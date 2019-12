Healthy Workers: ‘De mens zelf zou de norm moeten zijn’

Veel bedrijven en organisaties kennen het probleem: goede, talentvolle medewerkers aantrekken en, als ze eenmaal binnen zijn, hen zo lang mogelijk behouden. Een pluspunt dat voor de werknemer van nu een grote rol speelt, is een fijne, gezonde werkomgeving. Het softwarebedrijf Healthy Workers biedt niet alleen de techniek om allerlei objectieve factoren in de werkomgeving te meten, maar brengt ook de beleving van de medewerkers in kaart.

De wetenschap toont al jaren aan dat de kwaliteit van de werkomgeving grote invloed uitoefent op het welzijn, de gezondheid én de productiviteit van medewerkers. Via gebouwbeheersing en metingen is er steeds meer aandacht voor de ‘healthy workplace’, maar daarbij wordt de mening van de eind-gebruiker vaak vergeten, meent Boy Lokhoff, directeur van Healthy Workers.

‘De panden worden wel mooier en hipper, en steeds meer gemonitord, maar ze sluiten lang niet altijd aan bij de gebruikers. Startups hebben andere behoeften dan corporate medewerkers. En een afdeling met alleen maar vrouwen is anders dan een afdeling met mannen, al is het maar omdat uit onderzoek blijkt dat vrouwen het eerder koud hebben. Er wordt vooral gekeken of de normstelling goed is, terwijl de mens zelf de norm zou moeten zijn. Werknemers worden helemaal niet betrokken bij de keuzes die gemaakt worden. Hun behoeften en gevoel (wellbeing) sluiten niet aan op het management. Healthy Workers stelt de eindgebruiker juist centraal.’

De visie is dat mensen zich niet aan hoeven passen aan het gebouw, maar andersom, voor zover mogelijk, vervolgt Lokhoff. ‘Soms ben je misschien beperkt in de technische mogelijkheden, maar dan is het des te belangrijker dat je als vastgoedeigenaar mensen toch tevreden houdt, anders gaat de huurder een ander pand zoeken.’

Andere verwachtingen

De eisen en verwachtingen van medewerkers zijn in de loop der jaren ook veranderd. Wil je goede mensen aantrekken, dan is het zaak om daar oog voor te hebben, zegt Lokhoff.

Abonnement op Swap-fiets of openbaar vervoer moderner dan leaseauto

‘Wil je als werkgever meegaan in de strijd om talent, dan moet je de basis op orde hebben. Waar het vroeger ‘niet lullen maar poetsen’ was, liggen de verwachtingen nu anders. Een goed voorbeeld is de leaseauto, dat was vroeger een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.’

‘Tegenwoordig is zeker zo belangrijk dat de koffie en de lunch goed zijn, dat er flexibiliteit is en een fijne plek waar je je thuis voelt, is een abonnement op een Swapfiets of het openbaar vervoer veel moderner dan die leaseauto.’

Subjectieve kant

Healthy Workers werkt vanuit het holistische B3 Well Model, waarbij de B’s staan voor Building, Body en Business. ‘Die drie vormen de basis van onze visie op welzijn. We zorgen eerst dat de fysieke werkomgeving, het gebouw, als startpunt in orde is. Om dat te bereiken, hebben we een managementdashboard met app ontwikkeld waarmee elke medewerker anoniem zijn mening kan geven. De app is anytime beschikbaar voor feedback. Als je het bijvoorbeeld in een meetingroom te koud of te warm vindt, zet je dat in de app. Er kunnen ook pushberichten door het management gestuurd worden, als er bijvoorbeeld nieuwe interventies worden geplaatst.’

Lokhoff erkent dat het voor werkgevers lastig blijft om iedereen tevreden te maken, want meningen verschillen vaak en de beleving van een bepaalde ruimte is subjectief.

‘Je kunt het nooit voor iedereen perfect maken, maar we geven de mensen een stem en de managers kunnen zien waar de prioriteiten liggen en welke keuzes ze moeten maken. En het systeem is volledig transparant; je ziet in de app hoeveel procent van je collega’s ook last hebben van de temperatuur of de akoestiek. Zo krijg je ook meer begrip voor bepaalde keuzes. En het management geeft terugkoppeling over de keuzes, dat kun je ook als een interventie beschouwen.’

Objectieve kant

Naast de app biedt Healthy Workers sensoren om de objectieve kant in kaart te brengen: temperatuur, CO2-luchtkwaliteit, relatieve luchtvochtigheid, lichtniveaus en geluidsniveaus.

Lokhoff: ‘Dat zijn de belangrijkste componenten in de fysieke werk-omgeving, volgens de WELL Building Standard. Soms worden de sensordata ook aan het gebouwbeheersysteem gekoppeld, waardoor de manager op het dashboard ook de gegevens van de sensoren ziet. Zo krijg je op twee manieren heel concreet zicht op de problemen en verbetermogelijkheden en is nog beter te bepalen welke interventies nodig zijn.’

Trots

De respons op de producten van Healthy Workers is positief, laat Lokhoff weten. ‘De tevredenheid van medewerkers is bij grote bedrijven, waar wij ons op richten, vaak laag. Wij vergroten die betrokkenheid door een brug te vormen tussen de medewerkers en het management. De tevredenheid neemt toe doordat we zorgen dat iedereen gehoord wordt, er meer transparantie is en er helder wordt gecommuniceerd over de gemaakte keuzes.’

Doel en doelgroep Healthy Workers is in 2016 opgericht met de missie om impact te hebben op het welzijn van mensen op kantoren wereldwijd. Het bedrijf richt zich op bouwbedrijven, vastgoedeigenaren en eindgebruikers waarbij sprake is van minimaal 80 werknemers. Grote klanten uit verschillende branches zijn al

binnengehaald, zoals Schiphol, Dura Vermeer, Vorm, Pharos en APG.

‘Bij bijna al onze klanten zien we dat de klachten afnemen en dat mensen ‘happier’ zijn op hun werkplek. Via de social media laten medewerkers ook weten dat ze trots zijn dat hun werkgever ons product afneemt. En in de vastgoedwereld worden wij al in de huurcontracten meegenomen, als factor die de tevredenheid kan verhogen.’

Ook in het buitenland kan Healthy Workers op belangstelling rekenen. ‘Vanuit verschillende hoeken in de wereld is er interesse en binnen een jaar gaan we een eerste stap maken in de uitrol in het buitenland. Er bestaan namelijk wel deeloplossingen via HR en oplossingen die erg technisch zijn, maar op het vlak van wellbeing zijn wij wereldwijd een first mover.’

Dit artikel is gesponsord door Healthy Workers.