Den Haag: potentiële wereldstad aan zee

De afgelopen twintig jaar is Den Haag gemiddeld met zo’n 50.000 inwoners per decennium gegroeid en de verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet. Al die mensen zoeken een fijne plek in een leefbare stad. Plek die er nu niet is. Er zal daarom bijgebouwd moeten worden, maar daar ligt nu juist de grootste uitdaging voor Den Haag: de stad groeit maar kan eigenlijk geen kant op. In het westen ligt de Noordzee, in het noorden de natuur rond Wassenaar, aan de oostkant Rijswijk en Voorburg en in het zuiden het Westland. ‘Wie geen grond heeft, moet de lucht in’, zegt Paul Oremus. ‘Daarom zal de focus de komende jaren op hoogbouw komen te liggen. Gelukkig verrijzen in 2020 een aantal flinke woontorens in Den Haag en de jaren daaropvolgend ook. Dat is een goed begin van de noodzakelijke maar zeker positieve stedelijke verdichtingsopgave.’

Behoeften van inwoners

Maar hierin ligt ook direct de tweede uitdaging. Hoe dichter én drukker een stad, hoe belangrijker het is om zo’n stad prettig en leefbaar te houden. ‘Hiervoor zal goed naar de behoeften van inwoners gekeken moeten worden. Wat in ieder geval zeker is, is dat verschillende functies gemixt moeten worden en juist hiervoor zijn de plinten van de nieuw te bouwen woontorens uitermate geschikt. Kijk bijvoorbeeld naar wereldsteden als Sydney en New York. Daar zie je een goede combinatie van veel verschillende functies zoals wonen, werken, winkelen en ontspannen. Met name in het hart van de stad waar elke inwoner een supermarkt, sportschool, flexplek en restaurant op loopafstand heeft.’

Vraag naar meer infrastructuur

Maar hiermee zijn de uitdagingen nog niet allemaal opgelost. Want met de komst van meer mensen, komt ook de vraag naar meer infrastructuur. Het autoverkeer staat nu al vast en een ringweg lijkt er – door de stikstofdiscussie en de behoefte om snelwegen te vermijden langs het centrum en de strandomgeving van Den Haag – niet snel te komen. Ook het openbaar vervoer barst uit zijn voegen. ‘Daarom zijn in Den Haag de OV-knooppunten extra belangrijk. Gebieden rondom Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Laan van NOI zijn bij uitstek geschikt om te verstedelijken. Het zijn gebieden die nu goed bereikbaar zijn en dat altijd zullen blijven.’

Grotius-project

Zelf investeert CBRE Global Investors op dit moment in het Grotius-project. Dit zijn twee torens boven de 100 meter naast de Utrechtse baan – praktisch boven Den Haag Centraal Station – en met winkelunits in de plint. ‘Het project is een voorbeeld van hoe Den Haag zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Zolang de focus op hoogbouw ligt, zolang we genoeg aandacht geven aan de echte behoeften van bewoners en zolang de infrastructuur prioriteit krijgt, bouwen we een Den Haag waar iedere Hagenaar trots op kan zijn.’

Dit artikel is geschreven door CBRE Global Investors. Bezoek het partnerdossier van CBRE Global Investors op Vastgoedmarkt.nl.