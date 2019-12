Segro: ‘Duurzaamheid is verankerd in ons businessmodel’

SEGRO kent een zeer lange staat van dienst: al bijna honderd jaar ontwikkelt het bedrijf logistiek en industrieel vastgoed, met toekomstbestendigheid als uitgangspunt: ‘Voor ons is verduurzaming geen opgave maar een vanzelfsprekendheid, want het zit al jaren verankerd in ons businessmodel’, aldus Eelco Ouwerkerk, Head of SEGRO Netherlands.

‘Duurzaamheid zit bij SEGRO in het DNA’, zegt Eelco Ouwerkerk. ‘Alles wat wij doen, doen we vanuit toekomstbestendigheid, want wij ontwikkelen en beleggen voor de lange termijn. We zijn continu in beweging en kijken bewust naar de behoeften die niet alleen nu leven, maar ook mogelijk in de toekomst. Omdat het bij ons om waardevastheid draait, is duurzaamheid zeer relevant in onze businesscase. Dit vormt de basis van onze langetermijnstrategie.’

Keuze van locaties

Het begint al bij de keuze van locaties’, benadrukt Ouwerkerk. ‘Want wij zijn ons er terdege van bewust dat alle projecten impact hebben op de omgeving en goed inpasbaar moeten zijn. Daarom ontwikkelen we bij voorkeur projecten op bestaande locaties en in concentratiegebieden. Hoeksteen 81 in Hoofddorp is een goed voorbeeld van inpasbaar ontwikkelen en het hergebruik van een bestaande locatie. Deze locatie wordt herontwikkeld als een cross dock en is in de toekomst eenvoudig om te bouwen tot een traditioneel logistiek centrum. Kortom, we streven naast inpasbaarheid ook naar aanpasbaarheid: een gebouw zo maken dat je het kunt aanpassen voor verschillende functies.’

We vinden het belangrijk om de impact op de omgeving te minimaliseren

Energiepositief

Duurzame keuzes maakt SEGRO op vele manieren, vertelt Ouwerkerk: ‘Denk aan het gebruik van duurzame houtsoorten, goed geïsoleerde gebouwen, energiezuinige systemen met warmte- en koudeopslag in de bodem, vloerverwarmingssystemen, daken geschikt voor zonnepanelen of zelfs het aanleggen van complete zonnepaneelparken op daken, en warmteterugwinning. Solar tubes zorgen bijvoorbeeld voor extra daglicht en zodra er daglicht binnenkomt gaat de ledverlichting automatisch minder fel branden waardoor er nog minder energie verbruikt wordt. Zo creëren we gebouwen die

energiepositief zijn en zijn onze nieuwbouwprojecten gasloos.’

Ambities liggen hoog

De ambities liggen hoog, maakt Ouwerkerk duidelijk. ‘We vinden het oprecht niet meer van deze tijd om niet aan hoge ambities te voldoen. Dit streven komt ook tot uiting in de BREEAM-certificering van onze gebouwen. Dat onze projecten BREEAM Excellent of zelfs een Outstanding-certificaat behalen is goed om te kunnen benchmarken in de markt, maar het certificaat is geen doel op zich: het is een logisch gevolg van onze visie om kwalitatief hoogwaardig vastgoed te realiseren en continu te willen verbeteren. We zorgen dat we steeds een stap vooruit maken. Het project dat we vandaag maken is weer beter dan wat we vorig jaar hebben opgeleverd.’

SEGRO: van Engeland naar Europa SEGRO werd bijna 100 jaar geleden opgericht ten westen van Londen, in Slough. Sinds het begin ligt de focus naast het vastgoed op de bijzondere verhalen die zich in de gebouwen afspelen. Het was een eeuw vol groei en nieuwe ontwikkelingen. Zo zagen de MARS-reep, de Thunderbirds en de Ford GT40 het levenslicht in SEGRO’s Slough Trading Estate. Inmiddels is SEGRO (Slough Estate Group) uitgegroeid tot een belegger en ontwikkelaar in logistiek vastgoed die zichtbaar is in heel Europa. Het bedrijf bezit of beheert meer dan zeven miljoen vierkante meter aan ruimte. Alle distributiecentra zijn gesitueerd op de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Tsjechië en Polen.

Biodiversiteit en gezondheid

Ook de inpassing van de logistieke panden in het landschap heeft de aandacht van SEGRO. ‘Het liefst kijken we naar locaties waar concentratie bewust wordt ingepland. We vinden het belangrijk om de impact op de omgeving te minimaliseren. We dragen er ook zorg voor dat we extra groen aanleggen met inheemse beplanting rond de gebouwen. Dat de planten inheems zijn, bespaart watergebruik en is goed voor de natuurlijke diversiteit. Daarbij gebruiken we klimmend groen: beplanting tegen de gevels die overgaat in de architectuur. Natuurlijk maak je zo’n groot pand dan nog niet onzichtbaar, maar het geeft toch een andere beleving. Denk ook aan kleinere dingen, zoals vogel- en vleermuiskasten aan de gevels, en bijenkasten op de daken. We snappen dat we hiermee niet onze gebouwen compenseren, maar we houden op verschillende vlakken aandacht voor de biodiversiteit.’

Werken bij daglicht, bij de juiste temperatuur en met een goede luchtkwaliteit zorgt ervoor dat medewerkers zich goed voelen en productiever zijn

Gezondheid van mensen

In de duurzaamheidsambities zit voor een deel ook de gezondheid van mensen besloten die gebruik maken van het pand. ‘Alleen al een goed geconditioneerd gebouw binnenstappen draagt bij aan het welzijn. Werken bij daglicht, bij de juiste temperatuur en met een goede luchtkwaliteit zorgt ervoor dat medewerkers zich goed voelen en productiever zijn. Daarom werken we met CO2-sensoren en monitoren we hoeveel mensen er in het gebouw zijn ten bate van de luchtkwaliteit. Er zijn steeds meer technieken voorhanden die het binnenmilieuklimaat optimaliseren en zo de energie en het welzijn van mensen verbeteren. Dat geldt niet alleen voor de kantoor- en woongebouwen, maar ook voor de industriële en logistieke gebouwen. Bij de ontwikkeling van onze gebouwen staan we daar uiteraard ook bij stil.’

Technologie

SEGRO werkt met BIM-technologie (Building Information Modeling), niet alleen voor de realisatie van projecten, maar ook om informatie voor de toekomst op te slaan ten behoeve van efficiëntie en energiebesparing. In Tilburg gaan ze nog een stap verder en is BIM gekoppeld aan het gebouwmanagementsysteem waardoor veel relevante componenten van het gebouw op het dashboard te zien zijn. Ouwerkerk: ‘Zo zie je hoe het staat met het energieverbruik per ruimte, hoe vaak welke deuren gebruikt worden, hoe lang de verlichting brandt en op welke plekken mensen aanwezig zijn.

Daardoor krijg je ook inzicht in de vervangingsmomenten van onderdelen. Iets te vroeg vervangen kost geld en dat is vernietiging van spullen. Te laat is ook niet goed want dan heeft de gebruiker er al last van. BIMtechnologie wordt ook geïntegreerd met QR-codes en met het gebouwbeheerssysteem. Dat is handig omdat bij het scannen van de QR-codes alle informatie van elk onderdeel van het gebouw zichtbaar gemaakt kan worden. Dus dankzij sensor- en datatechniek en hardware- en softwaretoepassingen kunnen we beter sturen op het voorkomen van verspillingen en storingen en verhogen we onze servicegraad.’

We moeten ons inspannen om wat mogelijk is ook daadwerkelijk te integreren in onze gebouwen

Streng zijn

Ouwerkerk is trots op de SEGRO-portefeuille met gasloze en energiezuinige gebouwen. ‘Daarmee hebben we niet de grootste, maar wel een zeer interessante en waardevolle portefeuille binnen het Nederlandse logistieke vastgoed. Daarbij blijven we continu op zoek naar hoe we het nog beter kunnen doen en kijken we naar innovaties die ons verder kunnen helpen. We moeten ons inspannen om wat mogelijk is ook daadwerkelijk te integreren in onze gebouwen. We moeten daar streng in zijn tegenover onszelf. Want van alles wat ik vandaag kan doen en waar ik vervolgens morgen op terugkijk, wil ik niet hoeven zeggen dat ik het beter had kunnen doen.’

Dit artikel is gesponsord door SEGRO Netherlands