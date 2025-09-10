Gesponsord 'We financieren liever tien solide projecten dan één luchtkasteel'

Een tweede appartement kopen, een transformatieproject oppakken of een klein beleggingspand toevoegen aan de portefeuille: steeds meer particuliere investeerders vinden hun weg naar vastgoed. 'Waar dit speelveld ooit werd gedomineerd door grote partijen, maken alternatieve financieringsmogelijkheden het nu toegankelijker dan ooit. Die ontwikkeling biedt kansen, maar vraagt ook om realisme en een goed plan.'

‘Het begint vaak met een droom’, zegt Max Weterman, Head of Lending bij Pearl Capital . ‘Iemand heeft spaargeld, ziet een mooi pand en denkt: dit kan iets opleveren. Maar de financiering rondkrijgen is vaak een grote uitdaging. We zien steeds meer mensen die een deel zelf kunnen inleggen, maar niet alles. Juist voor die groep zijn er nu meer financieringsmogelijkheden dan een paar jaar geleden.’

Vastgoed toegankelijker, maar niet eenvoudiger

Alternatieve financiers zorgen ervoor dat meer mensen een plek vinden in de vastgoedmarkt, vooral in het segment van kleinere en middelgrote beleggingspanden. Maar dat betekent niet dat succes vanzelfsprekend is.

Weterman geeft een voorbeeld uit de praktijk: ‘We spraken laatst een ondernemer uit Utrecht met plannen om een kantoorpand om te bouwen tot zes appartementen. Hij had dertig procent eigen geld, maar liep vast bij de bank vanwege het ontbreken van meerdere jaren jaarcijfers. Wij hebben met hem het hele plan doorgelopen, bouwbegroting, vergunningen, risico’s, en samen gekeken hoe we de financieringsstructuur konden opbouwen. Met aanvullende financiering van Pearl Capital kon het project tóch doorgaan. Het draait niet alleen om kapitaal; het gaat om het vertrouwen in het plan en de mensen erachter.’

Wie geen buffer heeft of het proces onderschat, kan voor vervelende verrassingen komen te staan”

Dat soort trajecten ziet hij bij Pearl Capital steeds vaker. Toch benadrukt Weterman dat alternatieve financiering geen vrijbrief is: ‘Vastgoed is geen snelkookpan voor rendement. Er zijn vergunningen, bouwkosten en soms onverwachte vertragingen. Wie geen buffer heeft of het proces onderschat, kan voor vervelende verrassingen komen te staan.’

Meer spelers, andere dynamiek

Doordat meer particuliere investeerders toetreden, verschuift ook de concurrentie. In populaire stedelijke gebieden betekent dit dat kleinere projecten vaker meerdere bieders aantrekken. Tegelijk ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking.

Weterman: ‘We zien bij Pearl Capital regelmatig dat particuliere beleggers samen optrekken met ervaren ontwikkelaars of andere investeerders. Wij brengen soms partijen met elkaar in contact, bijvoorbeeld wanneer extra kennis of kapitaal nodig is. Die combinaties werken vaak goed, omdat je de risico’s kunt verdelen en sneller kunt schakelen.’

De kunst van voorbereiding

Wat volgens Weterman het verschil maakt, is voorbereiding. Waar vijf jaar geleden veel plannen strandden door te optimistische aannames, ziet hij dat investeerders nu professioneler te werk gaan.

‘Een van onze klanten kocht recent een leegstaand pand om te transformeren naar woningen’, vertelt hij. ‘Omdat hij zijn scenario’s goed had doorgerekend, inclusief huurprijzen, bouwkosten en mogelijke vertragingen, konden we snel besluiten om het te financieren. Pearl Capital helpt in zulke trajecten altijd valkuilen vroegtijdig te signaleren, zodat de kans op succes groter wordt. Zulke projecten laten zien dat een solide businesscase de sleutel is.’

Pearl Capital: verder kijken dan de stenen

Voor investeerders die nadenken over financiering is de boodschap duidelijk: de markt biedt kansen, maar vraagt ook scherpte. Niet elk project krijgt groen licht, en partijen als Pearl Capital kijken verder dan alleen de stenen.

Het eerste recht van hypotheek en een realistisch percentage eigen geld zijn bij ons belangrijke voorwaarden”

‘Wij willen klanten door en door kennen’, zegt Weterman. ‘Wie is de ontwikkelaar, wat is het plan, en hoe ziet het risico eruit? Het eerste recht van hypotheek en een realistisch percentage eigen geld zijn bij ons belangrijke voorwaarden. Daarnaast kijken we mee naar de haalbaarheid van het project en zorgen we dat klanten weten waar ze aan toe zijn voordat ze instappen. We financieren liever tien solide projecten dan één luchtkasteel. Dat klinkt streng, maar op de lange termijn is dat ook in het belang van de klant.’

Een verschuivend speelveld

De vastgoedmarkt is in beweging. Met meer kapitaal van particuliere investeerders, creatievere financieringsoplossingen en nieuwe vormen van samenwerking ontstaan er mogelijkheden die vijf jaar geleden nauwelijks denkbaar waren. Weterman: ‘Voor wie de ambitie heeft om vastgoedprojecten te realiseren, betekent dit dat er meer deuren opengaan, mits het plan klopt.’

‘Het speelveld wordt opener, maar ook complexer’, besluit Weterman. ‘Juist daarom is het belangrijk om de juiste partners te kiezen. Wie een goed onderbouwd plan heeft, weet wat hij doet en zijn risico’s realistisch inschat, kan in deze markt veel bereiken. Pearl Capital maakt dat graag laagdrempelig mogelijk, we denken met onze klanten mee in alle financieringsvraagstukken, van begin tot eind.’

