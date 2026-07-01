Gesponsord 'De klant heeft een gids nodig in vastgoedfinanciering'

Het alternatief voor ondernemers die niet bij de reguliere bank terechtkonden. Zo begon Mogelijk 10 jaar geleden. Inmiddels staat er een volwassen vastgoedfinancier met bijna 3 miljard euro aan verstrekte financieringen. En toch is de kern onveranderd: maatwerk, snelheid en persoonlijk contact.

Rentes fluctueren door geopolitieke spanningen, banken trekken zich steeds meer terug en beleggers zoeken zekerheid. De vastgoedfinancieringsmarkt staat al jaren onder druk. Tegen die achtergrond heeft Mogelijk zich ontwikkeld van nichepartij tot breed opererende financier met een duidelijke visie op de toekomst. Paul Pennings, regiomanager met focus op het intermediaire kanaal, vat het samen: ‘We zijn groot geworden, maar we zijn nog steeds die persoonlijke sparringpartner.’

Uit het niets naar bijna 3 miljard

Mogelijk ontstond in 2016 uit noodzaak. Drie ondernemers zagen hoe mkb’ers en vastgoedbeleggers bot vingen bij traditionele banken. Alternatieve financiering bestond nauwelijks, of werd in ieder geval als spannend beschouwd. ‘Maar ik merk nu dat een nieuwe klant ons vaak al kent’, zegt Tim Verhoeven, accountmanager en specialist projectfinanciering. ‘In die tien jaar hebben we duidelijk een naam en vertrouwen opgebouwd.’

De groei vertaalt zich in indrukwekkende cijfers: bijna 10.000 afgesloten financieringen, 150 medewerkers en een ongeveer 3 miljard euro aan verstrekte leningen. Volgens Pennings heeft onder meer de lancering van de fondsen hieraan bijgedragen. ‘We hebben ons model in 2022 aangevuld. Niet meer eerst een aanvraag publiceren en daarna op zoek gaan naar een investeerder, maar juist eerst het geld ophalen en daarna uitzetten. Dat was een wezenlijk andere aanpak.’

Inmiddels heeft Mogelijk 18 fondsen succesvol afgerond en het negentiende staat open. Het groeitempo werd mede mogelijk gemaakt door de AIFMD-vergunning die Mogelijk in 2025 verwierf. ‘Tot 500 miljoen kun je in principe zonder vergunning werken, maar wij wilden die vergunning omdat we tegen dat bedrag aan zaten, maar vooral omdat een vergunning ook bijdraagt aan het vertrouwen en het extra flexibiliteit biedt binnen onze fondsen. Het is een teken dat wat wij doen, goed werkt en aansluit bij onze klanten en bij wet- en regelgeving’, legt Verhoeven uit. ‘Nu kunnen we veel flexibeler de markt op.’

Mogelijk in cijfers Opgericht: 2016

Medewerkers: 150

Gefinancierd: bijna 3 miljard euro

Financieringen: bijna 10.000

Landen: Nederland, België, Duitsland, Bonaire, Curaçao

Afgesloten fondsen: 19. Fonds 20 open voor inschrijving vanaf 8 juni.

Vergunningen: AIFMD (fondsen), ECSPR (Europees crowdfundingpaspoort)

Van Nederland naar Europa

Waar Mogelijk tien jaar geleden één product had voor één markt, heeft het vandaag een aanzienlijk bredere scope. Pennings: ‘Wij bieden voor elke klantvraag een oplossing. Of iemand nu op zoek is naar financiering voor projectontwikkeling, een overbrugging, of behoefte heeft aan een reguliere zakelijke hypotheek van vijf jaar: wij hebben hier een financieringsoplossing voor. Hierbij maken wij zowel gebruik van privaat geld als van institutionele funding. Afhankelijk of men het meeste waarde hecht aan flexibiliteit, snelheid of de scherpste rente, kunnen wij een passend voorstel doen. Er is voor ieder wat wils. Dat geldt andersom ook voor investeerders. Wij bieden twee investeringsopties. Voor investeerders die zeggen “ik hecht vooral waarde aan ontzorging, rust en ik vind spreiding heel belangrijk”, is er het fonds . Voor die investeerder die graag zelf bepaalt welke leningen hij wil financieren, hebben wij twee keer in de week een publicatiemoment met ons nieuwste actuele aanbod.’

De geografische expansie kent ook een ontwikkeling. ‘We volgen daarbij onze aanvragers en intermediairs’, zegt Verhoeven. ‘Bonaire en Curaçao kwamen vanuit ons bestaande netwerk. Met België startten we omdat we zagen dat relaties daarheen trokken.’ In België heeft Mogelijk inmiddels een kantoor in Antwerpen, en meer dan 60 miljoen euro aan gefinancierd vastgoed. Duitsland is nu de volgende stap, vertelt Pennings. ‘Eind 2025 zijn we daar gestart, de eerste offertes zijn ondertekend en de eerste passeerdata zijn in zicht.’ Die internationale groei kan worden versneld dankzij de ECSPR-vergunning, het Europese crowdfundingpaspoort. ‘Dat houdt in dat we ons platform Europees mogen uitrollen en Europees investeerders mogen aanschrijven’, zegt Pennings. ‘Het is nu nog toekomstmuziek, maar onze ambitie is helder: een pan-Europese vastgoedfinancier worden, met geldnemers én beleggers uit heel Europa.’

Onze ambitie is helder: een pan-Europese vastgoedfinancier worden, met geldnemers én beleggers uit heel Europa”

De menselijke blik

Mogelijk noemt zichzelf een fintech-bedrijf. De tech-afdeling ontwikkelt volledig in-house. Dat heeft tot allerlei producten en diensten geleid. Intermediairs kunnen documenten veel eenvoudiger aanleveren. Ook kunnen ze de status van een aanvraag realtime inzien via een portaal, en de herkomst van hun vermogen al aan de voorkant invullen. En moderne kasstroomanalyses op basis van banktransacties maken het mogelijk om een actueel beeld te schetsen van een geldnemer. Dus niet op basis van een jaarrekening van anderhalf jaar oud, maar van actuele informatie.

Toch is dat maar de helft van het verhaal. Want bij Mogelijk staat de deur in Breukelen altijd open. ‘Banken sluiten steeds meer loketten’, zegt Verhoeven. ‘Wij willen juist terug naar die menselijkheid. Als je bij ons een financiering aanvraagt, ben je altijd welkom op kantoor. Gewoon een goed gesprek, met een kop koffie en iemand die je in de ogen kijkt.’

Die menselijke touch is bij Mogelijk geen loze marketingterm. Elke aanvrager heeft een vaste accountmanager, die bereikbaar is via een direct telefoonnummer en mailadres, van het eerste contact tot en met het passeren. Verhoeven: ‘Verder denken we wel altijd met iemand mee. Als een ondernemer twee tegenvallende jaren achter de rug heeft, gaan we niet automatisch ‘nee’ zeggen. Dan kijken we met elkaar hoe we het er wél doorheen krijgen. Dat doen we heel persoonlijk, niet met een zakelijke checklist.’

Mogelijk Vastgoedfinancieringen Mogelijk is vastgoedfinancier op het gebied van zakelijk vastgoed in Nederland, België, Duitsland, Bonaire en Curaçao. Mogelijk is in 2016 opgericht door drie ondernemers. Zij vonden dat financieren van vastgoed anders moest en kon. Met een persoonlijke benadering én slimme technologie groeide Mogelijk uit tot dé vastgoedfinancier voor ondernemers en investeerders. Door te luisteren naar de markt en snel in te spelen op ontwikkelingen.

Groot geworden, klein gebleven

Die menselijke benadering past goed bij een markt die het nodige vraagt van zowel beleggers als financiers. Het brede productaanbod geeft Mogelijk daarbij een buffer. ‘Institutioneel geld is gevoeliger voor marktbewegingen’, legt Pennings uit. ‘Als de rentes omhoogschieten door geopolitieke onrust, worden die producten relatief duurder. Maar ons private geld is stabieler. Doordat we beide hebben, kunnen we altijd een passend voorstel neerleggen.’

Dat onderscheidt Mogelijk van partijen die slechts één financieringslijn voeren. De rol van de intermediair bij dit alles is alleen maar groter geworden. ‘Het financieringslandschap is complex, de klant heeft een gids nodig. Een intermediair kent de financieringsbehoefte van zijn klant én onze producten’, zegt Pennings. ‘Daardoor weet hij precies wat past. De kwaliteit van de aanvragen die via intermediairs binnenkomen is dan ook hoog. Dat gepersonaliseerde – financiering op maat – werkt voor alle partijen efficiënt.’

Dit artikel is gesponsord door Mogelijk .