een project van het collectief, concluderen Eisen en Stemerdink. ‘Normaal gesproken zijn ontwikkelaars met hun eigen ding bezig en houden de kaarten toch een beetje tegen de borst’, vervolgt Stemerdink. ‘Daar is hier geen sprake van. Neem het Merwede LAB, waarin innovaties worden gedeeld, bijvoorbeeld op het gebied van circulair materiaalgebruik en groene gevels. Het is een soort open source. En waarom ook niet? Zo hoeven we niet elke opnieuw het wiel uitvinden.’

